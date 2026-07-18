Cạnh tranh Toyota Yaris, ô tô điện giá 270 triệu đồng có cảm biến LiDAR, tốc độ 150km/h được nâng cấp kích thước, công nghệ sẽ bán ở Việt Nam với giá hấp dẫn

Ô tô điện giá 200 triệu đồng ở Việt Nam: Giá rẻ nhưng người mua vẫn cân nhắc? GĐXH - Ô tô điện có giá trên dưới 200 triệu đồng bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam, trong đó, Nano S05 và Bestune Xiaoma đang là những ô tô có giá rẻ nhất thị trường.

Ô tô điện có cảm biến LiDAR, tốc độ 150km/h được nâng cấp kích thước, công nghệ

Ô tô điện BYD Seagull 2026

Ô tô điện BYD Seagull thế hệ mới đang thu hút sự quan tâm sau khi những thông số đầu tiên được công bố trong hồ sơ đăng ký của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT). Không chỉ được tinh chỉnh về thiết kế và kích thước, mẫu hatchback chạy điện còn gây chú ý khi sức mạnh động cơ gần như tăng gấp đôi so với phiên bản hiện hành.

Trong bối cảnh phân khúc xe điện đô thị ngày càng cạnh tranh, những nâng cấp của Seagull được xem là bước đi quan trọng giúp BYD củng cố vị thế trước các đối thủ trong nước cũng như tạo nền tảng để mở rộng sang các thị trường quốc tế. Nếu được phân phối tại Việt Nam trong tương lai, Seagull nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những lựa chọn đáng cân nhắc ở nhóm xe cỡ nhỏ, bên cạnh các mẫu hatchback sử dụng động cơ đốt trong như Mazda2 Sport hay Toyota Yaris.

Theo hồ sơ đăng ký của MIIT, BYD Seagull 2026 được phát triển trên nền tảng mới, giúp mẫu xe tiến gần hơn tới người anh em Dolphin về kích thước cũng như khả năng vận hành. Xe có chiều dài 4.205 mm, rộng 1.810 mm và cao 1.570 mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 2.650 mm. So với phiên bản hiện hành, mẫu xe mới được mở rộng đáng kể về kích thước. Việc tăng chiều rộng và kéo dài trục cơ sở được kỳ vọng sẽ cải thiện không gian nội thất, đồng thời mang lại sự ổn định tốt hơn khi vận hành ở tốc độ cao.

Seagull 2026 hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm rộng rãi hơn cho cả người lái và hành khách.

Dù vẫn thuộc nhóm hatchback cỡ nhỏ, Seagull 2026 hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm rộng rãi hơn cho cả người lái và hành khách. Ở nhiều thị trường quốc tế, mẫu xe này còn được bán dưới các tên gọi như Dolphin Surf, Dolphin Mini hoặc Atto 1. Dù tên thương mại có sự khác biệt, các phiên bản này đều sử dụng chung nền tảng và hướng tới nhóm khách hàng cần một chiếc ô tô điện nhỏ gọn, chi phí sử dụng thấp và thuận tiện khi di chuyển trong đô thị.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Seagull 2026 nằm ở hệ truyền động. Theo hồ sơ đăng ký, BYD trang bị mô-tơ điện mới mang mã TZ164XYB với công suất tối đa 127 mã lực. So với mức 75 mã lực của thế hệ trước, sức mạnh đã tăng gần gấp đôi. Việc nâng công suất giúp Seagull không chỉ cải thiện khả năng tăng tốc mà còn hứa hẹn mang lại cảm giác vận hành linh hoạt hơn khi vượt xe hoặc di chuyển trên các tuyến đường có tốc độ cao.

BYD cũng tiếp tục bổ sung nhiều công nghệ cho Seagull 2026

Hồ sơ cũng cho biết xe đạt tốc độ tối đa khoảng 150 km/h. Đây là mức vận tốc khá ấn tượng đối với một mẫu hatchback điện cỡ nhỏ, cho thấy BYD không chỉ tập trung vào khả năng tiết kiệm năng lượng mà còn chú trọng nâng cao hiệu suất vận hành. Bên cạnh động cơ, Seagull 2026 tiếp tục mở rộng khả năng cá nhân hóa ngoại thất.

