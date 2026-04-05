Người dân có thể dùng loại giấy tờ này để hưởng quyền lợi đặc biệt khi xuất nhập cảnh

Thẻ APEC là gì?

Thẻ APEC (hay thẻ doanh nhân APEC, thẻ ABTC) là thẻ đi lại của doanh nhân APEC do cơ quan có thẩm quyền của nền kinh tế thành viên APEC cấp cho doanh nhân của mình sau khi nhận được sự đồng ý, cho phép nhập cảnh từ các nền kinh tế khác.

Nếu là doanh nhân và thường xuyên đi lại trong khối APEC thì có thể sử dụng thẻ ABTC thay hộ chiếu khi xuất nhập cảnh.

Thẻ APEC được dùng thay thế thị thực (visa) và khi xuất nhập cảnh chỉ cần trình thẻ này kèm theo hộ chiếu (hoặc đôi khi thẻ này được tích hợp số định danh để kiểm tra nhanh).

Quyền lợi khi sử dụng thẻ APEC (thẻ ABTC)

Sở hữu thẻ APEC, người dân sẽ có những quyền lợi sau:

Được miễn visa nhập cảnh vào các quốc gia được in trên mặt sau của thẻ APEC, do đó sẽ giảm thiểu được thời gian xin visa nhập cảnh cũng như gia hạn visa nếu muốn lưu trú lâu hơn thời hạn visa cho phép,

Không giới hạn số lần nhập cảnh theo diện miễn visa vào các nước đó trong suốt thời hạn hiệu lực của thẻ.

Được ưu tiên làm thủ tục nhập cảnh vào các nước, được đi cổng riêng dành cho doanh nhân có thẻ ABTC (APEC), không cần xếp hàng chờ đợi lâu.

Được lưu trú tại các nước trong khối APEC từ 60 đến 90 ngày,

Doanh nhân có thẻ APEC sẽ dễ dàng xin visa các nước phát triển không thuộc khối APEC như Anh, hoặc nước có nằm trong khối APEC nhưng chưa tham gia chương trình thẻ đi lại doanh nhân APEC như Mỹ và Canada.

Ảnh minh họa: TL

Điều kiện được xem xét cấp thẻ APEC

- Điều kiện đối với cơ quan, tổ chức nơi doanh nhân đang làm việc: Có nhu cầu cử nhân sự đi lại thường xuyên, ngắn hạn để tham dự các hội nghị, hội thảo, cuộc họp thường niên và các hoạt động về hợp tác, phát triển kinh tế của APEC.

- Điều kiện đối với doanh nghiệp nơi doanh nhân đang làm việc:

+ Doanh nghiệp đã có thời gian hoạt động liên tục từ 12 tháng trở lên, chấp hành đúng quy định của pháp luật về thương mại, thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm xã hội và các quy định pháp luật liên quan khác.

+ Doanh nghiệp phải có các hoạt động ký kết, hợp tác kinh doanh trực tiếp với đối tác của các nền kinh tế thành viên APEC.

+ Có nhu cầu cử nhân sự đi lại thường xuyên, ngắn hạn để thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ hoặc các mục đích kinh tế khác tại các nền kinh tế thành viên APEC.

- Điều kiện đối với doanh nhân đề nghị cấp thẻ ABTC:

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự;

+ Đang làm việc, giữ chức vụ thực tế tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC;

+ Không thuộc các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại Điều 36 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Đối tượng được xem xét cấp thẻ APEC

- Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước:

+ Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc các doanh nghiệp, ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng;

+ Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

+ Kế toán trưởng, Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ trong các doanh nghiệp; Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp.

- Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp trực thuộc các tổ chức chính trị - xã hội; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

- Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam:

+ Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch công ty; Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc doanh nghiệp;

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc hợp tác xã hoặc liên hợp tác xã;

+ Kế toán trưởng, Giám đốc bộ phận hoặc Trưởng phòng có liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ trong các doanh nghiệp; Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp.

