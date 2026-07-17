Vì sao giá lăn bánh Hyundai Creta giảm mạnh, SUV hạng B rẻ hơn cả Toyota Vios?
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Creta tăng ưu đãi trong tháng 7/2026 để cạnh tranh với những đối thủ cùng phân khúc.
Giá lăn bánh Hyundai Creta
Hyundai Creta hiện đang là một trong những mẫu xe ăn khách bậc nhất trong phân khúc SUV đô thị tại thị trường Việt Nam, cạnh tranh quyết liệt với Kia Seltos.
Nếu như tháng trước, Hyundai Creta vẫn chỉ nhận ưu đãi 65 triệu đồng thì giờ đây hãng xe Hàn Quốc đã tăng lên 79 triệu đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất mà Hyundai Creta từng nhận được kể từ khi bán ở Việt Nam vào năm 2021.
Với mức ưu đãi sâu như hiện tại, Hyundai Creta tiêu chuẩn từ 599 triệu đồng xuống 520 triệu đồng, có mức giá rẻ hơn Toyota Vios G. Trong khi đó, người dùng chọn Hyundai Creta sẽ được sở hữu xe gầm cao có thể di chuyển địa hình thoải mái hơn.
Ở phân khúc SUV hạng B, Hyundai Creta hiện nay còn vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ đến từ khoảng gần 20 đối thủ khác nhau. Trong đó, các đối thủ Trung Quốc có giá chỉ như xe hạng A, một số cái tên cũng giảm sâu để câu khách.
Đặc biệt, xu hướng xe điện lên "ngôi" khiến Hyundai Creta ngày càng gặp khó để cạnh tranh. Ở phân khúc này, VinFast VF6 là cái tên đã "cuốn phăng" các đối thủ, trong đó có Hyundai Creta khi xét về mặt doanh số.
Giá xe Hyundai Creta và các đối thủ
Hyundai Creta giá bán từ 599 triệu đồng
Ford EcoSport giá bán từ 603 triệu đồng
KIA Seltos giá bán từ 599 triệu đồng
Peugeot 2008 giá bán từ 854 triệu đồng
Đánh giá xe Hyundai Creta
Hyundai Creta hiện dùng động cơ xăng Smartstream 1.5L cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Xe kết hợp với hộp số iVT và 4 chế độ lái, gồm Eco (tiết kiệm), Comfort (tiện nghi), Smart (thông minh), Sport (thể thao) và 3 chế độ địa hình Terrain Mode (Snow, Sand, Mud).
Hyundai Creta sở hữu gói công nghệ an toàn nâng cao Hyundai SmartSense với loạt tính năng hiện đại như hỗ trợ phòng tránh va chạm trước FCA; hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA; hỗ trợ giữ làn đường LFA; hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau RCCA.
Cùng với đó là loạt công nghệ an toàn hàng đầu như chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, 6 túi khí...