Khách hàng có thể lựa chọn nhiều kiểu mâm khí động học khác nhau cùng các chi tiết trang trí như ốp sườn, chắn bùn và huy hiệu dành riêng cho từng thị trường. Toàn bộ các phiên bản đều sử dụng lốp kích thước 205/60 R16. Việc đồng bộ kích thước lốp giúp tối ưu khả năng vận hành, đồng thời phù hợp với những thay đổi về kích thước thân xe.

Ngoài việc nâng cấp hiệu suất, BYD cũng tiếp tục bổ sung nhiều công nghệ cho Seagull 2026. Một trong những điểm đáng chú ý là tùy chọn camera tích hợp tại cụm đèn phanh trên cao. Trang bị này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tốt hơn cho các hệ thống hỗ trợ lái và quan sát phía sau.

Trước đó, nhiều nguyên mẫu chạy thử của Seagull mới cũng từng xuất hiện với cảm biến LiDAR. Nếu được đưa vào phiên bản thương mại, mẫu xe có thể sở hữu nhiều tính năng hỗ trợ lái tiên tiến hơn so với thế hệ hiện tại. Đây là xu hướng đang được nhiều hãng xe Trung Quốc theo đuổi nhằm đưa công nghệ vốn chỉ xuất hiện trên xe cao cấp xuống các phân khúc phổ thông hơn.

Giá ô tô điện BYD Seagull 2026

Tại Trung Quốc, BYD Seagull 2026 có giá bán dao động từ 69.900 – 85.900 NDT (khoảng 270 – 341 triệu VNĐ) tùy phiên bản. Tại Việt Nam, giá dự kiến của mẫu xe này khi về nước rơi vào khoảng 488 triệu đồng. Đặc biệt, dòng xe này có phạm vi hoạt động lên tới 405 km mỗi lần sạc và tùy chọn công nghệ LiDAR tiên tiến.

Đến nay, BYD Việt Nam vẫn chưa công bố kế hoạch phân phối Seagull. Tuy nhiên, với xu hướng mở rộng danh mục xe điện tại nhiều thị trường Đông Nam Á, khả năng mẫu xe này xuất hiện tại Việt Nam trong tương lai vẫn nhận được nhiều sự quan tâm.

Nếu gia nhập thị trường trong nước, Seagull sẽ hướng tới nhóm khách hàng cần một chiếc xe nhỏ gọn để đi lại hằng ngày trong thành phố. Lợi thế của xe nằm ở hệ truyền động thuần điện với chi phí vận hành thấp, thiết kế hiện đại và kích thước phù hợp điều kiện giao thông đô thị. Trong khi đó, Mazda2 Sport và Toyota Yaris vẫn là những cái tên quen thuộc ở nhóm hatchback cỡ B sử dụng động cơ xăng.

Việc Seagull xuất hiện sẽ mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng khi cân nhắc giữa xe điện và xe sử dụng động cơ đốt trong. Xu hướng này cũng phản ánh sự thay đổi của thị trường ô tô toàn cầu, khi ngày càng nhiều mẫu xe điện được định vị ở nhóm phổ thông thay vì chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp.

Với nền tảng mới, động cơ mạnh hơn gần gấp đôi, khả năng đạt tốc độ tối đa 150 km/h cùng nhiều nâng cấp về công nghệ, BYD Seagull 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng sức cạnh tranh tại Trung Quốc trước khi mở rộng sang các thị trường khác. Nếu chính thức được phân phối tại Việt Nam, mẫu ô tô điện này hoàn toàn có thể trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ, đồng thời mang đến thêm lựa chọn cho người dùng đang tìm kiếm một mẫu xe điện giá hợp lý, vận hành linh hoạt và sở hữu nhiều công nghệ hiện đại.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.