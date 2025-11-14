Nghiên cứu Nhật: Môn thể dục giúp sống thọ thêm nhiều năm
Công trình từ Đại học Tsukuba cho thấy cơ hội sống thọ và khỏe mạnh trong 10 năm tiếp theo ở người lớn tuổi tăng cao nhờ một điều đơn giản.
Viết trên tạp chí khoa học Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, các nhà nghiên cứu của Đại học Tsukuba (Nhật Bản) chỉ ra rằng duy trì thói quen đạp xe sẽ giúp người lớn tuổi tăng cơ hội sống thọ mà không cần đến sự chăm sóc đặc biệt.
Kết quả này đến từ 2 cuộc phân tích khác nhau dựa trên các tình nguyện viên cao tuổi.
Trong phân tích thứ nhất, các tình nguyện viên được theo dõi trong vòng 10 năm. Các nhà khoa học nhận thấy những người lớn tuổi thường xuyên đạp xe có nguy cơ cần chăm sóc dài hạn và tử vong trong thời gian này thấp hơn đáng kể so với những người không đạp xe.
Sau thời gian này, nhóm nghiên cứu tiếp tục xem xét những người tiếp tục đạp xe trong 4 năm tiếp theo. Phân tích thứ hai này cho thấy những người tiếp tục đạp xe này có nguy cơ cần chăm sóc dài hạn và tử vong thấp hơn trong 6 năm so với những người từ bỏ việc đạp xe.
Trong cả 2 phân tích, các tác giả cũng chỉ ra rằng những người trước đó không sử dụng xe đạp nhưng bắt đầu đạp xe trong thời gian nghiên cứu vẫn nhận được lợi ích rõ ràng.
Điều này cho thấy bạn có thể bắt đầu tập môn thể dục "trường sinh" này bất kỳ lúc nào.
Đặc biệt hơn, tác dụng bảo vệ tuổi thọ và sức khỏe của những giờ đạp xe thể dục phát huy rõ ràng nhất ở những người lớn tuổi không còn lái xe khi cần di chuyển hàng ngày.
"Những phát hiện này cho thấy việc đạp xe ở người cao tuổi giúp cải thiện sức khỏe và tuổi thọ, đặc biệt là ở những người không lái xe, đóng vai trò như một “người bạn đồng hành trong lối sống” góp phần duy trì và cải thiện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần" - tờ SciTech Daily dẫn lời nhóm tác giả.
GĐXH - Bước qua tuổi 40, cơ thể bắt đầu thay đổi, trao đổi chất chậm lại, khối cơ suy giảm và năng lượng mỗi ngày giảm dần. Nhưng bạn hoàn toàn có thể duy trì sức khỏe tốt và sống trọn vẹn nhờ việc bổ sung đúng dưỡng chất. 6 loại thực phẩm này không chỉ giúp bạn tăng cường sức khỏe, nâng cao năng lượng, mà còn hỗ trợ cơ thể chống lão hóa, giữ phong độ và tràn đầy sức sống sau 40 tuổi.
GĐXH - Nước cam mật ong không chỉ là một thức uống ngon miệng mà còn là một "bài thuốc" tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe trong mùa đông hiệu quả.
Tại Hà Nội, số trẻ mắc bệnh đường hô hấp tăng nhanh 2-3 tuần gần đây, trong đó khoảng 80% nhiễm virus cúm A
GĐXH - Bước qua tuổi 50, vòng eo dễ tích mỡ hơn, cơ thể cũng bắt đầu chậm nhịp. Nhưng đừng lo, chỉ với 7 món ăn tối thông minh, bạn có thể vừa thưởng thức bữa ngon, vừa đánh bay mỡ bụng, nâng cao sức khỏe và tận hưởng giấc ngủ sâu. Cùng khám phá thực đơn dễ thực hiện, giúp eo thon, cơ thể nhẹ nhàng, và giữ trọn hạnh phúc tuổi 50 nhé!
GĐXH - Hạt vi nhựa có nhiều trong mĩ phẩm, trong một số thực phẩm, nước đóng chai và có trong không khí.
GĐXH - Lễ ký kết đánh dấu một bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác y tế và học thuật lâu đời giữa Pháp và Việt Nam.
GĐXH - Vô tình nuốt hạt táo đỏ khi ăn yến chưng táo đỏ, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng thượng vị, đau âm ỉ liên tục, được người nhà đưa đi cấp cứu.
Sau hơn chục năm chịu đựng những cơn đau khớp gối triền miên, bà Hợp (67 tuổi, Bắc Ninh) đã có thể đi lại bình thường chỉ ít ngày sau ca phẫu thuật thay khớp gối toàn phần hai bên cùng lúc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng.
Sự nhạy bén, năng động của người trẻ khiến họ không ngừng đam mê với công việc, tìm đến các lĩnh vực mới để phát triển bản thân. Tuy nhiên, khi làm ngày cày đêm, chỉ nỗ lực thôi là chưa đủ, nhiều bạn trẻ còn có "tips" riêng để tiếp năng lượng, tỉnh táo chạy deadline, thêm cảm hứng sáng tạo, bứt phá trong công việc.
Đứng trước ẩn số của những ca bệnh hiếm thách thức giới chuyên môn, không phải bác sĩ nào cũng đủ kiên trì đi đến tận cùng cơ chế bệnh sinh. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BVĐKQT) Vinmec Central Park (TP.HCM), ThS.BSNT Phan Trúc đã dũng cảm dấn thân vào con đường đầy gian nan ấy, với mong muốn mang lại hy vọng mới cho những ca bệnh còn bỏ ngỏ nguyên nhân.
