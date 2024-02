Nghi vấn cô giáo mầm non nhảy cầu Hiền Lương tự tử

4 giờ trước

Để ra oai với gia đình bạn gái, Long mua trang phục công an nhân dân, giấy tờ giả mạo ngành công an trên mạng. Khi đi từ nhà bạn gái ở Bạc Liêu về TPHCM, Long bị công an Tiền Giang phát hiện, bắt giữ.