Tuyên Quang: Xuyên đêm cứu nạn người đàn ông rơi xuống hang sâu hơn 40m

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Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Rơi xuống hang núi sâu hơn 40m, người đàn ông ở Tuyên Quang tử vong khiến lực lượng cứu nạn phải mất gần 20 giờ xuyên đêm mới đưa được thi thể lên mặt đất giữa địa hình hiểm trở, lòng hang nhỏ hẹp và thiếu oxy.

Chiều 30/8, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, sau gần 20 giờ triển khai công tác cứu nạn trong điều kiện lòng hang nhỏ hẹp, địa hình hiểm trở, chiều 29/8/2026, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tuyên Quang đã đưa được thi thể người bị nạn từ độ sâu hơn 40m lên mặt đất.

Trước đó, khoảng 21h10 ngày 28/8, lực lượng chức năng nhận được tin báo anh G.M.S (SN 1992, trú tại thôn Mao Sao Phìn, xã Lũng Phìn) bị rơi xuống một hang núi đá, cách UBND xã khoảng 2km. 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Hà Giang đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu nạn.

Tuyên Quang: Xuyên đêm cứu nạn người đàn ông rơi xuống hang sâu hơn 40m - Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Tuyên Quang đưa được thi thể người bị nạn từ độ sâu hơn 40m lên mặt đất (ảnh CATQ).

Qua xác định, nạn nhân ở vị trí sâu hơn 40m. Quá trình tiếp cận gặp nhiều khó khăn do lòng hang nhỏ hẹp, địa hình hiểm trở, nhiều đoạn gập ghềnh, zích zắc, vách đá trơn trượt và thiếu oxy, gây trở ngại lớn cho việc di chuyển người và trang thiết bị.

Trong điều kiện không gian hạn chế, lực lượng cứu nạn triển khai hệ thống dây và các thiết bị chuyên dụng, từng bước tiếp cận vị trí nạn nhân.

Sau khi xác định nạn nhân đã tử vong, cán bộ, chiến sĩ tiến hành cố định thi thể, tổ chức phương án đưa nạn nhân ra ngoài, bảo đảm an toàn. Cuộc cứu nạn kéo dài xuyên đêm và sang ngày hôm sau. 

Đến 16h30 ngày 29/8, thi thể nạn nhân được đưa lên khỏi hang và bàn giao cho chính quyền địa phương, gia đình theo quy định.

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