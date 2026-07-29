Tin sao 29/7: Hồng Diễm gây chú ý, nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh

Thứ tư, 18:00 29/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hồng Diễm có chuyến nghỉ dưỡng biển cùng với hội bạn thân, trong khi đó Trương Quỳnh Anh gây chú ý bởi nhan sắc ở tuổi U40.

Hồng Diễm tỏa sáng trong chuyến du lịch biển cùng bạn bè , Trương Quỳnh Anh ở tuổi U40 - Ảnh 1.

Hoa hậu Jennifer Phạm tiếp tục chia sẻ những hình ảnh tại Tây Tạng, nơi cô đã mong chờ từ rất lâu.

Hồng Diễm tỏa sáng trong chuyến du lịch biển cùng bạn bè , Trương Quỳnh Anh ở tuổi U40 - Ảnh 2.

Jennifer Phạm cảm thấy khỏe mạnh và bình yên ở Tây Tạng.

Hồng Diễm tỏa sáng trong chuyến du lịch biển cùng bạn bè , Trương Quỳnh Anh ở tuổi U40 - Ảnh 3.

Diễn viên Hồng Diễm thu hút sự chú ý với những hình ảnh xinh tươi rạng rỡ, thần thái cuốn hút trước ống kính khi đi du lịch biển.

Hồng Diễm tỏa sáng trong chuyến du lịch biển cùng bạn bè , Trương Quỳnh Anh ở tuổi U40 - Ảnh 4.

Hồng Diễm chia sẻ, chuyến đi biển còn có những người bạn thân thiết của cô.

Hồng Diễm tỏa sáng trong chuyến du lịch biển cùng bạn bè , Trương Quỳnh Anh ở tuổi U40 - Ảnh 5.

Trương Quỳnh Anh tận hưởng những phút giây thư giãn giữa biển trời mênh mông, dịu mát. 

Hồng Diễm tỏa sáng trong chuyến du lịch biển cùng bạn bè , Trương Quỳnh Anh ở tuổi U40 - Ảnh 6.

Nhan sắc của Trương Quỳnh Anh được nhận xét là ngày càng thăng hạng.

Hồng Diễm tỏa sáng trong chuyến du lịch biển cùng bạn bè , Trương Quỳnh Anh ở tuổi U40 - Ảnh 7.

Diễn viên Quỳnh Châu gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh cùng với hai bạn diễn trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn". Khán giả sôi nổi tranh luận về cái kết của phim khi nhân vật Diệu của Quỳnh Châu sẽ lựa chọn Sơn (Đức Hiếu), Sinh (Quang Sự) hay là chồng cũ.

(Ảnh FB nhân vật)

Hồng Diễm tỏa sáng trong chuyến du lịch biển cùng bạn bè , Trương Quỳnh Anh ở tuổi U40 - Ảnh 8.Tin sao 28/7: Ninh Dương Lan Ngọc báo tin vui, Ngô Kiến Huy lọt đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

GĐXH - Sau Trấn Thành, nam ca sĩ Ngô Kiến Huy được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, trong khi đó Ninh Dương Lan Ngọc thông báo tin vui với người hâm mộ khi đạt cột mốc mới.

Hồng Diễm tỏa sáng trong chuyến du lịch biển cùng bạn bè , Trương Quỳnh Anh ở tuổi U40 - Ảnh 9.Tin sao 27/7: Jennifer Phạm hành hương Tây Tạng, Nguyễn Văn Chung và Hòa Minzy gây chú ý

GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm bắt đầu chuyến hành hương Tây Tạng sau chuyến du lịch cùng chồng con ở Mỹ và châu Âu, trong khi Nguyễn Văn Chung và Hòa Minzy có động thái gây chú ý.

Hồng Diễm tỏa sáng trong chuyến du lịch biển cùng bạn bè , Trương Quỳnh Anh ở tuổi U40 - Ảnh 10.Tin sao 26/7: Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý sang Ý nghỉ hè, Chi Pu gợi cảm xuống phố

GĐXH - Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đang tận hưởng kỳ nghỉ hè đáng nhớ tại Ý, trong khi đó ca sĩ Chi Pu gây chú ý với hình ảnh mới nhất.



Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Jennifer Phạm bình yên ở Tây Tạng

Jennifer Phạm bình yên ở Tây Tạng

Giải trí -

GĐXH - Sau chuyến đi châu Âu cùng gia đình, mới đây, Jennifer Phạm lại tiếp tục di chuyển để đến Tây Tạng. Dù trải qua lịch trình dày đặc nhưng người đẹp vẫn cảm thấy khỏe mạnh và bình yên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.