- Cán bộ, công chức, viên chức có nhiệm vụ tham dự các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và các hoạt động về hợp tác, phát triển kinh tế của APEC.

- Trưởng đại diện, Phó Trưởng đại diện cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC.

Thẻ APEC đi được bao nhiêu nước?

Thẻ APEC có thể được miễn visa vào 19 nước thuộc khối APEC, trừ Mỹ và Canada. Cụ thể như sau:

- Úc (Australia – AUS): thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày.

- Chilê (Chile – CHL): thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày.

- New Zealand – NZL: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày.

- Trung Quốc (China – CHN): thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày.

- Hồng Kông - Trung Quốc (Hong Kong – HKG): thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày.

- Nhật Bản (Japan – JPN): thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày.

- Hàn Quốc (Korea – KOR): thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày.

- Đài Loan - Trung Quốc (Chinese Taipei – TWN): thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày.

- Thái Lan (Thailand – THA): thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày.

- Malaysia – MYS: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày.

- Indonesia – IDN: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày.

- Nga (Russia – RUS): thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: từ 14 đến 90 ngày.

- Singapore – SGP: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày.

- Philippines – PHL: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 59 ngày.

- Brunây (Brunei Daussalam – BRN): thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày.

Papua Niu Ghinê (Papua New Guinea – PNG): thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày.

Pêru (Peru – PER): thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày.

Mêxicô (Mexico – MEX): thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày.

Việt Nam (VietNam – VNM): thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày.

Người sở hữu thẻ APEC được miễn visa nhập cảnh vào các quốc gia được in trên mặt sau của thẻ APEC. Ảnh minh họa: TL

Thủ tục xin cấp thẻ APEC

Thủ tục xin văn bản chấp thuận sử dụng thẻ APEC của cấp có thẩm quyền

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin cấp công văn cho phép sử dụng thẻ APEC bao gồm:

Văn bản đề nghị của doanh nghiệp, được ký và đóng dấu bởi đại diện hợp pháp (theo mẫu).

Các hợp đồng liên doanh, hợp tác kinh doanh, cung cấp dịch vụ, hoặc các chứng từ xuất nhập khẩu khác (L/C, vận đơn, tờ khai hải quan, hóa đơn thanh toán) trong vòng 1 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ, với đối tác thuộc các nền kinh tế APEC tham gia chương trình ABTC (kèm bản chính để đối chiếu). Nếu tài liệu bằng ngoại ngữ, cần có bản dịch tiếng Việt.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư (bản chứng thực mới nhất).

Hộ chiếu gốc và 3 bản sao (chứng thực mới nhất) của tất cả các trang có thông tin.

Bản sao quyết định bổ nhiệm chức vụ trong thời gian trên 1 năm và biên bản họp bổ nhiệm chức vụ.

Giấy xác nhận bảo hiểm xã hội (theo mẫu).

Bản sao hợp đồng lao động (hợp đồng không xác định thời hạn trên 1 năm đối với chức vụ hiện tại).

Đối với cán bộ, viên chức, hồ sơ xin phép sử dụng thẻ APEC bao gồm:

Văn bản đề nghị từ Bộ, Sở, ban, ngành cho phép sử dụng thẻ ABTC.

Bản sao chứng thực quyết định của cấp có thẩm quyền cử đi tham gia các hoạt động của APEC.

Bản sao chứng thực hộ chiếu cá nhân xin phép sử dụng thẻ ABTC.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền để xin cấp phép sử dụng thẻ APEC:

Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) hoặc Sở Ngoại vụ (đối với các doanh nghiệp không thuộc các trường hợp đặc biệt dưới đây):

Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp (đối với doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất).

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (đối với doanh nghiệp hoạt động trong Khu Công nghệ cao).

Ban Quản lý Khu Đô thị (đối với doanh nghiệp hoạt động trong Khu Đô thị đặc biệt).

