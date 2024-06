Nghi vấn ghen tuông, gã chồng ở Hải Dương ra tay sát hại mẹ của 'tình địch'

Xác nhận với PV VietNamNet vào chiều nay (29/6), nhà chức trách thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) cho hay: Cơ quan công an địa phương đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ án mạng nghi do ghen tuông.

Cụ thể, vào khoảng 11h30 trưa nay, đối tượng Trần Văn Dương (39 tuổi, trú tại phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn) nghi vợ là chị D.T.H. có quan hệ bất chính với anh N.P.D. (39 tuổi, trú cùng địa phương) nên theo dõi tới 1 nhà nghỉ ở TP Hải Phòng.

Phát hiện vợ ở trong nhà nghỉ, Dương gọi chị H. xuống nói chuyện. Chị H. xuống thì bị chồng tấn công gây thương tích ở chân, phải nhập viện điều trị.

Sau đó, Dương phóng xe máy về nhà của bà P.T.Kh. (63 tuổi, mẹ của anh N.P.D.) ở Tống Buồng, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn. Dương đã dùng dao chém vợ chồng bà Kh.

Hậu quả, bà Kh. tử vong tại chỗ. Ông P. (chồng bà Kh.) bị Dương chém trọng thương, phải đi cấp cứu.

Khu vực hiện trường Dương sát hại bà Kh. Ảnh: Người dân cung cấp

Chưa dừng lại ở đó, Dương còn cầm theo dao, đi xe máy đến nhà anh N.V.H. (39 tuổi, cách nhà bà Kh. khoảng 300m) - người mà hắn nghi có quan hệ bất chính với chị H. cách đây 4 năm.

Gặp được anh H., Dương dùng dao chém nhiều lần vào tay người này. Anh H. đã kịp bỏ chạy. Không truy đuổi được, hắn tìm tới nhà bố anh H., lấy xe máy đang dựng ở sân để bỏ trốn.

Ngay sau khi Dương gây án ở nhà bà Kh., lực lượng Công an phường Thái Thịnh đã có mặt, truy tìm nghi phạm để bắt giữ, ngăn chặn.

Khi Dương vừa bỏ chạy ra tới đầu làng thì bị công an địa phương bắt giữ, sau 10 phút gây án.

Công an phường Thái Thịnh đã thu giữ phương tiện, hung khí gây án, đồng thời phối hợp với Công an thị xã Kinh Môn bảo vệ hiện trường, hỗ trợ khám nghiệm pháp y, lấy lời khai ban đầu.

Hiện Công an thị xã Kinh Môn đã bàn giao nghi phạm cho đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh để tiếp tục điều tra.

Ngay trong ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Dương để điều tra về hành vi "Giết người".