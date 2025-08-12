Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay khi Hà Nội và miền Bắc tiếp tục nắng nóng
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng tiếp tục xảy ra lại khu vực Hà Nội và miền Bắc. Nhiều nơi mức nhiệt cao dao động trong khoảng 35 - 36 độ.
Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước
Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng tiếp tục tái diễn tại khu vực Hà Nội và miền Bắc.
Đêm qua khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông. Sáng nay mưa giảm, trời nắng nhiều.
Một số phường có thể xảy ra nắng nóng như: Phường Việt Trì, phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ); phường Hoàn Kiếm (Hà Nội); phường Hoa Lư (Ninh Bình); phường Hà Giang 1 (Tuyên Quang) với mức nhiệt trong khoảng 35-36 độ.
Thời tiết hôm nay tại Trung Bộ cũng tiếp tục xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ từ Thanh Hóa trở xuống Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi tới Đắk Lắk phổ biến trong khoảng 35 độ.
Gió Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh gây mưa về chiều cho khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Nhiều điểm mưa to, lượng mưa có thể vượt 80mm. Cần đề phòng hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm, ngập úng các vùng trũng thấp có thể xảy ra.
Thời tiết Hà Nội hôm nay
Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng cục bộ; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng cục bộ, riêng Đồng Bằng có nắng nóng; vùng núi đêm cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng khu vực đồng bằng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.
