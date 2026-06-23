Nghỉ làm thuê sau 11 năm để làm chủ, tôi mất trắng vốn và gánh thêm nợ chỉ sau 7 tháng

Nhiều người đi làm lâu năm thường mang chung một nỗi trăn trở: công việc ổn định nhưng thu nhập không tăng, cơ hội thăng tiến hạn chế và cuộc sống gần như giậm chân tại chỗ. Chính suy nghĩ đó đã thôi thúc không ít người từ bỏ công việc văn phòng để thử sức với kinh doanh, với hy vọng đổi đời và làm chủ tương lai của mình.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc trở thành ông chủ không hề đơn giản như nhiều người tưởng tượng.

Bỏ việc văn phòng để theo đuổi giấc mơ làm chủ

Lương Tuấn Linh, sống tại Chiết Giang (Trung Quốc), từng có 11 năm làm việc trong môi trường công sở.

Dù công việc ổn định nhưng anh ngày càng cảm thấy mệt mỏi với guồng quay quen thuộc: sáng đi làm đúng giờ, tối trở về nhà, áp lực công việc ngày một nhiều trong khi thu nhập vẫn chỉ đủ trang trải cuộc sống.

Tin rằng kinh doanh sẽ mở ra cơ hội thay đổi vận mệnh, anh quyết định nghỉ việc để tự mở cửa hàng quần áo.

Để hiện thực hóa kế hoạch, Tuấn Linh đầu tư khoảng 100.000 NDT, tương đương gần 300 triệu đồng. Số tiền này được dùng để thuê mặt bằng, nhập hàng và chuẩn bị các chi phí vận hành ban đầu.

Những tháng đầu tiên mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Ngoài việc bán trực tiếp tại cửa hàng, anh còn tận dụng các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội để tìm kiếm khách hàng. Nhờ đó, ngay trong tháng đầu tiên, cửa hàng đã có lợi nhuận.

Không những mất gần hết số vốn ban đầu, anh còn phải đối mặt với các khoản nợ phát sinh trong quá trình kinh doanh. Ảnh minh họa

Từ có lãi đến thua lỗ chỉ trong vài tháng

Dù khởi đầu thuận lợi, hoạt động kinh doanh không duy trì được đà tăng trưởng lâu dài.

Sau khoảng ba tháng, lượng khách bắt đầu giảm. Sang tháng thứ tư, doanh số chững lại rõ rệt. Đến tháng thứ năm, cửa hàng rơi vào tình trạng thua lỗ.

Trong khi doanh thu ngày càng đi xuống, các khoản chi cố định như tiền thuê mặt bằng, lương nhân viên và chi phí vận hành vẫn phải thanh toán đều đặn.

Áp lực tài chính khiến Tuấn Linh buộc phải vay thêm tiền từ người thân để duy trì hoạt động.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực cứu vãn đều không mang lại kết quả như mong muốn. Đến tháng thứ bảy, anh quyết định thanh lý hàng hóa và đóng cửa cửa hàng.

Không những mất gần hết số vốn ban đầu, anh còn phải đối mặt với các khoản nợ phát sinh trong quá trình kinh doanh.

Muốn kinh doanh thành công không chỉ cần đam mê

Nhiều người lựa chọn khởi nghiệp vì không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Họ mong muốn có thu nhập cao hơn, chủ động về thời gian và không còn phải phụ thuộc vào công việc làm thuê.

Tuy nhiên, mong muốn thay đổi cuộc sống mới chỉ là điều kiện cần. Điều quan trọng hơn là liệu một người có đủ năng lực, kỹ năng và bản lĩnh để gánh vác trách nhiệm của một người đứng đầu hay không.

Thực tế, phía sau danh xưng "ông chủ" là vô số áp lực mà không phải ai cũng nhìn thấy. Nếu nhân viên chỉ chịu trách nhiệm cho công việc của mình thì người quản lý phải chịu trách nhiệm cho cả bộ máy vận hành.

Nhiều người nghĩ làm chủ sẽ tự do hơn, nhưng trên thực tế, không ít doanh nhân làm việc nhiều giờ hơn cả nhân viên. Họ phải liên tục đưa ra quyết định, giải quyết vấn đề và chịu trách nhiệm cho mọi kết quả kinh doanh.

Hứng thú với kinh doanh là yếu tố quan trọng

Một trong những điều kiện đầu tiên để đi đường dài với kinh doanh là sự yêu thích thực sự đối với công việc mình đang theo đuổi.

Khi gặp khó khăn, lợi nhuận sụt giảm hoặc áp lực gia tăng, chính niềm yêu thích sẽ giúp con người có thêm động lực để tiếp tục cố gắng.

Đam mê không chỉ thể hiện ở mong muốn kiếm tiền mà còn nằm ở tinh thần học hỏi không ngừng. Người kinh doanh cần liên tục nâng cao kiến thức về quản lý nhân sự, vận hành, tài chính, marketing và phát triển thị trường.

Nhiều doanh nhân thành công cho rằng học tập chính là khoản đầu tư sinh lời bền vững nhất. Càng hiểu thị trường, càng có nhiều cơ hội đưa ra những quyết định đúng đắn.

Tinh thần bền bỉ quyết định khả năng đi đường dài

Khởi nghiệp hiếm khi là con đường bằng phẳng. Thất bại, áp lực và những giai đoạn khó khăn gần như là điều không thể tránh khỏi.

Điểm chung của nhiều doanh nhân thành công không nằm ở việc họ chưa từng thất bại mà ở khả năng đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.

Sự kiên trì giúp một người theo đuổi mục tiêu lâu dài thay vì bỏ cuộc khi gặp trở ngại đầu tiên. Tuy nhiên, kiên trì không đồng nghĩa với cố chấp. Người kinh doanh cần biết lúc nào nên tiếp tục và lúc nào nên dừng lại để hạn chế thiệt hại.

Đó cũng là bài học mà nhiều người chỉ thực sự hiểu sau khi đã trải qua những thất bại trong thực tế.

Tinh thần cạnh tranh giúp doanh nghiệp tồn tại

Trong môi trường kinh doanh, sự cạnh tranh luôn hiện hữu. Một doanh nghiệp muốn tồn tại phải không ngừng đổi mới và tạo ra giá trị khác biệt.

Nếu không tiến lên, rất dễ bị đối thủ vượt qua và đánh mất thị phần.

Tinh thần cạnh tranh là động lực để người làm kinh doanh liên tục hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ và năng lực quản lý của bản thân. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp thích nghi với những thay đổi không ngừng của thị trường.

Câu chuyện của Tuấn Linh cho thấy rằng khởi nghiệp không đơn thuần là nghỉ việc để làm chủ. Đằng sau giấc mơ tự do tài chính là những thử thách lớn về năng lực, kiến thức và bản lĩnh.

Trước khi bước vào con đường kinh doanh, mỗi người cần chuẩn bị kỹ lưỡng để giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội thành công.