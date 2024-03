Mẹ đau xót đến công an tố cáo hàng xóm nhiều lần xâm hại tình dục 2 con gái

4 phút trước

Nhờ được các cán bộ Công an xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tuyên truyền, bà N.T.M.Đ. đã may mắn thoát khỏi “bẫy” lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh cán bộ công an, Viện Kiểm sát nhân dân... để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.