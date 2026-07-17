Vì sao giá lăn bánh Hyundai Creta giảm mạnh, SUV hạng B rẻ hơn cả Toyota Vios?

Nguyên nhân giá lăn bánh Hyundai Stargazer thấp hơn cả Kia Morning, MPV 7 chỗ cực hợp xăng E10 chưa bao giờ rẻ thế GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Stargazer đang vô cùng hấp dẫn do trong tháng 7/2026 nhận ưu đãi đến gần 120 triệu đồng giúp giá xe rẻ hơn KIA Morning.

Giá lăn bánh Hyundai Creta

Hyundai Creta là một trong những mẫu xe đắt khách tại thị trường Việt Nam





Hyundai Creta hiện đang là một trong những mẫu xe ăn khách bậc nhất trong phân khúc SUV đô thị tại thị trường Việt Nam, cạnh tranh quyết liệt với Kia Seltos.

Nếu như tháng trước, Hyundai Creta vẫn chỉ nhận ưu đãi 65 triệu đồng thì giờ đây hãng xe Hàn Quốc đã tăng lên 79 triệu đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất mà Hyundai Creta từng nhận được kể từ khi bán ở Việt Nam vào năm 2021.

Với mức ưu đãi sâu như hiện tại, Hyundai Creta tiêu chuẩn từ 599 triệu đồng xuống 520 triệu đồng, có mức giá rẻ hơn Toyota Vios G. Trong khi đó, người dùng chọn Hyundai Creta sẽ được sở hữu xe gầm cao có thể di chuyển địa hình thoải mái hơn.

Ở phân khúc SUV hạng B, Hyundai Creta hiện nay còn vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ đến từ khoảng gần 20 đối thủ khác nhau. Trong đó, các đối thủ Trung Quốc có giá chỉ như xe hạng A, một số cái tên cũng giảm sâu để câu khách.

Đặc biệt, xu hướng xe điện lên "ngôi" khiến Hyundai Creta ngày càng gặp khó để cạnh tranh. Ở phân khúc này, VinFast VF6 là cái tên đã "cuốn phăng" các đối thủ, trong đó có Hyundai Creta khi xét về mặt doanh số.

Giá xe Hyundai Creta và các đối thủ

Hyundai Creta giá bán từ 599 triệu đồng

Ford EcoSport giá bán từ 603 triệu đồng

KIA Seltos giá bán từ 599 triệu đồng

Peugeot 2008 giá bán từ 854 triệu đồng

Đánh giá xe Hyundai Creta

Hyundai Creta sở hữu gói công nghệ an toàn nâng cao

Hyundai Creta hiện dùng động cơ xăng Smartstream 1.5L cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Xe kết hợp với hộp số iVT và 4 chế độ lái, gồm Eco (tiết kiệm), Comfort (tiện nghi), Smart (thông minh), Sport (thể thao) và 3 chế độ địa hình Terrain Mode (Snow, Sand, Mud).

Hyundai Creta sở hữu gói công nghệ an toàn nâng cao Hyundai SmartSense với loạt tính năng hiện đại như hỗ trợ phòng tránh va chạm trước FCA; hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA; hỗ trợ giữ làn đường LFA; hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau RCCA.

Cùng với đó là loạt công nghệ an toàn hàng đầu như chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, 6 túi khí...



