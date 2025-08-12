Tin sáng 12/8: Giá vé máy bay ra Hà Nội tăng cao dịp 2/9; Miền Bắc nắng nóng đến bao giờ?

Giá vé máy bay ra Hà Nội tăng nóng dịp 2/9

Giá vé máy bay TPHCM - Hà Nội khứ hồi ngày 30/8 - 3/9 thấp nhất 5 triệu đồng/người. Ảnh: Chí Long

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 4 ngày. Thay vì về quê, du lịch trong nước và quốc tế, nhiều người quyết định cùng gia đình, bạn bè ra Hà Nội để tham gia lễ diễu binh, diễu hành và các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Cánh mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Theo ghi nhận của Lao Động, vé khứ hồi từ TP HCM ra Hà Nội ngày 30/8 - 2/9 có giá từ 4,3 - 6,3 triệu đồng. Nếu về ngày 3.9, mức giá sẽ tăng lên từ 5-6,8 triệu đồng.

Để đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao, các hãng hàng không đã tăng tần suất bay, bổ sung khoảng 3.300 ghế cho chặng TPHCM - Hà Nội, tương đương 18-20% công suất so với ngày thường. Nhờ đó, đến thời điểm hiện tại vẫn còn khá nhiều khung giờ bay cho hành khách lựa chọn.

Ở cùng thời điểm, giá vé khứ hồi Đà Nẵng - Hà Nội dao động từ 2,9 triệu đồng - 4,4 triệu đồng/người, vé Nha Trang - Hà Nội từ 2,7 - 5 triệu đồng, Đà Lạt từ 2,9 - 5,6 triệu đồng/người, Huế - Hà Nội từ 2,5 - 4,4 triệu đồng, Quy Nhơn - Hà Nội từ 2,4 - 5 triệu đồng, Buôn Ma Thuột - Hà Nội từ 3,6 - 4,6 triệu đồng...

Ngoài ra, giá vé máy bay đến các điểm du lịch biển như Nha Trang, Đà Nẵng... cũng tăng cao trong dịp này. Tiêu biểu, giá vé máy bay Hà Nội - Đà Nẵng ngày 30/8 - 2/9 dao động từ 3,5 - 5,6 triệu đồng, Hà Nội - Nha Trang từ 4,7 - 7,1 triệu đồng, Hà Nội - Phú Quốc từ 5,3 - 6,3 triệu đồng, TPHCM - Phú Quốc từ 2,8 - 4,2 triệu đồng, TPHCM - Đà Nẵng từ 3,1 - 4,1 triệu đồng...

3 nạn nhân thương vong vụ sập bê tông trên công trường cao tốc

Sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Theo Vietnamnet, chiều 11/8, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị vừa nhận được báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn lao động tại công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh khiến 3 người thương vong. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

Theo báo cáo này, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh đoạn qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc do Công ty Thăng Long làm nhà thầu chính. Công ty Thăng Long thuê Công ty Duy Phong do Ngô Hoàng Duy (1992, trú xã Tuy An Đông) làm nhà thầu phụ.

Khoảng 9h ngày 11/8, Công ty Duy Phong thuê 7 công nhân địa phương để làm công trình bậc nước tại vị trí thôn Bình Chính.

Trong lúc 7 công nhân đang thi công bậc nước bằng cách cho xe phun bê tông lên các tấm cốp pha dựng thủ công thì bất ngờ hệ thống cốp pha bị đổ sập vùi lấp 3 công nhân.

Hậu quả khiến anh Nguyễn Bá N. (SN 1980, trú xã Tuy An Đông) và anh Tôn Thành M. (SN 1970, trú xã Tuy An Bắc) tử vong tại chỗ.

Ngoài ra, có 1 công nhân tên D. (thôn Diêm Điền, Tuy An Đông) bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Theo ông Huỳnh Ngọc Hân, Chủ tịch UBND xã Tuy An Bắc, cả 3 nạn nhân đều là lao động thời vụ cho dự án này.

Liên quan vụ tai nạn này, lãnh đạo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, Bộ đang yêu cầu Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án 85) rà soát, xử lý theo quy định. Nguyên nhân ban đầu có thể đánh giá là do tai nạn lao động, không phải do yếu tố kỹ thuật công trình. Vị này cũng cho biết, sẽ thông tin cụ thể sau khi nhận được báo cáo đầy đủ từ các nhà thầu.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 61,7km (không bao gồm 5,1km hầm Cù Mông), đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) 19,6km và Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hơn 42km. Điểm đầu tuyến giao quốc lộ 19 và kết nối với cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, điểm cuối nối với cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, xã Tuy An Bắc.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 14.800 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư, khởi công đầu năm 2023, dự kiến hoàn thành cuối năm nay.

