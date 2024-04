Nghi án cha dượng xâm hại con gái riêng của vợ suốt 2 năm

Ngày 2/4, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nghi vấn một bé gái lớp 6 trên địa bàn bị cha dượng xâm hại suốt 2 năm. Nghi phạm đang bị cơ quan công an tạm giữ.



Ảnh minh họa.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2024, anh N.D.V. (trú xã Quỳnh Tân, bố đẻ của cháu bé) lên trụ sở UBND xã Quỳnh Tân trình báo về sự việc con gái ruột của anh là cháu N. (SN 2011) bị xâm hại suốt 2 năm trời. Người xâm hại cháu bé là L.T.V. (SN 1978, trú cùng xã) - cha dượng của cháu N.

Anh N.D.V. kể, ngày 18/3, con gái của anh sang nhà bà nội chơi. Thấy cháu bé có nhiều biểu hiện bất thường nên bà nội gặng hỏi thì bàng hoàng biết được sự việc động trời.

Theo lời của bé gái, cháu đã bị bị cha dượng xâm hại từ năm lớp 4 đến nay. Sau khi xâm hại, cha dượng thường cho bé gái tiền và dặn không được kể lại sự việc với ai.

Lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tân thông tin thêm, sau khi nhận đơn trình báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Nghi phạm là L.T.V. đã bị tạm giữ ngay sau đó. Nghi phạm làm nghề tự do và thường xuyên uống bia rượu.

