Nghỉ hưu, tôi rời nhà chồng để chăm mẹ ruột: Chồng đến tận nơi đòi ly hôn
GĐXH - Nghỉ hưu chưa lâu, tôi thu dọn hành lý về quê chăm sóc mẹ ruột. Khi chồng tuyên bố ly hôn, tôi nhận ra có lẽ nghỉ hưu chính là thời điểm tôi đủ dũng khí để thay đổi cuộc đời.
Nghỉ hưu và quyết định trở về bên mẹ
Tôi năm nay 55 tuổi, vừa nghỉ hưu được ba tháng, lương hưu mỗi tháng khoảng 14 triệu đồng.
Ngay sau khi hoàn tất thủ tục nghỉ hưu, tôi thu dọn hành lý, tự lái xe về nhà mẹ ruột để chăm sóc bà.
Quyết định ấy khiến chồng tôi tức giận, cha mẹ chồng phản đối gay gắt, thậm chí chồng còn đòi ly hôn. Nhưng sau nhiều năm chịu đựng, tôi không còn sợ hãi nữa.
Tôi là con gái duy nhất trong gia đình. Năm năm trước, bố tôi đột ngột qua đời, để lại mẹ sống một mình.
Từ đó, trong lòng tôi luôn day dứt. Tôi muốn đưa mẹ về sống cùng nhưng mọi việc không hề dễ dàng khi tôi còn phải sống chung với cha mẹ chồng.
Là con gái duy nhất
Trước khi nghỉ hưu, tôi từng bàn với gia đình chồng về việc đón mẹ về ở cùng. Cha mẹ chồng phản đối, cho rằng tôi có ý định đuổi họ đi.
Chồng tôi ban đầu còn đứng về phía tôi, nhưng sau đó lại do dự. Tôi đành thuê một căn hộ nhỏ gần nhà để mẹ ở.
Mẹ tôi sống ở đó được sáu tháng rồi đòi về quê. Lúc đầu tôi không hiểu, sau mới biết mẹ chồng tôi đã gặp bà và buông lời khó nghe, rằng sinh con gái thì về già không có người chăm sóc.
Mẹ tôi hiền lành, nghe xong chỉ biết khóc. Khi tôi biết chuyện và hỏi lại, mẹ chồng nói đó chỉ là lời đùa. Nhưng với tôi, đó là vết thương khó quên.
Từ sau sự việc ấy, tôi bắt đầu âm thầm chịu đựng. Tôi chỉ mong đến ngày nghỉ hưu để có thể quay về bên mẹ, bù đắp những năm tháng bà sống một mình.
Những năm tháng chờ đợi đến ngày nghỉ hưu
Trong thời gian chưa nghỉ hưu, tôi cố gắng tranh thủ gọi video cho mẹ mỗi ngày. Con trai lên đại học, cuối tuần tôi tự lái xe về thăm mẹ.
Nhiều lần mẹ khuyên tôi đừng vì bà mà khiến gia đình bất hòa, nhưng tôi vẫn không yên lòng.
Năm ngoái, mẹ tôi nhập viện. Tôi xin nghỉ ba tháng để chăm sóc.
Cha mẹ chồng cho rằng thuê người chăm sóc là đủ, còn chồng tôi lo việc nghỉ dài sẽ ảnh hưởng đến lương hưu sau này. Nhưng với tôi, không có số tiền nào quan trọng bằng thời gian ở bên mẹ.
Khi ấy, tôi càng mong ngày nghỉ hưu đến sớm hơn.
Sau khi nghỉ hưu, tôi quyết định dứt khoát
Ngày ký giấy nghỉ hưu, tôi lập tức thu dọn đồ đạc và về nhà mẹ. Cha mẹ chồng gọi điện trách móc tôi thiếu giáo dục.
Họ còn giả vờ bệnh để gọi tôi về chăm sóc. Tôi bình tĩnh nói rằng chồng tôi hoàn toàn có thể lo cho cha mẹ ông ấy.
Chồng tôi lái xe đến tận nhà mẹ tôi, nói rằng nếu tôi ở lại lâu dài thì nên ly hôn. Mẹ tôi nghe vậy bật khóc, khuyên tôi quay về. Nhưng lần này tôi không lùi bước.
Tôi nói với mẹ rằng tôi không muốn tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân khiến mình mệt mỏi.
Nghỉ hưu giúp tôi có quyền lựa chọn cuộc sống
Sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra mình không còn phụ thuộc vào ai. Tôi có lương hưu ổn định và khoản tiết kiệm nhiều năm.
Điều đó giúp tôi tự tin hơn khi đưa ra quyết định. Tôi không còn lo sợ tương lai, cũng không muốn tiếp tục chịu đựng sự áp lực từ gia đình chồng.
Ba tháng qua, tôi sống cùng mẹ. Chồng tôi chỉ đến một lần. Con trai nói kỳ nghỉ sẽ về thăm. Tôi nhận ra rằng cuộc sống hiện tại bình yên hơn nhiều so với trước khi nghỉ hưu.
Tôi không hối hận về quyết định sau khi nghỉ hưu
Nhiều người hỏi tôi lựa chọn như vậy có đúng không. Tôi nghĩ, sau khi nghỉ hưu, mỗi người đều có quyền sống theo mong muốn của mình.
Với tôi, chăm sóc mẹ là điều quan trọng nhất. Tôi không muốn để bản thân hối tiếc thêm lần nào nữa.
Nếu phải ly hôn, tôi cũng chấp nhận. Ít nhất sau khi nghỉ hưu, tôi có thể toàn tâm toàn ý ở bên mẹ, không còn bị ràng buộc bởi những mâu thuẫn kéo dài.
Tôi chỉ muốn những năm tháng còn lại được sống bình yên, chăm sóc mẹ thật tốt và chờ con trai trưởng thành.
Với tôi, quyết định sau khi nghỉ hưu không phải là sự bốc đồng, mà là lựa chọn đã được cân nhắc suốt nhiều năm. Và tôi không hề hối hận.
Câu chuyện của bà Bạch đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý.
Theo Toutiao
