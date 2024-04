Người dân có thể bị phạt rất nặng khi thực hiện chuyển đổi đất, cao nhất lên đến 250 triệu

11 giờ trước

Liên quan vụ triệt phá ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy tại căn hộ sang trọng 06-08 trong khu đô thị cao cấp thuộc phường Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng có 2 nữ công an tham gia, công an Hải Phòng đang thực hiện quy trình tước danh hiệu Công an nhân dân với 2 đối tượng này.