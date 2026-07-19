Lý do loạt xe máy điện giảm giá niêm yết, chỉ từ 11,6 triệu đồng

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Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
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GĐXH - Xe máy điện của thương hiệu đình đám đồng loạt hạ giá niêm yết, trong bối cảnh nhiều sản phẩm mới liên tục xuất hiện.

Xe máy điện giảm giá niêm yết 2026: Lý do và ảnh hưởng đến thị trường - Ảnh 1.Trải nghiệm xe máy điện giá 32,6 triệu đồng thiết kế châu Âu, đi xa 100km, có định vị và chống trộm thông minh có thể thay thế xe xăng

GĐXH - Xe máy điện nổi bật với động cơ 2.500W, vận tốc tới 70 km/h và quãng đường gần 100 km mỗi lần sạc, hướng tới thay thế xe xăng.

Loạt xe máy điện giảm giá niêm yết

Xe máy điện giảm giá niêm yết 2026: Lý do và ảnh hưởng đến thị trường - Ảnh 2.

Xe máy điện Honda UC3 mới được bán ra tại Việt Nam đã được giảm ngay 22 triệu đồng


Thị trường xe máy điện năm 2026 còn chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt về giá. Thay vì chỉ tặng phụ kiện, hỗ trợ phí đăng ký hoặc tung khuyến mại ngắn hạn, nhiều hãng đã giảm trực tiếp giá bán lẻ đề xuất.

Honda là một trong những thương hiệu có động thái điều chỉnh đáng chú ý. Giá ICON e: được đưa xuống khoảng 20,52-20,91 triệu đồng, giảm gần 5,9 triệu đồng so với mức niêm yết cũ từ khoảng 26,41-26,8 triệu đồng.

Mẫu xe cao cấp Honda UC3 cũng từng được áp dụng mức giá ưu đãi 56,5 triệu đồng, thấp hơn khoảng 22 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu. So với giá tại một số thị trường trong khu vực như Thái Lan và Indonesia, mức bán tại Việt Nam được đánh giá cạnh tranh hơn đáng kể.

Xe máy điện giảm giá niêm yết 2026: Lý do và ảnh hưởng đến thị trường - Ảnh 3.

Yamaha sau đó cũng điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất của NEO's.

Yamaha sau đó cũng điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất của NEO's. Từ mức 49,091 triệu đồng, mẫu xe được đưa xuống còn 36,9 triệu đồng, tương đương giảm 12,191 triệu đồng.

Đầu tháng 7/2026, VinFast tiếp tục tạo thêm sức ép khi cập nhật giá mới cho hàng loạt sản phẩm. Mức giảm trải rộng từ vài trăm nghìn đồng đến gần 5 triệu đồng tùy dòng xe.

Bảng giá một số mẫu xe máy điện được điều chỉnh

Dòng xe

 

Giá niêm yết cũ (đồng)

 

Giá niêm yết mới (đồng)

 

Mức điều chỉnh (đồng)

 

Honda ICON e:

 

26.410.909 đến 26.803.637

 

20.520.000 đến 20.912.727

 

-5.890.000

 

Yamaha NEO’s

 

49.091.000

 

36.900.000

 

-12.191.000

 

VinFast Amio

 

13.900.000

 

11.600.000

 

-2.300.000

 

VinFast Flazz Max6

 

14.900.000

 

12.500.000

 

-2.400.000

 

VinFast Zgoo

 

15.900.000

 

13.300.000

 

-2.600.000

 

VinFast Flazz

 

16.900.000

 

14.200.000

 

-2.700.000

 

VinFast Evo Grand Lite

 

18.900.000

 

16.500.000

 

-2.400.000

 

VinFast Evo Grand

 

22.800.000

 

22.500.000

 

-300.000

 

VinFast Evo

 

19.990.000

 

18.800.000

 

-1.190.000

 

VinFast Evo Lite

 

17.000.000

 

14.300.000

 

-2.700.000

 

VinFast Feliz II

 

24.900.000

 

23.000.000

 

-1.900.000

 

VinFast Feliz 2025

 

26.900.000

 

26.000.000

 

-900.000

 

VinFast Viper

 

39.900.000

 

35.000.000

 

-4.900.000

Lý do xe máy điện đồng loạt giảm giá niêm yết

Việc đồng loạt hạ giá cho thấy các hãng đang muốn nhanh chóng mở rộng lượng người dùng trong giai đoạn thị trường hình thành thói quen mới. Giá bán thấp hơn có thể giúp khách hàng dễ dàng chuyển từ xe xăng hoặc xe đạp điện sang xe máy điện, nhất là khi chi phí pin và hạ tầng sạc từng là những rào cản lớn.

Dù vậy, khách hàng vẫn cần xem xét kỹ tổng chi phí sở hữu thay vì chỉ dựa trên giá niêm yết. Một số mẫu xe bán chưa kèm pin hoặc áp dụng hình thức thuê pin hàng tháng. Người mua cũng nên tìm hiểu phạm vi hoạt động thực tế, thời gian sạc, điều kiện bảo hành và khả năng tiếp cận trạm sạc, trạm đổi pin tại nơi sinh sống.

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