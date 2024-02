Nghi vấn nữ sinh cấp 3 Hải Phòng nhảy cầu xuống sông Cấm

Vào khoảng 15h hôm nay (27/2), người dân lưu thông qua cầu Hoàng Văn Thụ bắc qua sông Cấm (TP. Hải Phòng) bất ngờ phát hiện một cô gái trẻ để lại xe máy điện cùng đôi giầy trên cầu và trèo qua lan can nhảy xuống sông. Ngay khi xảy ra sự việc, mọi người nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng.



Khu vực cầu Hoàng Văn Thụ bắc qua sông Cẩm-Nơi xảy ra sự việc.

Thông tin ban đầu được biết, vào thời gian trên, người dân nhìn thấy 1 cô gái trẻ đi xe máy điện lên cầu Hoàng Văn Thụ. Khi lên trên cầu, cô gái dừng xe, dựng xe sát thành cầu, sau đó để lại đôi giầy và bất ngờ trèo qua lan can nhảy xuống sông Cấm. Do sự việc diễn ra quá nhanh lên mọi người không kịp can ngăn. Sau đó, người dân gọi điện thông báo cho lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an TP. Hải Phòng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh và thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Hiện tại, tung tích cô gái vẫn chưa được tìm thấy.

Được biết, cô gái nghi nhảy cầu Hoàng Văn Thụ là nữ sinh đang học tại một trường THPT trên địa bàn TP. Hải Phòng.

