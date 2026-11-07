Kỳ Duyên tiết lộ về sự cố khi đóng nữ chính trong 'Chị chị em em 3'

Phim "Chị chị em em 3" của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng có Kỳ Duyên, Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh tham gia, công chiếu từ 30/10 đang gây sốt với doanh thu khủng tại các rạp phim. Đáng chú ý, vai "Thị Mầu" của Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong lần nhận vai nữ chính đầu tiên đã tạo ấn tượng mạnh với khán giả.

Trở lại màn ảnh rộng với dự án điện ảnh thứ hai sau hai năm chờ đợi, Hoa hậu Kỳ Duyên đã gây bất ngờ lớn khi rũ bỏ hoàn toàn hình tượng sắc lạnh, mạnh mẽ quen thuộc để hóa thân thành Thị Mầu - nhân vật kinh điển đầy phức tạp của văn học dân gian Việt Nam.

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên vai Thị Mầu trong "Chị chị em em 3". Ảnh FBNV

Trong "Chị chị, em em 3", Kỳ Duyên hóa thân trong nhân vật Thị Mầu, một tiểu thư xuất thân từ gia đình quyền quý vùng Kinh Bắc. Nhân vật có tính cách kiêu kỳ, đanh đá, được nuông chiều từ nhỏ nhưng cũng vướng vào những mối quan hệ tình cảm phức tạp với Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) và Thị Nương (Chi Pu). Đây là vai diễn có nhiều sắc thái tâm lý, đòi hỏi người đẹp phải thể hiện sự chuyển biến cảm xúc qua từng tình huống.

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên tại chương trình "Sao Check". Ảnh VTV

Trong cuộc trò chuyện mới đây tại chương trình "Sao Check" đã được phát sóng, Kỳ Duyên chia sẻ về quyết định nhận vai diễn: "Tôi nghĩ là Thị Mầu chọn mình". Nữ diễn viên thừa nhận ban đầu cô không tự tin vào cơ hội của bản thân. Dù vậy, mong muốn được làm việc cùng nhà sản xuất Will Vũ - người đứng sau thành công của hai phần "Chị chị em em" trước đó đã thôi thúc cô thử sức.

Vượt qua những bài kiểm tra khắt khe của đạo diễn và nhà sản xuất trong buổi casting, Kỳ Duyên đã chính thức nhận được vai diễn mà mình ao ước từ rất là lâu.

Để hóa thân thành Thị Mầu, Kỳ Duyên tiết lộ, bài học mỗi ngày của cô là nghiên cứu hình tượng Thị Màu trong văn học, trên Internet để xem lại các vở kịch từ mười mấy năm trước nhằm ghi nhớ từng ánh mắt, tướng đi làm chất liệu diễn xuất của riêng mình. Quá trình này giúp cô hiểu về hai khó khăn khi muốn thể hiện vai diễn này, đó là dáng đi và ánh mắt. Khác với giày cao gót hiện đại, Kỳ Duyên phải làm quen với đôi hài cổ trang đế liền cao 5 đến 7 phân, có độ dốc gắt và mũi nhọn.

Kỳ Duyên tiết lộ về những điều thú vị qua vai diễn Thị Mầu. Ảnh VTV

Kỳ Duyên chia sẻ cô bị chấn thương chân khi đi đôi giày của nhân vật. Bên cạnh dáng đi, ánh mắt mang tính biểu tượng của Thị Mầu cũng là một rào cản lớn mà cô phải nỗ lực vượt qua để thể hiện trọn vẹn cái hồn của nhân vật.

Người đẹp cũng từng lo lắng không biết lối diễn của mình có ăn khớp hay được các anh chị mở lòng đón nhận hay không. Thế nhưng, khi bước vào set quay, mọi áp lực đều tan biến. Nhắc đến bạn diễn mang lại nhiều cảm hứng nhất, Kỳ Duyên dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho Ninh Dương Lan Ngọc. Việc tương tác với một người có lối diễn tự nhiên như Lan Ngọc vừa là áp lực, vừa là một bệ phóng hoàn hảo.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên dành sự ngưỡng mộ về khả năng diễn xuất của Ninh Dương Lan Ngọc. Ảnh FBNV

Ngoài ra, sự giúp đỡ, chỉ dạy của NSND Lê Khanh cũng là chìa khóa giúp thủ khoa lớp diễn xuất như Kỳ Duyên vững tâm hơn khi chạm ngõ những cung bậc tâm lý phức tạp của một Thị Mầu rất khác biệt.

"Một người diễn viên thành công không phải là bất cứ một khung hình nào họ cũng sẽ đẹp, mà bất cứ một khung hình nào họ đều thể hiện ra nhân vật. Điện ảnh có một thứ hay lắm, mình chỉ cần làm ra đúng nhân vật thì mọi thứ sẽ tự nhiên đẹp", Kỳ Duyên nói.

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