Vụ xe ô tô lùi trúng nhóm trẻ ở Lào Cai: Tài xế là cán bộ xã

Thứ ba, 10:15 12/08/2025 | Thời sự
GĐXH - Liên quan đến vụ ô tô tông trúng nhóm trẻ ở xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) tối ngày 11/8, tài xế ô tô được xác định là lãnh đạo xã Phong Dụ Thượng.

Ngày 12/8, thông tin từ UBND xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) cho biết, đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Nhà văn hóa thôn Làng Chạng tối ngày 11/8 đã khiến cháu P.D.K. (SN 2017, học sinh Trường Tiểu học Phong Dụ Thượng) tử vong và 11 người khác bị thương.

Vụ xe ô tô lùi trúng nhóm trẻ ở Lào Cai: Tài xế là cán bộ xã - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn tại nhà văn hóa thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng tối 11/8. Ảnh: NDCC

Danh tính những người bị thương gồm: Chị S.T.T. (28 tuổi), chị N.T.H. (29 tuổi), chị L.T.H. (22 tuổi), chị H.T.T. (37 tuổi), chị M.T.H. (28 tuổi), cháu H.T.T.N. (7 tuổi), cháu M.A.T. (38 tháng tuổi), cháu L.V.H. (8 tuổi), cháu S.V.D. (11 tuổi), cháu L.V.K. (7 tuổi), anh V.V.T. (38 tuổi).

Danh tính lái xe ô tô gây tai nạn được xác định là ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng. Về thông tin cho rằng tài xế ô tô có nồng độ cồn, hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ.

Được biết, trước khi xảy ra tai nạn, ông Mạnh lái xe từ nhà hàng Nam Phong đến dự chương trình văn nghệ tại nhà văn hóa thôn Làng Chạng. Đến khoảng 20 giờ, khi đến nơi, chiếc xe ô tô bất ngờ lùi trúng vào đám đông đang xem ca nhạc.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Lào Cai: Tài xế lùi xe trúng nhóm trẻ ở nhà văn hóa, 1 bé 6 tuổi tử vongLào Cai: Tài xế lùi xe trúng nhóm trẻ ở nhà văn hóa, 1 bé 6 tuổi tử vong

Một ô tô bất ngờ lùi vào đám đông tại nhà văn hóa xã Phong Dụ Thượng (Lào Cai) tối 11/8, khiến bé 6 tuổi tử vong và 7 cháu nhỏ khác bị thương.

Xem thêm video được quan tâm:

Xe ô tô gây tai nạn liên hoàn khiến 3 người thương vong ở phường Dương Nội (TP Hà Nội).

Trung Sơn
