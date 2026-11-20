Công an Thanh Hóa thông báo danh sách 211 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 12-18/10/2026)
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 12-18/10/2026.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 12-18/10/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh thông báo 211 phương tiện vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.
Dưới đây là danh sách các phương tiện bị phạt nguội:
STT
Thời gian
vi phạm
Phương tiện
Biển số
Vị trí vi phạm
Hành vi vi phạm
1
12-10-2026 06:42
Ô tô
36A-351.25
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
2
12-10-2026 07:17
Ô tô
36K-428.13
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
3
12-10-2026 08:24
Ô tô
36K-251.95
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”
4
12-10-2026 08:29
Ô tô
36A-577.86
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
5
12-10-2026 08:38
Ô tô
36C-189.85
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
6
12-10-2026 08:38
Ô tô
36C-189.85
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
7
12-10-2026 08:49
Ô tô
36C-407.86
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
8
12-10-2026 09:32
Ô tô
36K-849.34
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
9
12-10-2026 09:32
Ô tô
29A-184.05
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
10
12-10-2026 10:53
Ô tô
37S-7702
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
11
12-10-2026 10:54
Ô tô
36A-639.76
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
12
12-10-2026 11:33
Ô tô
36A-844.00
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
13
12-10-2026 11:40
Ô tô
36K-182.26
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
14
12-10-2026 11:48
Ô tô
36B-571.01
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15
12-10-2026 13:18
Ô tô
36K-074.55
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16
12-10-2026 14:26
Ô tô
36A-769.38
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
17
12-10-2026 15:37
Ô tô
36A-388.08
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18
12-10-2026 16:29
Ô tô
38A-855.82
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19
12-10-2026 16:33
Ô tô
36K-316.23
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
20
12-10-2026 16:36
Ô tô
37S-7702
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
21
12-10-2026 17:02
Ô tô
36C-470.70
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
22
12-10-2026 17:12
Ô tô
36K-482.95
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23
12-10-2026 17:16
Ô tô
36B-394.00
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
24
12-10-2026 17:41
Ô tô
36K-683.87
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25
12-10-2026 18:50
Ô tô
30B-891.26
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26
13-10-2026 07:02
Ô tô
36A-149.21
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27
13-10-2026 07:39
Ô tô
36A-967.86
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
28
13-10-2026 08:05
Ô tô
36A-462.25
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
29
13-10-2026 10:06
Ô tô
36A-524.21
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
30
13-10-2026 10:55
Ô tô
36A-198.68
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
31
13-10-2026 11:05
Ô tô
36A-173.41
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
32
13-10-2026 15:35
Ô tô
36K-515.99
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
33
13-10-2026 17:17
Ô tô
36A-428.38
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
34
13-10-2026 17:56
Ô tô
36A-396.81
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
35
13-10-2026 18:34
Ô tô
29V-1025
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
36
13-10-2026 19:13
Ô tô
36A-012.85
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
37
13-10-2026 20:11
Ô tô
36K-586.27
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
23826.6.9.d.02 Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”
38
13-10-2026 22:26
Ô tô
36B-462.54
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
39
13-10-2026 22:45
Ô tô
36K-257.50
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
40
13-10-2026 23:08
Ô tô
36B-458.77
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
41
13-10-2026 23:28
Ô tô
36H-224.54
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
42
14-10-2026 00:05
Ô tô
36B-433.20
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
43
14-10-2026 01:59
Ô tô
36C-386.93
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
44
14-10-2026 10:49
Ô tô
36A-910.39
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
45
14-10-2026 12:06
Ô tô
36K-477.53
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
46
14-10-2026 13:56
Ô tô
36B-416.32
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
47
14-10-2026 14:47
Ô tô
36A-231.09
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
48
14-10-2026 15:59
Ô tô
36K-857.97
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
49
14-10-2026 16:33
Ô tô
36A-629.15
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
50
14-10-2026 16:55
Ô tô
36A-304.52
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
51
14-10-2026 17:25
Ô tô
36A-892.15
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
52
14-10-2026 18:11
Ô tô
36A-383.77
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
53
14-10-2026 18:40
Ô tô
36H-155.67
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
54
14-10-2026 18:59
Ô tô
30L-885.43
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
55
14-10-2026 19:37
Ô tô
36B-435.66
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
