Thông tin mới nhất vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh khiến nhiều người thương vong
GĐXH - Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng (nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh) đang nguy kịch.
VTC News đưa tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng (53 tuổi, trú thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông - nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh) sức khỏe đang trong tình trạng suy hô hấp nặng, đa tổn thương.
"Sau 1 ngày điều trị, vì bệnh nhân có tiền sử hen nên tiên lượng xấu. Hiện đang nằm ở Khoa Hồi sức tích cực và đang thở máy", đại diện Bệnh viện đa khoa Phú Yên nói.
Trên Báo Thanh niên, thông tin từ Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho hay, sự cố tai nạn lao động xảy ra khoảng hơn 9 giờ sáng 11/8, tại gói thầu 13-XL của cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh, thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025.
Trong quá trình nhà thầu thi công đổ bê tông hạng mục bậc nước của mái ta luy đường gom, do bất cẩn trong quá trình thao tác nên 3 người bị trượt theo khối bê tông khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.
Ba công nhân gồm ông Nguyễn Bá N (45 tuổi, trú xã Tuy An Đông), ông Tôn Thành M (55 tuổi, trú xã Tuy An Bắc) và ông Nguyễn Văn Dũng (trú thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông) bị rơi từ trên cao xuống, bị khối bê tông vùi lấp.
Vụ việc khiến ông N và ông M tử vong tại chỗ; ông Dũng bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
Ngay khi sự việc xảy ra, chủ đầu tư đã cùng các bên liên quan phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân; khẩn trương đưa nạn nhân bị thương đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, đồng thời đến thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.
"Dự án đang cố gắng thi công nước rút để hoàn thành trước ngày 19/8. Toàn bộ quy trình kỹ thuật, an toàn lao động trên công trường luôn được chủ đầu tư yêu cầu và giám sát chặt chẽ song sự việc xảy ra nằm ngoài mong muốn của các bên", đại diện Ban Quản lý dự án 85 thông tin.
Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến 61,7 km (không bao gồm 5,1 km đoạn qua hầm Cù Mông). Dự án đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai 19,6 km, qua Đắk Lắk hơn 42 km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 14.800 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư. Dự án khởi công đầu năm 2023 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.
Vụ xe ô tô lùi trúng nhóm trẻ ở Lào Cai: Tài xế là cán bộ xãThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến vụ ô tô tông trúng nhóm trẻ ở xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) tối ngày 11/8, tài xế ô tô được xác định là lãnh đạo xã Phong Dụ Thượng.
Tiếp vụ xe trọng tải 'khủng' náo loạn đường Vân Trì (Hà Nội): Hung thần chạy rầm rộ, CSGT sẽ xử lý dứt điểmThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Lực lượng CSGT đội số 15 tiếp tục xử lý tình trạng xe tải “khủng” náo loạn đường Vân Trì (Hà Nội), nhiều phương tiện bị phạt.
Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay khi Hà Nội và miền Bắc tiếp tục nắng nóngThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nắng nóng tiếp tục xảy ra lại khu vực Hà Nội và miền Bắc. Nhiều nơi mức nhiệt cao dao động trong khoảng 35 - 36 độ.
Tin sáng 12/8: Giá vé máy bay ra Hà Nội tăng cao dịp 2/9; Miền Bắc nắng nóng đến bao giờ?Thời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Trước thềm nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, giá vé máy bay trong nước đi Hà Nội tăng vọt; Theo cơ quan khí tượng, đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng trong ngày 12 - 13/8.
Lào Cai: Tài xế lùi xe trúng nhóm trẻ ở nhà văn hóa, 1 bé 6 tuổi tử vongThời sự - 4 giờ trước
Một ô tô bất ngờ lùi vào đám đông tại nhà văn hóa xã Phong Dụ Thượng (Lào Cai) tối 11/8, khiến bé 6 tuổi tử vong và 7 cháu nhỏ khác bị thương.
Hà Nội: Nhiều công trình vi phạm tại Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều vẫn thi công bất chấp 'lệnh cấm'Thời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Bất chấp các biện pháp mạnh tay từ chính quyền như yêu cầu dừng thi công, cắt điện, nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Cụm công nghiệp làng nghề Tân Triều (phường Thanh Liệt, Hà Nội) dù bên ngoài "đóng cửa" nhưng bên trong hoạt động thi công vẫn diễn ra rầm rộ.
Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh khiến 2 người tử vongThời sự - 19 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh khiến 2 người tử vong, cơ quan chức năng vừa công bố nguyên nhân ban đầu.
Sập cốt pha bê tông trên công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, 2 người tử vongThời sự - 20 giờ trước
Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trên công trường thi công cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, địa phận tỉnh Đắk Lắk khiến 2 người tử vong.
Hàng triệu người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết khó chịu kéo dài những ngày tớiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc lại oi nóng sau mưa. Độ ẩm trong không khí khá cao trên 60%, mức nhiệt dao động từ 33 - 35 độ.
Ninh Bình: Cứu thành công 5 du khách đuối nước ở khu vực nhà thờ đổ Hải LýThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Người dân vừa cấp cứu thành công 5 du khách khi đến tắm biển tại khu vực nhà thờ đổ, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình, không may bị sóng biển cuốn trôi ra xa.
Gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, cơ sở kinh doanh ăn nhậu ở Huế bị phạt nặngThời sự
GĐXH - Với hành vi gây tiếng ồn vượt quá quy chuẩn, quán Say Hi Beer Garden bị UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng.