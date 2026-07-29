Tin sao 29/7: Hồng Diễm gây chú ý, nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh
GĐXH - Hồng Diễm có chuyến nghỉ dưỡng biển cùng với hội bạn thân, trong khi đó Trương Quỳnh Anh gây chú ý bởi nhan sắc ở tuổi U40.
Con trai lai Tây tròn 2 tuổi của siêu mẫu Hà Anh đã biết nói những lời đáng yêuGiải trí -
GĐXH - Bé Lucas, con trai của siêu mẫu Hà Anh, khiến khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài đáng yêu cùng những cử chỉ và lời nói vô cùng dễ thương.
Diệu từ chối 'Tổng tài' Sơn để về bên Sinh?Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Sinh và Diệu thành một đôi trong niềm vui mừng của ông Đăng, trong khi đó Dương đến tìm gặp Trang để bày tỏ trách nhiệm.
Lựa chọn của Trương Quỳnh Anh sau gần 10 năm ly hônGiải trí -
GĐXH - "Bình yên không nằm ở việc cuộc đời luôn thuận lợi mà nằm ở việc tâm bạn không còn chống lại mọi thứ xảy ra nữa", Trương Quỳnh Anh chiêm nghiệm ở tuổi 37.
Giáng Son làm giám khảo cuộc thi 'Sơn ca vàng - Thế hệ mới 2026'Giải trí -
GĐXH - Nhạc sĩ Giáng Son tham gia ban giám khảo vòng tuyển chọn trực tiếp cuộc thi "Sơn ca vàng - Thế hệ mới 2026".
Học trò của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đang gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Nguyễn Thục Uyên Nhi - học trò của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền gây ấn tượng tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Không chỉ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, Uyên Nhi còn có tài năng, năng lực nổi bật.
Hai khoảnh khắc gây xôn xao tại bán kết Miss Grand Vietnam 2026Giải trí -
GĐXH - Bán kết Miss Grand Vietnam 2026 mới đây đã có hai khoảnh khắc gây tranh cãi. Một thí sinh táo bạo quấn trăn hơn 5kg lên sân khấu và một thiết kế dân tộc độc lạ từ món ăn hột vịt lộn.
'Bà Táo' Vân Dung chấp nhận thử thách ở tuổi ngoài 50Câu chuyện văn hóa -
GĐXH - Là một nghệ sĩ yêu nghề, Vân Dung không ngại thử thách bản thân, làm mới mình ở những vai diễn mới.
Trần Ngọc Vàng gây chú ý khi đi xem 'Spider-Man'Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Trần Ngọc Vàng đã có mặt ở Hà Nội để xem suất chiếu sớm phim "Spider-Man: Brand new day (Khởi đầu mới). Sắc vóc của nam diễn viên tại sự kiện gây chú ý.
Lực lượng chức năng bao vây khu lán trại của nhóm đối tượng xấuXem - nghe - đọc -
GĐXH - Các trinh sát chuẩn bị triển khai phương án tiếp cận và bao vây khu lán trại của ổ nhóm phần tử xấu.
Jennifer Phạm bình yên ở Tây TạngGiải trí -
GĐXH - Sau chuyến đi châu Âu cùng gia đình, mới đây, Jennifer Phạm lại tiếp tục di chuyển để đến Tây Tạng. Dù trải qua lịch trình dày đặc nhưng người đẹp vẫn cảm thấy khỏe mạnh và bình yên.