56
15-10-2026 00:04
Ô tô
36A-198.48
Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
57
15-10-2026 06:37
Ô tô
36A-520.43
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
58
15-10-2026 07:03
Ô tô
36A-682.09
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
59
15-10-2026 07:23
Ô tô
36C-481.60
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
60
15-10-2026 08:04
Ô tô
36A-360.54
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
61
15-10-2026 08:36
Ô tô
36C-387.77
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
62
15-10-2026 10:03
Ô tô
38H-058.35
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
63
15-10-2026 12:09
Ô tô
36A-448.77
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
64
15-10-2026 13:32
Ô tô
36K-051.46
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
65
15-10-2026 14:34
Ô tô
36F-011.85
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
66
15-10-2026 14:46
Ô tô
29D-203.99
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
67
15-10-2026 14:56
Ô tô
36A-017.41
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
68
15-10-2026 15:00
Ô tô
29K-084.40
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
69
15-10-2026 15:22
Ô tô
36B-599.72
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
70
15-10-2026 15:35
Ô tô
36K-220.75
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
71
15-10-2026 16:00
Ô tô
30E-405.19
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
72
15-10-2026 17:00
Ô tô
36A-299.32
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
73
15-10-2026 21:55
Ô tô
36A-017.99
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
74
16-10-2026 09:43
Ô tô
36K-921.74
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
75
16-10-2026 10:03
Ô tô
36H-069.96
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
76
16-10-2026 10:11
Ô tô
30B-048.58
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
77
16-10-2026 11:16
Ô tô
36H-020.45
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
78
16-10-2026 11:22
Ô tô
36B-366.97
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
79
16-10-2026 11:58
Ô tô
36H-166.05
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
80
16-10-2026 13:07
Ô tô
36H-186.72
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
81
16-10-2026 13:07
Ô tô
37K-832.08
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
82
16-10-2026 16:37
Ô tô
36A-585.85
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
83
16-10-2026 16:53
Ô tô
36K-267.48
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
84
16-10-2026 16:57
Ô tô
36K-175.70
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
85
16-10-2026 16:57
Ô tô
36K-175.70
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
86
16-10-2026 17:14
Ô tô
36A-356.34
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
87
16-10-2026 17:17
Ô tô
36K-218.75
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
88
16-10-2026 17:49
Ô tô
36H-024.56
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
89
16-10-2026 17:52
Ô tô
36A-486.93
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
90
16-10-2026 17:54
Ô tô
36A-629.74
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
91
16-10-2026 18:35
Ô tô
30M-519.12
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
92
16-10-2026 18:43
Ô tô
36A-296.87
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
93
16-10-2026 18:55
Ô tô
36F-011.79
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
94
16-10-2026 19:10
Ô tô
36A-616.01
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
95
16-10-2026 20:04
Ô tô
36H-160.90
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
96
16-10-2026 20:15
Ô tô
36H-175.44
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
97
17-10-2026 06:16
Ô tô
36B-458.57
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
98
17-10-2026 07:14
Ô tô
36A-020.80
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
99
17-10-2026 07:40
Ô tô
36A-391.78
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
100
17-10-2026 07:59
Ô tô
30F-866.85
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
101
17-10-2026 07:59
Ô tô
36C-275.31
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
102
17-10-2026 08:23
Ô tô
36K-362.90
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
103
17-10-2026 09:12
Ô tô
52Y-0758
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
104
17-10-2026 09:26
Ô tô
36B-435.86
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
105
17-10-2026 09:39
Ô tô
36B-588.86
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
106
17-10-2026 10:10
Ô tô
30B-701.96
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
107
17-10-2026 10:18
Ô tô
36A-325.25
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
108
17-10-2026 11:01
Ô tô
36K-974.37
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
109
17-10-2026 11:09
Ô tô
36K-208.29
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
110
17-10-2026 13:18
Ô tô
36K-860.94
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
111
17-10-2026 13:23
Ô tô
36K-425.05
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
112
17-10-2026 13:44
Ô tô
36K-666.89
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
113
17-10-2026 15:29
Ô tô
51A-712.70
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
114
17-10-2026 16:45
Ô tô
36B-587.49
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
115
17-10-2026 17:04
Ô tô
36K-175.70
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
116
17-10-2026 17:11
Ô tô
36A-244.11
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
117
17-10-2026 17:11
Ô tô
36A-244.11
