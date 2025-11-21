Người bố ôm con lao vào bệnh viện giữa đêm khi bé bị ngưng tim 10 phút

Ngày 21/11, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đã kịp thời cứu sống bé trai Đ.M.T. (6 tuổi, ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) trong tình trạng ngưng tim do bị điện giật tại nhà.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe bệnh nhi bị điện giật ngưng tim khoảng 10 phút. Ảnh: A.X

Theo đó, khuya ngày 7/11, bệnh nhi được bố đưa vào Khoa Khám bệnh - Cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, đồng tử giãn, tiên lượng cực kỳ nguy kịch. Trên đường đến bệnh viện, gia đình liên tục ép tim hỗ trợ cho bé. Khi tiếp nhận, các bác sĩ xác định bệnh nhi đã ngưng tuần hoàn khoảng 10 phút.

Bác sĩ Lê Đình Thanh, Khoa Khám bệnh - Cấp cứu cho biết, sau khi đánh giá mức độ nguy hiểm, ê-kíp trực đã lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao gồm: Ép tim - bóp bóng, đặt nội khí quản, thiết lập đường truyền - vận mạch,…

Sau khoảng 10 phút cấp cứu tích cực, bệnh nhi bắt đầu xuất hiện các phản xạ yếu. Các bác sĩ tiếp tục siêu âm tim chuyên sâu và ghi nhận tình trạng rung thất, buộc phải sốc điện khẩn cấp. Sau 5 phút sốc điện, đồng tử bé thu nhỏ trở lại, có phản xạ ánh sáng và ghi nhận dấu hiệu hồi phục.

Ngay sau đó, y bác sĩ đã hội chẩn với Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và quyết định áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ não, hạn chế tổn thương sau ngưng tuần hoàn. Nhờ can thiệp kịp thời, bệnh nhi phục hồi ngoạn mục và hiện đã ổn định sức khỏe.

Dù đã qua “cửa tử”, bệnh nhi vẫn được theo dõi liên tục. Nhờ được hạ thân nhiệt chỉ huy đúng phác đồ, tình trạng phù não được kiểm soát, các chỉ số sinh tồn dần cải thiện.

Theo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, điện giật là tai nạn sinh hoạt khá phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt tại các gia đình sử dụng thiết bị điện không đảm bảo an toàn hoặc khi trẻ tự ý tiếp xúc ổ điện, dây điện hở. Trường hợp bé T. là lời cảnh báo rõ ràng về mức độ nguy hiểm, dù chỉ một cú điện giật nhỏ có thể khiến tim ngưng đột ngột trong vài phút.