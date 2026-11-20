Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), hiện nay nhiều người vẫn đang sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) bản giấy và băn khoăn về việc có bắt buộc phải chuyển đổi sang thẻ nhựa PET hay không?

Trên Page của Cục CSGT, cơ quan chức năng đã có những giải đáp liên quan đến vấn đề này, đồng thời chỉ ra các tiện ích thiết thực khi người dân chủ động thực hiện việc chuyển đổi.

Đổi giấy phép lái xe (GPLX) từ giấy bìa cũ sang thẻ nhựa PET đang được Cục CSGT khuyến khích thực hiện. Ảnh minh họa: TL

Theo Cục CSGT, khi có nhu cầu, người dân nên chuyển đổi giấy phép lái xe từ bản giấy sang thẻ PET, bởi việc chuyển đổi mang lại nhiều tiện ích. Cụ thể:

- Bền hơn, dễ bảo quản: Thẻ PET nhỏ gọn, chống thấm nước, hạn chế rách, nhàu nát, phai mờ như bằng giấy.

- Thuận tiện khi xuất trình: Thông tin được quản lý trên hệ thống, thuận lợi hơn khi kiểm tra, tra cứu.

- Hỗ trợ tích hợp VNeID, VNeTraffic: Thuận tiện khi đồng bộ thông tin giấy phép lái xe lên ứng dụng định danh điện tử (nếu dữ liệu đáp ứng yêu cầu).

- Dễ dàng xác minh thông tin: Giúp cơ quan chức năng tra cứu, đối chiếu thông tin giấy phép lái xe thuận tiện hơn.

Bên cạnh việc khuyến khích người dân chuyển đổi, Cục CSGT cũng đưa ra các lưu ý quan trọng:

Không phải tất cả giấy phép lái xe bằng giấy còn giá trị đều bắt buộc phải đổi sang thẻ PET. Người dân có thể tiếp tục sử dụng GPLX còn hiệu lực theo quy định.

Nếu đang sử dụng bằng lái xe giấy, bạn có thể chủ động tìm hiểu thủ tục đổi sang thẻ PET để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Đáp ứng điều kiện này mới được tham gia thi sát hạch bằng lái xe năm 2026 GĐXH - Thi sát hạch bằng lái xe là kỳ thi nhằm đánh giá năng lực và kỹ năng lái xe của học viên trước khi được cấp giấy phép lái xe. Để được tham gia thi sát hạch bằng lái xe cần đáp ứng điều kiện gì?