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
118
17-10-2026 17:13
Ô tô
36A-046.97
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
119
17-10-2026 17:18
Ô tô
30A-953.22
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
120
17-10-2026 17:19
Ô tô
30C-918.79
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
121
17-10-2026 18:02
Ô tô
36B-365.86
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
122
17-10-2026 18:39
Ô tô
36B-395.34
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
123
17-10-2026 21:55
Ô tô
30K-550.49
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
124
17-10-2026 22:05
Ô tô
36K-000.08
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
125
17-10-2026 22:09
Ô tô
36F-010.63
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
126
18-10-2026 07:14
Ô tô
36B-479.35
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
127
18-10-2026 07:33
Ô tô
36B-528.88
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
128
18-10-2026 08:05
Ô tô
36K-107.50
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
129
18-10-2026 08:16
Ô tô
36C-012.79
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
130
18-10-2026 08:47
Ô tô
30F-5590
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
131
18-10-2026 09:21
Ô tô
36A-535.08
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
132
18-10-2026 09:34
Ô tô
36K-126.79
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
133
18-10-2026 09:46
Ô tô
29A-089.29
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
134
18-10-2026 09:55
Ô tô
36B-382.47
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
135
18-10-2026 11:13
Ô tô
36K-857.27
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
136
18-10-2026 11:54
Ô tô
36A-412.86
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
137
18-10-2026 12:32
Ô tô
36A-502.22
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
138
18-10-2026 12:48
Ô tô
36A-011.38
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
139
18-10-2026 15:30
Ô tô
30K-134.93
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
140
18-10-2026 16:01
Ô tô
36A-408.44
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
141
18-10-2026 16:18
Ô tô
43B-254.40
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
142
18-10-2026 16:29
Ô tô
36K-093.02
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
143
18-10-2026 16:33
Ô tô
36K-410.29
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
144
18-10-2026 17:15
Ô tô
36C-320.40
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
145
18-10-2026 18:31
Ô tô
36K-427.38
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
146
18-10-2026 19:34
Ô tô
36A-145.57
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
147
18-10-2026 19:46
Ô tô
36A-364.74
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
148
18-10-2026 22:33
Ô tô
36B-397.05
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
149
12-10-2026 06:48
Mô tô (Xe máy)
36B5-612.05
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
150
12-10-2026 06:49
Mô tô (Xe máy)
36AC-540.22
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
151
12-10-2026 06:49
Mô tô (Xe máy)
36B5-807.10
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
152
12-10-2026 07:46
Mô tô (Xe máy)
36N2-5501
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
153
12-10-2026 07:46
Mô tô (Xe máy)
36N2-5501
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Người đang điều khiển xe dùng tay cầm và sử dụng điện thoại
154
12-10-2026 07:46
Mô tô (Xe máy)
36B7-822.98
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
155
12-10-2026 07:50
Mô tô (Xe máy)
36AC-541.05
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
156
12-10-2026 09:01
Mô tô (Xe máy)
36B8-319.96
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
157
12-10-2026 23:25
Mô tô (Xe máy)
36K3-161.16
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
158
12-10-2026 23:25
Mô tô (Xe máy)
36K3-161.16
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
159
12-10-2026 23:26
Mô tô (Xe máy)
36AD-856.23
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
160
12-10-2026 23:41
Mô tô (Xe máy)
36AL-048.76
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
161
13-10-2026 05:43
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-622.85
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
162
13-10-2026 06:12
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-693.41
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
163
13-10-2026 06:13
Mô tô (Xe máy)
36B3-838.59
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
164
13-10-2026 06:16
Mô tô (Xe máy)
36B8-777.79
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
165
13-10-2026 09:08
Mô tô (Xe máy)
36AE-496.99
Ngã tư Võ Nguyên Giáp – AH1 (đường Hùng Vương), phường Quảng Phú (TOYOTA Doanh Thu), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
166
13-10-2026 09:22
Mô tô (Xe máy)
36B7-898.51
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
167
13-10-2026 09:24
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-622.85
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
168
13-10-2026 09:27
Mô tô (Xe máy)
36B7-394.50
Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
169
13-10-2026 22:03
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-361.36
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
170
13-10-2026 22:03
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-361.36
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
171
13-10-2026 22:13
Mô tô (Xe máy)
36AC-508.06
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
172
14-10-2026 05:53
Mô tô (Xe máy)
36C1-491.86
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
