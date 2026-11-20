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Ngày 5/11/2026, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 70/KH-LĐLĐ năm 2026 về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Theo kế hoạch, hoạt động hỗ trợ được triển khai trong khuôn khổ chương trình "Tết Sum vầy - xuân ơn Đảng", với mục tiêu chăm lo, hỗ trợ cho ĐV, NLĐ, góp phần ổn định quan hệ lao động, thúc đẩy phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; cùng Thủ đô đón Xuân Đinh Mùi vui tươi, phấn khởi, an toàn, lành mạnh.

Huy động sự quan tâm của xã hội, nhất là người sử dụng lao động trong chăm lo Tết cho người lao động, tạo động lực và niềm tin để người lao động găn bó lâu dài với đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, Liên đoàn Lao động Hà Nội sẽ hỗ trợ cho 65.000 đoàn viên. Trong đó:

+ ĐV, NLĐ tại các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc LĐLĐ Thành phố: 56.000 người.

+ ĐV, NLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn nhưng đã trích nộp kinh phí Công đoàn: 5.000 người.

+ Công chức, viên chức và người lao động (nơi chưa đóng kinh phí công đoàn nhưng có tiềm năng phát triển công đoàn) có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt: 3.000 người (khoảng 5% tổng số được chăm lo).

+ ĐV, NLĐ tại các CĐCS được Lãnh đạo Thành ủy, MTTQ và LĐLÐ Thành phố trực tiếp thăm, chúc Tết, tặng quà: 1.000 người.

- Mức trợ cấp hỗ trợ là: 1.000.000 đồng/người.

Theo Kế hoạch 70/KH-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, nhiều đoàn viên, người lao động tại Hà Nội được nhận quà dịp Tết Nguyên đán 2027. Ảnh minh họa: AI

Riêng đối với các trường hợp được lãnh đạo Thành phố trực tiếp thăm và chúc Tết, mỗi ĐV, NLĐ được tặng thêm 01 túi quà trị giá 350.000 đồng (tổng mức chi từ nguồn tài chính công đoàn không quá 1.350.000 đồng/suất theo quy định của Tổng Liên đoàn).

Về đối tượng nhận mức hỗ trợ, kế hoạch nêu rõ là ĐV, NLĐ tại các CĐCS thuộc LÐLÐ Thành phố; người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố chưa thành lập tổ chức công đoàn nhưng đã thực hiện trích nộp đủ kinh phí công đoàn; người lạo động làm việc ở nơi chưa đóng kinh phí công đoàn nhưng có tiềm năng phát triển công đoàn trong thời gian sớm; một số công chức, viên chức và cán bộ công đoàn.

Về tiêu chuẩn, điều kiện là:

+ ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn;

+ Bản thân hoặc người thân (vợ, chồng, con) bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+ ĐV, NLĐ bị giảm việc làm, mất việc làm, bị hoãn hợp đồng lao động, thu nhập giảm sút;

+ ĐV, NLĐ ở doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất kinh doanh bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, không có thưởng Tết;

+ ĐV, NLÐ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

+ ĐV, NLĐ thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, người nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết;

+ ĐV, NLĐ ở lại đơn vị, doanh nghiệp để công tác, sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết; công chức, viên chức và cán bộ công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

Mỗi ĐV, NLĐ chỉ nhận một hình thức chăm lo bằng tiền từ nguồn tài chính công đoàn. Trường hợp đặc biệt, được nhận từ hai hình thức hỗ trợ bằng tiền trở lên (ĐV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời, có thành tích trong lao động sản xuất) do Thường trực LĐLĐ Thành phố quyết định.

Ngoài được nhận trợ cấp, ĐV, NLĐ cũng được hỗ trợ tiền vé xe về quê đón Tết qua "Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2027". Bao gồm:

- Tổ chức các chuyến xe ô tô đưa ĐV, NLĐ khu công nghệ cao và khu công nghiệp về quê và đón ĐV, NLĐ quay trở lại làm việc

- Hỗ trợ tiền vé xe cho 9.000 ĐV, NLĐ về quê đón Tết với mức hỗ trợ:

Mức 1: Hỗ trợ 300.000 đồng/người, dự kiến 4.000 người, gồm: Từ Hà Nội đi các tỉnh Thanh Hóa; tỉnh Lạng Sơn; tỉnh Tuyên Quang (địa bàn tỉnh Tuyên Quang trước sắp xếp); tỉnh Lào Cai (địa bàn tỉnh Yên Bái trước sắp xếp); tỉnh Thái Nguyên (địa bàn tỉnh Bắc Kạn trước sắp xếp).

Mức 2: Hỗ trợ 450.000 đồng/người, dự kiến 3.200 người, gồm: Từ Hà Nội đi các tỉnh Cao Bằng; tỉnh Sơn La; tỉnh Tuyên Quang (địa bàn tỉnh Hà Giang trước sắp xếp); tỉnh Lào Cai (địa bàn tỉnh Lào Cai trước sắp xếp); tỉnh Nghệ An; tỉnh Hà Tĩnh.

Mức 3: Hỗ trợ 650.000 đồng/người, dự kiến 1.200 người, gồm: Từ Hà Nội đi các tỉnh Lai Châu; tỉnh Điện Biên; tỉnh Quảng Trị (bao gồm địa bàn tỉnh Quảng Bình trước sắp xếp); Thành phố Huế; Thành phố Đà Nẵng (bao gồm địa bàn tỉnh Quảng Nam trước sắp xếp).

Mức 4: Hỗ trợ 800.000 đồng/người, dự kiến 600 người, gồm: Từ Hà Nội đi các tỉnh, thành phố từ tỉnh Quảng Ngãi trở vào phía Nam.

- Tổ chức đón ĐV, NLĐ về quê đón Tết theo Chương trình "Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2027" của Tổng Liên đoàn.

- Phối hợp, hỗ trợ đón tiếp ĐV, NLĐ đi "Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2027" tại ga Hà Nội khi có đề nghị của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố có ĐV, NLĐ được hỗ trợ.

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