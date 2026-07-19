Người có công khi nhận đất tái định cư có được miễn tiền sử dụng đất?

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Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Người có công với cách mạng được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có được miễn giảm tiền sử dụng đất hay không là băn khoăn của nhiều người hiện nay.

Theo quy định tại khoản 5 và khoản 9 Điều 17 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 291/2025/NĐ-CP ngày 06/11/2025), nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất được xác định như sau:

• Đối với trường hợp giao đất tái định cư, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất không thực hiện theo Nghị định số 103/2024/NĐ-CP mà được thực hiện theo quy định của Nghị định của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (khoản 5 Điều 17).

• Đối với người có công với cách mạng, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công và chỉ được áp dụng khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất (khoản 9 Điều 17).

Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 19 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP quy định việc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng chỉ áp dụng đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở, bao gồm các trường hợp giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất.

Như vậy, chính sách giảm tiền sử dụng đất đối với người có công quy định tại Nghị định số 103/2024/NĐ-CP không áp dụng đối với trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đối với trường hợp nhận đất tái định cư, việc người có công có được hưởng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất hay không phải được xem xét theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, không áp dụng theo các quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất tại Nghị định số 103/2024/NĐ-CP.

Người có công khi nhận đất tái định cư có được miễn tiền sử dụng đất? - Ảnh 1.4 trường hợp được miễn tiền sử dụng đất năm 2026

GĐXH - Theo quy định của pháp luật hiện hành, một số trường hợp khi được Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được miễn tiền sử dụng đất.

Người có công khi nhận đất tái định cư có được miễn tiền sử dụng đất? - Ảnh 2.Cách tính tiền sử dụng đất năm 2026 khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở: Người dân được giảm tới 70% nghĩa vụ tài chính

GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư (đất ở) sẽ được áp dụng cơ chế tính tiền sử dụng đất mới theo Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Đất đai 2024. Quy định này được đánh giá là bước “giảm sốc” về tài chính cho người dân, đặc biệt trong quá trình làm sổ đỏ đối với đất vườn, ao, đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư.

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