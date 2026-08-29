Nghỉ lễ 2/9, nhiều gia đình, người trẻ chọn đến bảo tàng thay vì đi chơi xa

Sáng 29/8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tại Hà Nội đón đông người dân đến tham quan. Bên cạnh các nhóm sinh viên, nhiều gia đình cũng lựa chọn đưa con nhỏ tới đây thay vì đi du lịch xa trong những ngày nghỉ.

Ngay từ buổi sáng, khu vực bảo tàng đã khá đông. Tại các khu trưng bày, nhiều gia đình cùng trẻ nhỏ tìm hiểu về các hiện vật, trong khi những nhóm bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh, tham quan và khám phá không gian bảo tàng.

Kỳ nghỉ lễ kéo dài là dịp nhiều người lựa chọn đi du lịch, nhưng với không ít gia đình, việc di chuyển tới các điểm du lịch nổi tiếng trong những ngày cao điểm cũng đi kèm với tình trạng đông đúc. Vì vậy, những địa điểm văn hóa, lịch sử ngay tại Hà Nội trở thành một lựa chọn khác. (Ảnh Thành Long)

Trong số những gia đình có mặt tại bảo tàng sáng 29/8, anh Phùng Anh (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) đưa các con đến tham quan, trải nghiệm.

Theo anh Phùng Anh, những ngày nghỉ lễ, gia đình vẫn có thể lựa chọn đi du lịch, tuy nhiên thường sẽ ưu tiên những thời điểm ít người hơn. Dịp 2/9, thay vì chen chúc tại các điểm du lịch, gia đình lựa chọn đưa trẻ đến bảo tàng để vừa vui chơi, vừa có thêm trải nghiệm về lịch sử.

Anh cho rằng việc cho trẻ tiếp xúc trực tiếp với các hiện vật lịch sử là điều có ý nghĩa, giúp các em hình dung rõ hơn về những gì từng được học qua sách vở.

"Tìm về những giá trị lịch sử cũng là điều tốt cho trẻ. Các cháu được tận mắt nhìn thấy những hiện vật, nghe người lớn kể lại những câu chuyện lịch sử thì sẽ dễ hình dung và nhớ lâu hơn. Còn du lịch, gia đình có thể lựa chọn những ngày ít người để đi", anh Phùng Anh chia sẻ.

Cũng đưa gia đình tới bảo tàng trong ngày đầu kỳ nghỉ, anh Hoàng Lam (trú tại Hà Đông, Hà Nội) cho biết chuyến đi chủ yếu để các con có thêm trải nghiệm trong dịp Quốc khánh.

Thay vì chỉ dành thời gian cho các hoạt động vui chơi, gia đình anh lựa chọn một địa điểm vừa có không gian tham quan, vừa giúp trẻ tìm hiểu thêm về lịch sử.

Không chỉ các bậc phụ huynh, nhiều bạn trẻ cũng lựa chọn bảo tàng làm điểm đến trong kỳ nghỉ.

Những hiện vật có kích thước lớn như xe tăng, máy bay, pháo và nhiều phương tiện quân sự thu hút sự chú ý của các bạn trẻ. Không ít người dành thời gian đọc thông tin giới thiệu, tìm hiểu nguồn gốc và chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh Thành Long)

Thái Thùy Linh, quê Phú Thọ, sinh viên Trường Đại học Phương Đông (Hà Nội), cùng gần 20 người bạn trong trường đến Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trong ngày đầu kỳ nghỉ.

Cả nhóm lựa chọn Hà Nội làm điểm vui chơi dịp 2/9 và dành thời gian tham quan bảo tàng. Với Linh và các bạn, đây vừa là hoạt động trong kỳ nghỉ, vừa là dịp tìm hiểu thêm về lịch sử.

Chị Nguyễn Lê Minh Châu cho biết đây là lần đầu tiên đến Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Châu cho biết bản thân đã đi từ Thanh Hóa lên Hà Nội chơi dịp 2/9 và lựa chọn bảo tàng là điểm tham quan đầu tiên.

"Em cảm thấy rất tự hào và vui. Công trình ở đây rất đồ sộ, các hiện vật cũng rất thực tế. Qua chuyến đi, em hiểu về lịch sử nhiều hơn", Châu chia sẻ.

Đại diện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thêm các hoạt động tương tác, trải nghiệm nhằm tạo sự đa dạng cho khách tham quan. Trong đó, hoạt động chụp photobooth đang nhận được sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ và gia đình. (Ảnh Thành Long)

Trong dòng người đến bảo tàng còn có anh Bùi Văn Hướng, trú tại Dương Nội, Hà Nội. Anh Hướng từng thực hiện nghĩa vụ quân sự và mới xuất ngũ năm 2024.

Trong dịp nghỉ lễ, anh đưa vợ và con tới tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Với người từng có thời gian trong quân ngũ, những phương tiện, khí tài và trang thiết bị quân sự được trưng bày tại đây mang đến một góc nhìn gần gũi hơn.

Với trẻ em, đây có thể là một chuyến tham quan. Với các bạn sinh viên, đó là một trải nghiệm mới trong kỳ nghỉ. Còn với những người từng khoác áo lính, các hiện vật có thể gợi lại những trải nghiệm và ký ức riêng. (Ảnh Thành Long)

Hình ảnh các gia đình cùng trẻ nhỏ đứng trước những chiếc xe tăng, máy bay hay các hiện vật chiến tranh tạo nên một không khí khá đặc biệt trong ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vì thế trở thành một lựa chọn thay thế cho những chuyến du lịch xa trong những ngày cao điểm. Người dân vẫn có thể dành thời gian nghỉ lễ cho gia đình, bạn bè nhưng không nhất thiết phải di chuyển tới những điểm du lịch đông đúc.

Trong dịp Quốc khánh 2/9, lựa chọn ấy cũng giúp lịch sử được tiếp cận theo một cách trực quan hơn, đặc biệt với thế hệ trẻ và trẻ nhỏ.

Thay vì chỉ đọc về những dấu mốc lịch sử trong sách, các em có thể tận mắt nhìn thấy những hiện vật từng gắn với các cuộc chiến tranh và quá trình bảo vệ đất nước.

Và với nhiều gia đình, một ngày nghỉ lễ tại bảo tàng cũng là dịp để cha mẹ dành thời gian cho con, kể cho các em nghe về những câu chuyện của các thế hệ đi trước.

Kỳ nghỉ 2/9 vì vậy không nhất thiết phải bắt đầu bằng một chuyến đi xa. Với nhiều người, chỉ cần một địa điểm phù hợp ngay trong thành phố cũng đủ để có một ngày nghỉ vừa vui chơi, vừa có thêm những trải nghiệm và hiểu biết về lịch sử.