Đề xuất nâng mức vay hỗ trợ tạo việc làm lên 200 triệu đồng

Bộ Nội vụ đề xuất cho các cơ sở sản xuất – kinh doanh vay ưu đãi lên 10 tỉ đồng để giải quyết việc làm. Ảnh: NLĐ

Theo Bộ Nội vụ, giai đoạn 2016 – 2020, Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn huy động của Ngân hàng Chính sách xã hội đã hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm cho 728.939 lao động, thông tin trên Người lao động.

Đến năm 2024, doanh số cho vay từ nguồn vốn này đạt 22.625,74 tỉ đồng, giúp 375.055 lao động có việc làm. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, doanh số cho vay đạt hơn 17.443 tỉ đồng, hỗ trợ 234.070 lao động.

Nguồn vốn ưu đãi đã giúp nhiều lao động nông thôn, lao động nữ, người yếu thế phát triển sản xuất, tạo việc làm cho bản thân và cộng đồng.

Tuy nhiên, mức vay tối đa hiện nay (100 triệu đồng/người lao động; 2 tỉ đồng/dự án cơ sở sản xuất, kinh doanh) được đánh giá chưa đáp ứng nhu cầu, nhất là khi chi phí đầu vào tăng cao.

Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, nâng mức vay tối đa đối với người lao động lên 200 triệu đồng; đối với cơ sở sản xuất – kinh doanh lên 10 tỉ đồng, nhưng không quá 200 triệu đồng cho mỗi lao động được tạo việc làm.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm nêu rõ: Cơ sở sản xuất – kinh doanh và người lao động được vay vốn theo các dự án hỗ trợ khác nhau tại Ngân hàng Chính sách xã hội nhưng tổng dư nợ không vượt mức tối đa.

Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, căn cứ nguồn vốn và khả năng trả nợ của đối tượng vay. Với khoản vay trên 200 triệu đồng, cơ sở sản xuất – kinh doanh phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định.

Về lãi suất, Bộ Nội vụ đề xuất: Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Việc làm, lãi suất vay bằng 125% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo. Đối với đối tượng ưu đãi tại khoản 3 Điều 9 Luật Việc làm, lãi suất vay bằng lãi suất cho vay hộ nghèo. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất vay.

Việc nâng mức vay và điều chỉnh lãi suất được kỳ vọng sẽ giúp người lao động, đặc biệt nhóm yếu thế, tiếp cận nguồn vốn lớn hơn để đầu tư sản xuất – kinh doanh, qua đó tạo thêm nhiều việc làm bền vững.

Miền Bắc tiếp tục nắng nóng

Từ ngày 14/8, nắng nóng ở miền Bắc giảm dần. Ảnh: Báo Chính phủ



Từ ngày 8/8 đến nay, thời tiết chủ đạo ở miền Bắc là nắng nóng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 12 - 13.8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía nam tỉnh Phú Thọ tiếp tục có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55 - 60%. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 12 - 16 giờ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 11 - 17 giờ.

"Từ ngày 14/8, nắng nóng ở các khu vực trên giảm dần" - ông Vũ Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ trên Lao Động.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc quá lâu với nền nhiệt độ cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Điều chỉnh tốc độ xe chạy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 11/8, Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT) cho biết trên Vietnamnet, đơn vị vừa phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) thống nhất điều chỉnh một số quy định về tốc độ và phân làn phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo đó, từ ngày 15/8 - 15/9, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, lực lượng chức năng sẽ thí điểm cấm xe tải, xe khách lưu thông vào làn trái (làn sát dải phân cách giữa). Đồng thời, lực lượng chức năng nâng tốc độ tối thiểu tại hai làn đường bên trái (làn trái và làn giữa) lên 90km/h, trong khi vẫn giữ nguyên hoặc điều chỉnh lại tốc độ tối đa.

Làn trái (làn 1): Tốc độ tối thiểu 90km/h; Tốc độ tối đa 120km/h

Làn giữa (làn 2): Tốc độ tối thiểu 90km/h; Tốc độ tối đa 120km/h

Làn phải (làn 3): Tốc độ tối thiểu 60km/h; Tốc độ tối đa 100km/h

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo quá trình chuyển làn từ làn tốc độ cao sang làn giữa diễn ra mượt mà, hạn chế việc giảm tốc độ đột ngột, qua đó giảm ùn tắc và nguy cơ tai nạn.

Trước đó, Cục CSGT đã đề xuất thí điểm tổ chức lại giao thông, phân làn tốc độ và phân luồng phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Km0 - Km105+417) và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Km182+300 - Km211+250). Việc thí điểm này chia làm hai giai đoạn triển khai, trong đó điểm nhấn là cấm xe tải lưu thông vào làn 1 trên cả hai tuyến và điều chỉnh giới hạn tốc độ theo từng làn.

Hiện tại, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có 3 làn xe mỗi chiều. Trước khi điều chỉnh, làn 1 và làn 2 có tốc độ quy định từ 80 đến 120km/h; làn 3 từ 60 đến 100km/h.