Thông tin mới nhất vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh khiến nhiều người thương vong

Thứ ba, 10:16 12/08/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng (nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh) đang nguy kịch.

VTC News đưa tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng (53 tuổi, trú thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông - nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh) sức khỏe đang trong tình trạng suy hô hấp nặng, đa tổn thương.

"Sau 1 ngày điều trị, vì bệnh nhân có tiền sử hen nên tiên lượng xấu. Hiện đang nằm ở Khoa Hồi sức tích cực và đang thở máy", đại diện Bệnh viện đa khoa Phú Yên nói.

Trên Báo Thanh niên, thông tin từ Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho hay, sự cố tai nạn lao động xảy ra khoảng hơn 9 giờ sáng 11/8, tại gói thầu 13-XL của cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh, thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh khiến 2 người tử vongNguyên nhân ban đầu vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh khiến 2 người tử vong

GĐXH - Liên quan vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh khiến 2 người tử vong, cơ quan chức năng vừa công bố nguyên nhân ban đầu.

Thông tin mới nhất vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh khiến nhiều người thương vong - Ảnh 2.

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường khi vụ tai nạn xảy ra. Ảnh: Ảnh: Minh Nguyệt

Trong quá trình nhà thầu thi công đổ bê tông hạng mục bậc nước của mái ta luy đường gom, do bất cẩn trong quá trình thao tác nên 3 người bị trượt theo khối bê tông khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Ba công nhân gồm ông Nguyễn Bá N (45 tuổi, trú xã Tuy An Đông), ông Tôn Thành M (55 tuổi, trú xã Tuy An Bắc) và ông Nguyễn Văn Dũng (trú thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông) bị rơi từ trên cao xuống, bị khối bê tông vùi lấp.

Vụ việc khiến ông N và ông M tử vong tại chỗ; ông Dũng bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Ngay khi sự việc xảy ra, chủ đầu tư đã cùng các bên liên quan phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân; khẩn trương đưa nạn nhân bị thương đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, đồng thời đến thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

"Dự án đang cố gắng thi công nước rút để hoàn thành trước ngày 19/8. Toàn bộ quy trình kỹ thuật, an toàn lao động trên công trường luôn được chủ đầu tư yêu cầu và giám sát chặt chẽ song sự việc xảy ra nằm ngoài mong muốn của các bên", đại diện Ban Quản lý dự án 85 thông tin.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến 61,7 km (không bao gồm 5,1 km đoạn qua hầm Cù Mông). Dự án đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai 19,6 km, qua Đắk Lắk hơn 42 km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 14.800 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư. Dự án khởi công đầu năm 2023 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.

L.Vũ (th)
