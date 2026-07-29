Tin sao 29/7: Hồng Diễm gây chú ý, nhan sắc ở tuổi U40 của Trương Quỳnh Anh

Diễn viên Quỳnh Châu gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh cùng với hai bạn diễn trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn". Khán giả sôi nổi tranh luận về cái kết của phim khi nhân vật Diệu của Quỳnh Châu sẽ lựa chọn Sơn (Đức Hiếu), Sinh (Quang Sự) hay là chồng cũ.