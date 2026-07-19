Tỷ giá USD hôm nay 19/7: Đồng Đô la Mỹ chưa có biến động mạnh

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF đã giảm xuống mức 100,76 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở mức 100,77 điểm. USD ngân hàng đi ngang. USD tự do chững giá. Yên Nhật và đồng EUR chưa có biến động mạnh.

Đầu tuần, đồng USD suy yếu sau khi lạm phát Mỹ tháng 6 thấp hơn dự báo, làm giảm kỳ vọng Fed sớm nâng lãi suất. Tuy nhiên, đồng bạc xanh nhanh chóng phục hồi nhờ số liệu tích cực về thị trường lao động và doanh số bán lẻ, củng cố niềm tin vào sức chống chịu của kinh tế Mỹ và khả năng Fed duy trì lãi suất cao. Bên cạnh đó, căng thẳng Mỹ - Iran và rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng cũng thúc đẩy nhu cầu nắm giữ USD như tài sản trú ẩn. Nhìn chung, USD vẫn duy trì ổn định, trong khi EUR, bảng Anh và yên Nhật biến động trước diễn biến lạm phát và chênh lệch lãi suất.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 19/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở vùng 25.254 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện ở mức 24.042 đồng mua vào và bán ra giữ nguyên 26.466 đồng.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 19/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 19/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 19/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 19/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 19/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 19/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank vẫn duy trì giá bán của phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,080-26,490 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD cũng đi ngang so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.935-26.475 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,070-26,450 đồng/USD, ổn định so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 19/7/2026, khảo sát lúc 09h52 không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.410 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.510 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 19/7, ổn định tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,314.66-30,860.13 đồng/EUR, duy trì mức giá so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.220-30.940 đồng/EUR, không biến động so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,557-30,990 đồng/EUR, giá không đổi so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 19/7/2026, khảo sát lúc 09h55 phút không đổi so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 29.959 và bán ra là 30.069 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay tăng nhẹ, ở mức 156.34 - 167.12 đồng/JPY; VietinBank tỷ giá đồng Yên ở mức 156,42- 167,92 đồng/JPY, giữ nguyên giá bán so với phiên trước. Tại BIDV đồng Yên ổn định giá so với phiên hôm qua, ở vùng 157.47-167.26 đồng/JPY.

Diễn biến trên thị trường ngoại hối cho thấy đồng USD đang trong trạng thái tương đối ổn định. Trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh có dấu hiệu chững lại và suy yếu nhẹ, trong khi thị trường trong nước chưa ghi nhận biến động đáng kể, tỷ giá chỉ nhích tăng tại một số ngân hàng thương mại. Đáng chú ý, USD trên thị trường tự do tiếp tục đi ngang, giữ nguyên mức giá so với phiên trước, phản ánh tâm lý giao dịch khá thận trọng. Nhìn chung, tỷ giá USD vẫn dao động trong biên độ hẹp, giúp người có nhu cầu mua ngoại tệ phục vụ thanh toán, du học hay du lịch chưa phải chịu áp lực lớn về chi phí. Tuy nhiên, thị trường vẫn duy trì tâm lý quan sát khi giới đầu tư theo dõi sát các tín hiệu về lộ trình điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng những diễn biến địa chính trị tại Trung Đông. Đây được xem là hai yếu tố có thể tạo ra biến động đáng kể đối với đồng USD trong thời gian tới.

Tỷ giá USD hôm nay 18/7: Đồng Đô la Mỹ biến động trái chiều khối ngân hàng và 'chợ đen' GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 18/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.