173
14-10-2026 08:16
Mô tô (Xe máy)
36B2-798.99
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
174
15-10-2026 05:44
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-403.75
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
175
15-10-2026 05:44
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-403.75
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
176
15-10-2026 05:52
Mô tô (Xe máy)
36B4-540.47
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
177
15-10-2026 05:52
Mô tô (Xe máy)
29AD-705.30
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
178
15-10-2026 05:53
Mô tô (Xe máy)
36AD-956.02
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
179
15-10-2026 06:21
Mô tô (Xe máy)
36C2-064.62
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
180
15-10-2026 06:24
Mô tô (Xe máy)
36AD-607.62
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
181
15-10-2026 16:10
Mô tô (Xe máy)
36C1-60563
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
182
15-10-2026 16:13
Mô tô (Xe máy)
36B6-598.01
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
183
15-10-2026 16:37
Mô tô (Xe máy)
36AS-060.67
Ngã tư Võ Nguyên Giáp – AH1 (đường Hùng Vương), phường Quảng Phú (TOYOTA Doanh Thu), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
184
15-10-2026 16:43
Mô tô (Xe máy)
36C1-491.86
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
185
15-10-2026 16:43
Mô tô (Xe máy)
36C1-491.86
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
186
15-10-2026 22:14
Mô tô (Xe máy)
68X1-149.80
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
187
15-10-2026 22:14
Mô tô (Xe máy)
68X1-149.80
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
188
15-10-2026 22:34
Mô tô (Xe máy)
36AC-653.83
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
189
15-10-2026 22:34
Mô tô (Xe máy)
36AC-65383
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
190
15-10-2026 22:54
Mô tô (Xe máy)
36B8-708.76
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
191
15-10-2026 22:54
Mô tô (Xe máy)
36B8-708.76
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
192
17-10-2026 06:03
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-684.13
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
193
17-10-2026 06:04
Mô tô (Xe máy)
36AD-444.95
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
194
17-10-2026 06:04
Mô tô (Xe máy)
36AD-444.95
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
195
17-10-2026 06:17
Mô tô (Xe máy)
36AC-077.66
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
196
17-10-2026 07:02
Mô tô (Xe máy)
36B8-826.79
Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
197
17-10-2026 07:03
Mô tô (Xe máy)
36AC-594.30
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
198
17-10-2026 07:10
Mô tô (Xe máy)
15B2-036.91
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
199
17-10-2026 19:08
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-520.31
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
200
17-10-2026 19:15
Mô tô (Xe máy)
36B5-258.16
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
201
18-10-2026 18:51
Mô tô (Xe máy)
36AE-405.02
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
202
18-10-2026 18:59
Mô tô (Xe máy)
36AF-018.51
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
203
18-10-2026 21:01
Mô tô (Xe máy)
36MĐ9-040.34
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
204
18-10-2026 21:04
Mô tô (Xe máy)
36B7-100.03
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
205
18-10-2026 21:04
Mô tô (Xe máy)
36B7-100.03
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
206
18-10-2026 21:55
Mô tô (Xe máy)
36MĐ6-513.74
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
207
18-10-2026 21:55
Mô tô (Xe máy)
36MĐ6-513.74
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
208
18-10-2026 22:00
Mô tô (Xe máy)
36B6-764.77
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
209
18-10-2026 22:00
Mô tô (Xe máy)
36B6-764.77
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
210
18-10-2026 22:00
Mô tô (Xe máy)
36B6-764.77
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Chở theo 02 người trên xe
211
18-10-2026 23:12
Mô tô (Xe máy)
36B3-889.98
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ
Cơ quan chức năng thông báo: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.
Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.
Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng CSGT Công an Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.
Cách tra cứu phạt nguội
1. Tra cứu phạt nguội trên website của Cục Cảnh sát Giao thông
Bước 1: Truy cập website Cục CSGT.
Bước 2: Cột bên phải màn hình, nhấn vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh.
Bước 3: Nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra.
Bước 4: Chọn loại phương tiện (Ô tô/Xe máy/Xe đạp điện).
Bước 5: Nhập mã bảo mật và nhấn Tra cứu để xem kết quả.
2. Tra cứu phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic
Bước 1: Tải ứng dụng VNeTraffic từ App Store (iOS) hoặc CH Play (Android).
Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng và điền thông tin biển số xe của bạn để hệ thống kiểm tra.
3. Tra cứu phạt nguội trên website Cục Đăng kiểm Việt Nam
Bước 1: Truy cập cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Bước 2: Vào mục Tra cứu phương tiện -> Tra cứu kiểm định xe cơ giới.
Bước 3: Nhập biển số, số tem/giấy chứng nhận đăng kiểm hiện tại và mã xác thực, sau đó ấn Tra cứu.
Hệ thống sẽ hiển thị thông báo phạt nguội (nếu có) ở phần dưới cùng của kết quả.
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