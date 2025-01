Thể dục khi trời lạnh nhất định phải tránh 5 sai lầm này để không bị đau xương khớp

Bất ngờ 6 bệnh ung thư thường gặp có thể ngăn ngừa nhờ tập thể dục, người Việt nên áp dụng ngay để kéo dài tuổi thọ GĐXH - Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập thể dục có thể giúp cơ thể chuẩn bị chống lại ung thư bằng cách tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên...

Thời tiết lạnh khiến nhiều người có hiện tượng đau cơ khớp. Theo các chuyên gia y tế, một trong những lý do chính dẫn đến tình trạng này là do lưu lượng máu đến cơ giảm khi thời tiết lạnh. Khi phản ứng với nhiệt độ thấp, các mạch máu sẽ co lại. Tình trạng này khiến lượng oxy và chất dinh dưỡng cung cấp cho các mô cơ sẽ giảm.

Thời tiết lạnh gây cứng cơ sẽ làm giảm phạm vi chuyển động và tăng khả năng bị căng cơ và bong gân. Hơn nữa, thời tiết lạnh cũng có thể cản trở tốc độ dẫn truyền thần kinh, khiến tín hiệu từ não khó đến được các khối cơ một cách hiệu quả. Điều này có thể dẫn đến phản xạ chậm hơn và giảm khả năng kiểm soát cơ, làm tăng nguy cơ tai nạn hoặc té ngã.

Ảnh minh họa

Vì vậy, khi vận động và tập thể dục, chúng ta cần chủ động thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa chấn thương và có nhưng bài tập luyện phù hợp. Tránh những tai nạn không mong muốn trong quá trình luyện tập:

Những sai lầm cần tránh tập thể dục để phòng chấn thương khi trời lạnh:

Không khởi động kỹ

Không khởi động đúng cách, nhất là khi trời lạnh sẽ làm tăng nguy cơ bị chấn thương. Do đó, người tập cần dành từ 5 đến 10 phút khởi động với các động tác kéo giãn nhẹ nhàng, các chuyển động cường độ thấp như đi bộ, hít đất để cải thiện lưu thông máu và làm nóng các khớp.

Mặc quá ấm hoặc quá lạnh

Thông thường người tập sẽ nghĩ cơ thể nóng lên nên vẫn mặc quần áo ngắn như bình thường. Tuy nhiên khi trời lạnh kèm gió, đặc biệt tập ngoài trời, sẽ khiến cơ thể dễ bị nhiễm lạnh gây viêm mũi họng. Ngoài ra, các vùng da hở sẽ bị tê, cóng, mất cảm giác, châm chích.

Tuy nhiên cũng không nên mặc đồ quá ấm quá dày, vì khi tập cơ thể ấm dần lên và ra mồ hôi. Người tập có thể mặc nhiều lớp, mặc quần áo dài kín tay chân, khi cơ thể ra mồ hôi có thể cởi dần các lớp quần áo.

Không uống đủ nước

Mất nước không chỉ là vấn đề xảy ra vào mùa hè mà còn cả mùa đông. Uống đủ nước khi tập luyện vào mùa đông rất quan trọng vì giúp duy trì dịch bôi trơn khớp, ngăn ngừa tình trạng cứng khớp.

Không lắng nghe cơ thể

Cảm giác đau nhức hay khó chịu mức độ nhẹ ở khớp khi tập luyện là điều hết sức bình thường. Thế nhưng, nếu cảm giác đau nhức tăng lên tới mức đau nói, làm cản trở động tác tập luyện thì cần ngưng lại. Tiếp tục tập sẽ dễ dẫn đến chấn thương khớp gối.

Nhịn đói trước khi tập

Trời lạnh, cơ thể phải tiêu hao thêm một lượng calo để giữ ấm. Do đó nếu tập luyện khi quá đói, nhất là sau một đêm ngủ dài, sẽ dễ bị hạ đường huyết. Người tập nên ăn nhẹ trước khi tập khoảng 20 phút.

Ảnh minh họa

Thời điểm tập thể dục thích hợp nhất khi trời lạnh

Theo các chuyên gia y tế, khung giờ vàng cho tập thể dục còn nhiều ý kiến trái chiều, nhưng số đông cho là có 2 khung giờ vàng để tập: 9-10h sáng. Thời điểm này nhịp độ sinh học lên cao, cơ bắp thoát khỏi sự ỳ, hệ thống tuần hoàn, hô hấp hoạt động tốt, cơ bắp đạt đỉnh cao nhất, tập luyện dễ đạt thành tích cao, động tác chuẩn xác hơn. Khung giờ này nhiệt độ cơ thể thường cao hơn buổi sáng 1-2 độ C, giúp các cơ đàn hồi, dẻo dai hơn, giảm nguy cơ chấn thương.

Người cao tuổi cũng có thể thay đổi thói quen khi chuyển sang tập thể dục vào buổi chiều (từ 17- 19 giờ). Đây là lúc tinh chất, khí huyết đã đầy đủ quy nạp về thận. Buổi chiều thuận với tự nhiên là âm chế ước được dương. Tập thể dục lúc này sẽ phát huy dương khí, thúc đẩy khí huyết lưu thông, dưỡng chất nuôi cơ thể, cân bằng âm dương.

