Triệu tập chủ nhân thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép gần sân bay Nội Bài

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Bảo Loan
Bảo Loan
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GĐXH - Ngày 31/8, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết vừa phát hiện, xử lý một trường hợp điều khiển flycam trái quy định trong khu vực cấm bay gần sân bay.

Hà Nội: Triệu tập chủ nhân thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép gần sân bay Nội Bài - Ảnh 1.Hà Nội siết chặt quản lý các thiết bị drone, flycam, bảo vệ an toàn sân bay Nội Bài

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của tàu bay không người lái (drone, flycam) và các phương tiện bay siêu nhẹ, nhằm bảo đảm an ninh quốc phòng và an toàn tuyệt đối cho hàng không dân dụng.

Sự việc một thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép tại Khu công nghiệp Quang Minh (xã Quang Minh) được lực lượng Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phát hiện vào ngày 30/8, thông qua hệ thống giám sát.

Thiết bị được xác định bay ở độ cao khoảng 92m, cách sân bay Nội Bài khoảng 4,5km và nằm trong khu vực cấm bay. Ngay sau khi phát hiện, Công an Cửa khẩu Nội Bài phối hợp Công an xã Quang Minh tiến hành xác minh, ngăn chặn.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định người trực tiếp điều khiển flycam là Lê Q.H. (27 tuổi, trú tại xã Quang Minh). Người này sử dụng thiết bị DJI Mini 4 Pro để phục vụ việc kiểm tra, giám sát tiến độ thi công nhà xưởng tại Khu công nghiệp Quang Minh.

Hà Nội: Triệu tập chủ nhân thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép gần sân bay Nội Bài - Ảnh 1.

Ngày 31/8, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết vừa phát hiện, xử lý một trường hợp điều khiển flycam trái quy định trong khu vực cấm bay gần sân bay.

Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã lập hồ sơ, tạm giữ thiết bị bay và bàn giao vụ việc cho Công an xã Quang Minh tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo Công an Cửa khẩu Nội Bài, trước đó đơn vị đã phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an cùng công an các địa phương Hà Nội, Phú Thọ và Bắc Ninh triển khai hệ thống giám sát UAV, drone, flycam 360 độ.

Hệ thống này có khả năng phát hiện mục tiêu trong phạm vi khoảng 10km và vận hành liên tục 24/7, qua đó hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời phát hiện các thiết bị bay không người lái hoạt động trái phép quanh khu vực sân bay.

Cơ quan công an cảnh báo, dù có kích thước nhỏ, flycam khi hoạt động trái phép trong vùng cấm hoặc vùng hạn chế bay vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không. Người dân cần tìm hiểu và tuân thủ quy định trước khi điều khiển thiết bị bay không người lái, tuyệt đối không tự ý đưa flycam vào các khu vực cấm hoặc hạn chế bay.

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