Sau khi nhận được văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC, doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện bước tiếp theo để xin cấp thẻ APEC.

Thủ tục xin cấp thẻ APEC chính thức

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp thẻ APEC chính thức

Tờ khai đề nghị cấp hoặc cấp lại thẻ ABTC (mẫu X05), có xác nhận và giáp lai ảnh của Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan quản lý trực tiếp doanh nhân.

Hai ảnh cỡ 3cm x 4cm, chụp mới với phông nền trắng, đầu để trần, nhìn thẳng, không đeo kính màu (một ảnh dán vào tờ khai, một ảnh để riêng).

Văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC từ cơ quan có thẩm quyền:

+ Văn bản từ Thủ tướng Chính phủ (nếu doanh nhân do Thủ tướng bổ nhiệm hoặc quản lý trực tiếp).

+ Văn bản từ Thủ trưởng cơ quan cấp Bộ (nếu doanh nhân do Thủ trưởng cơ quan Bộ bổ nhiệm hoặc doanh nhân làm việc tại doanh nghiệp do cơ quan cấp Bộ ra quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý).

+ Văn bản từ Chủ tịch UBND tỉnh (nếu doanh nhân do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm hoặc doanh nhân làm việc tại doanh nghiệp do UBND tỉnh ra quyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý).

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an

Mang hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an để nộp.

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ, phải mang theo hộ chiếu còn giá trị. Nếu một cán bộ hoặc nhân viên thay mặt nộp hồ sơ và nhận thẻ, cần có giấy giới thiệu từ cơ quan và giấy tờ tùy thân của người nộp.

Nhân viên tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ:

Nếu hồ sơ hợp lệ, sẽ cấp biên nhận và yêu cầu nộp lệ phí. Sau đó, cán bộ thu phí sẽ cấp biên lai thu tiền cùng biên nhận.

Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, người nộp sẽ được hướng dẫn bổ sung.

Bước 3: Nhận thẻ APEC tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh

Vào ngày hẹn, đến Cục Quản lý Xuất nhập cảnh để nhận thẻ APEC. Cần xuất trình biên nhận và biên lai thu tiền để đối chiếu. Cán bộ sẽ yêu cầu doanh nhân ký nhận và trao thẻ.

Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (nghỉ lễ).

Toàn bộ quy trình xin thẻ APEC sẽ mất khoảng 31 ngày làm việc (không tính thời gian chuẩn bị hồ sơ).

Những lưu ý khi sử dụng thẻ APEC

Khi sử dụng thẻ APEC, cần lưu ý một số điều quan trọng để đảm bảo tuân thủ quy định và tận dụng tối đa lợi ích của thẻ:

Thẻ APEC không thay thế visa: Mặc dù thẻ APEC cho phép miễn thị thực khi nhập cảnh vào các quốc gia thành viên, một số nước vẫn yêu cầu điều kiện bổ sung hoặc giới hạn thời gian lưu trú. Do đó, cần kiểm tra quy định của từng quốc gia trước khi nhập cảnh.

Thẻ APEC chỉ dành cho mục đích công tác và thương mại. Người dùng không nên sử dụng thẻ để đi du lịch hoặc tham gia các hoạt động không liên quan đến kinh doanh.

Thẻ APEC có thời hạn sử dụng cụ thể, thường là 5 năm. Người sử dụng cần theo dõi thời gian hết hạn để chuẩn bị hồ sơ gia hạn kịp thời.

Nếu thẻ bị mất hoặc hư hỏng, cần báo cáo ngay với cơ quan cấp thẻ để làm thủ tục cấp lại. Việc mất thẻ mà không báo cáo có thể ảnh hưởng đến khả năng di chuyển.

Khi đến quốc gia thành viên APEC, người sử dụng thẻ phải tuân thủ tất cả các quy định pháp luật địa phương, tránh vi phạm để không bị thu hồi thẻ.

