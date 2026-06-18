Loại gia vị nhiều nhà để ngay cạnh bếp đang âm thầm sinh độc tố: Kiểm tra ngay trước khi quá muộn
GĐXH - Nhiều người có thói quen để gia vị ngay cạnh bếp hoặc ngoài nhiệt độ phòng sau khi mở nắp để tiện sử dụng. Thế nhưng, chính điều này có thể khiến một số loại gia vị nhanh hỏng, giảm chất lượng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Gia vị là "linh hồn" của nhiều món ăn. Từ dầu hào, dầu mè đến các loại tương, sốt..., hầu như căn bếp nào cũng có.
Tuy nhiên, điều đáng nói là không ít người chỉ quan tâm đến việc lựa chọn gia vị ngon mà quên mất cách bảo quản. Một số thói quen tưởng như vô hại lại có thể khiến gia vị nhanh hỏng, tạo điều kiện cho vi khuẩn hoặc nấm mốc phát triển.
Các chuyên gia thực phẩm cho rằng, việc bảo quản đúng cách không chỉ giúp giữ hương vị mà còn góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe cho cả gia đình.
Nhiều gia đình đang bảo quản gia vị sai cách
Hào dầu mở nắp rồi để ở nhiệt độ phòng: Sai lầm nhiều người mắc phải
Nhiều người cho rằng hào dầu có thể bảo quản giống dầu ăn nên sau khi mở nắp vẫn để nguyên trên kệ bếp trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng.
Thực tế, thành phần chính của hào dầu là dịch chiết từ hàu cùng các loại đường, protein và axit amin. Đây đều là những chất dinh dưỡng thuận lợi cho vi sinh vật phát triển khi điều kiện nhiệt độ phù hợp.
Một số thử nghiệm về bảo quản thực phẩm cho thấy các sản phẩm dạng sốt giàu đạm như hào dầu khi để lâu ở nhiệt độ phòng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm vi sinh vật hơn so với bảo quản lạnh.
Vì vậy, người tiêu dùng nên đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì. Với những sản phẩm ghi rõ "bảo quản lạnh sau khi mở nắp", cần đưa vào ngăn mát tủ lạnh ngay sau khi sử dụng.
Ngoài hào dầu, các loại sốt như sốt salad, mayonnaise, sốt nấm hay các loại tương giàu protein cũng cần được lưu ý.
Để dầu ăn cạnh bếp: Tiện nhưng không tốt cho chất lượng dầu
Một thói quen rất phổ biến khác là đặt chai dầu ăn ngay cạnh bếp nấu để tiện sử dụng. Tuy nhiên, nhiệt độ cao từ bếp cùng ánh nắng chiếu trực tiếp từ cửa sổ có thể thúc đẩy quá trình oxy hóa dầu ăn.
Khi dầu bị oxy hóa, chất lượng dinh dưỡng giảm xuống, đồng thời có thể xuất hiện mùi ôi khét khó chịu, ảnh hưởng đến hương vị món ăn.
Các chuyên gia khuyến nghị dầu ăn nên được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp và tránh gần nguồn nhiệt.
Mùa nồm ẩm: Thời điểm cần đặc biệt cảnh giác với nấm mốc
Mùa mưa hoặc thời tiết nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho nấm mốc phát triển. Đặc biệt, các loại gia vị làm từ đậu, lạc (đậu phộng), ngũ cốc như tương đậu, bơ lạc, đậu lên men... nếu bảo quản không tốt có thể bị nhiễm nấm mốc.
Điều đáng lo ngại là một số loại nấm có khả năng sinh ra aflatoxin - độc tố được các tổ chức y tế quốc tế xếp vào nhóm chất gây ung thư cho người.
Các nghiên cứu cho thấy aflatoxin có liên quan đến nguy cơ tổn thương gan và làm tăng nguy cơ ung thư gan khi phơi nhiễm kéo dài.
Nếu phát hiện gia vị xuất hiện nấm mốc, đổi màu, có mùi lạ hoặc dấu hiệu hư hỏng, cách an toàn nhất là bỏ toàn bộ sản phẩm thay vì cố gắng loại bỏ phần mốc nhìn thấy được.
Bảo quản gia vị thế nào cho đúng?
Những loại nên bảo quản lạnh sau khi mở nắp
- Dầu hảo
- Nước mắm pha chế đặc biệt
- Nước tương dùng cho hấp cá
- Mayonnaise
- Sốt salad
- Một số loại bơ lạc, mè rang dạng nhuyễn
Những loại nên để nơi khô ráo, tránh ánh sáng
- Dầu ăn
- Dầu mè
- Dầu ớt
- Dầu tiêu
- Các loại gia vị khô như quế, hồi, tiêu, ớt bột
Những loại cần đậy kín để tránh hút ẩm
- Muối
- Đường
- Hạt nêm
- Bột canh
- Bột gia vị
Nguyên tắc đơn giản nhất là đọc kỹ hướng dẫn bảo quản trên bao bì sản phẩm. Nhà sản xuất thường đã đưa ra điều kiện bảo quản phù hợp nhất đối với từng loại gia vị.
Đừng để gia vị trở thành nguy cơ trong căn bếp
Gia vị giúp món ăn ngon hơn nhưng chỉ phát huy giá trị khi được bảo quản đúng cách.
Đặc biệt trong thời điểm thời tiết nóng ẩm, mỗi gia đình nên dành vài phút kiểm tra lại tủ gia vị của mình: sản phẩm nào đã mở nắp quá lâu, có dấu hiệu đổi màu, tách lớp, mùi bất thường hoặc xuất hiện nấm mốc thì nên loại bỏ.
Một thay đổi nhỏ trong cách bảo quản có thể giúp giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.
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