Lý do Honda giảm giá loạt xe ăn khách, Honda City còn rẻ hơn Kia Morning

Nguyên nhân giá lăn bánh Hyundai Stargazer thấp hơn cả Kia Morning, MPV 7 chỗ cực hợp xăng E10 chưa bao giờ rẻ thế GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Stargazer đang vô cùng hấp dẫn do trong tháng 7/2026 nhận ưu đãi đến gần 120 triệu đồng giúp giá xe rẻ hơn KIA Morning.

Honda giảm giá loạt xe ăn khách

Honda City nhận ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ.

Honda Việt Nam (HVN) đã công bố giá bán mới cho HR-V G từ tháng 7, với mức giảm 30 triệu đồng, xe hiện có giá khởi điểm 669 triệu đồng. Trong khi đó, các phiên bản khác tiếp tục giữ giá cũ, tùy chọn màu trắng ngọc và đỏ sẽ có giá cao hơn 8 triệu đồng.

Cùng với đó, HVN tiếp tục tung ưu đãi cho khách hàng trong tháng này, với các dòng xe City và BR-V L nhận mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, trong khi BR-V G và HR-V L nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Khách hàng còn nhận ưu đãi lãi suất cố định 6,6% trong 12 tháng đầu khi vay qua ngân hàng VP bank, và 7,0% trong 12 tháng đầu khi vay qua ngân hàng VIB.

Cụ thể, Honda City nhận ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ. Giá lăn bánh của mẫu sedan hạng B này hiện đang ở mức rất cạnh tranh so với các đối thủ trong phân khúc. Sau ưu đãi, Honda City G chỉ có giá 450 triệu đồng, dễ tiếp cận hàng đầu trong nhóm xe bán chạy. Ngoài ra, các đại lý còn sẵn sàng tặng quà tặng phụ kiện để khách hàng dễ dàng quyết định mua xe hơn.

Với giá hấp dẫn, Honda City còn đang rẻ hơn các mẫu hatchback hạng A ở thị trường Việt Nam như KIA Morning GT-Line giá 469 triệu đồng, còn Hyundai Grand i10 là 455 triệu đồng.

Honda BR-V phiên bản L cũng nhận hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ

Honda BR-V phiên bản L cũng nhận hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, phiên bản G nhận 50% lệ phí trước bạ (quy đổi tương đương hàng chục triệu đồng).

Mẫu SUV cỡ B Honda HR-V áp dụng ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, riêng phiên bản G có giá niêm yết khởi điểm giảm 30 triệu đồng.

Honda Civic ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kèm gói quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất (áp dụng tùy phiên bản).

Thị trường ô tô chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ (như Toyota Vios, Hyundai Accent hay các dòng xe điện) buộc Honda phải hạ giá để giữ thị phần. Việc giảm giá giúp Honda kéo khách hàng đến đại lý, cải thiện doanh số trong bối cảnh sức mua của người dân còn nhiều biến động và xả hàng tồn để chuẩn bị đón các phiên bản mới về thị trường.

Loạt ô tô Honda được khuyến mại

TT Mẫu xe Giá trị khuyến mại Điều kiện áp dụng 1 City Tặng 100% lệ phí trước bạ (*) Khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất thủ tục mua xe từ ngày 01 đến hết ngày 31 tháng 07 năm 2026 2 BR-V L 3 BR-V G Tặng 50% lệ phí trước bạ (*) 4 HR-V L Ưu đãi lãi suất cố định 6,6% trong 12 tháng đầu áp dụng cho Khách hàng mua ô tô Honda vay qua ngân hàng VP bank Ưu đãi lãi suất cố định 7,0% trong 12 tháng đầu áp dụng cho Khách hàng mua ô tô Honda vay qua ngân hàng VIB

Đánh giá xe ô tô Honda

Có thể thấy, việc đồng loạt triển khai ưu đãi trên nhiều dòng xe cho thấy Honda đang chủ động kích cầu trong giai đoạn đầu năm. Khi người dùng ngày càng cân nhắc kỹ về tổng chi phí sở hữu, đặc biệt là chi phí lăn bánh, các chương trình hỗ trợ trực tiếp như lệ phí trước bạ sẽ phát huy tác dụng rõ rệt.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt ở nhiều phân khúc, từ sedan hạng B đến SUV và MPV, việc duy trì ưu đãi ổn định giúp Honda giữ được sức hút sản phẩm. Với mức giảm thực tế lên tới hàng chục triệu đồng, Honda City, CR-V, HR-V và BR-V tiếp tục là những lựa chọn đáng cân nhắc trong tháng 4/2026 đối với nhóm khách hàng ưu tiên tính thực dụng và chi phí hợp lý.