VietinBank Visa Cashback: "Trợ thủ" tài chính giúp tối ưu mọi chi tiêu
Không còn nỗi lo về các hóa đơn mua sắm cuối tháng, thẻ tín dụng VietinBank Visa Cashback mang đến cơ hội nhận tiền hoàn lên đến 6% cho mỗi lần thanh toán.
Việc tích hợp các đặc quyền hoàn tiền chuyên sâu cùng công nghệ bảo mật hàng đầu giúp dòng thẻ này trở thành lựa chọn ưu việt cho những ai đang tìm kiếm một phương thức thanh toán an toàn, minh bạch và có giá trị hoàn tiền cao nhất hiện nay.
Tiết kiệm tối đa với cơ chế hoàn tiền chuyên sâu
Điểm khác biệt lớn nhất của thẻ VietinBank Visa Cashback chính là tính năng hoàn tiền được thiết kế dựa trên thói quen chi tiêu thực tế của người dùng Việt. Thay vì tích điểm đổi quà, chủ thẻ sẽ nhận được tiền trực tiếp vào tài khoản thẻ tín dụng, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho các hóa đơn định kỳ.
Cụ thể, với các giao dịch tại hệ thống siêu thị, khách hàng sẽ được hoàn tiền lên đến 6% giá trị giao dịch. Bên cạnh đó, các tín đồ mua sắm trực tuyến cũng được hưởng ưu đãi hoàn 3% cho mọi giao dịch thanh toán Online. Cơ chế này giúp khách hàng nhận lại tới 600.000 đồng mỗi tháng. Đây là một con số không nhỏ, giúp tiết kiệm hàng triệu đồng mỗi năm cho các đối tượng như:
• Người tiêu dùng muốn tiết kiệm chi tiêu thông qua hoàn tiền trực tiếp mỗi tháng thay vì tích điểm đổi quà.
• Các hộ gia đình thường mua hàng hóa định kỳ tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay mua sắm online.
• Người trẻ hiện đại thường xuyên giao dịch trực tuyến, thanh toán bằng điện thoại, yêu thích công nghệ và sự tiện lợi.
• Khách hàng mới sử dụng thẻ tín dụng, mong muốn bắt đầu bằng một sản phẩm rõ ràng, dễ kiểm soát và nhiều ưu đãi thiết thực.
Đặc quyền tài chính và công nghệ thanh toán hiện đại
Bên cạnh lợi ích hoàn tiền, thẻ tín dụng Cashback còn sở hữu hàng loạt lợi ích như sau:
Linh hoạt nguồn vốn: Chủ thẻ được hưởng thời gian miễn lãi lên đến 55 ngày, giúp chủ động điều tiết ngân sách cho các kế hoạch chi tiêu lớn mà không lo ngại về lãi suất ngay lập tức.
Trả góp lãi suất 0%: Với các khoản chi tiêu từ 1 triệu đồng trở lên, khách hàng có thể dễ dàng chuyển đổi sang hình thức trả góp lãi suất 0% ngay trên ứng dụng VietinBank iPay. Ưu đãi này đặc biệt hữu ích khi mua sắm các thiết bị điện tử, gia dụng hoặc thanh toán các dịch vụ giáo dục, bảo hiểm.
Bảo mật và tiện ích: Thẻ được tích hợp công nghệ chip EMV chuẩn quốc tế, bảo mật 3D Secure cho giao dịch trực tuyến và tính năng thanh toán không tiếp xúc (Contactless). Ngoài ra, người dùng có thể thanh toán một chạm nhanh chóng qua Apple Pay hoặc Samsung Pay mà không cần mang theo thẻ vật lý.
Trải nghiệm quản lý chi tiêu cá nhân hóa
Với ứng dụng VietinBank iPay, việc quản lý thẻ VietinBank Visa Cashback trở nên đơn giản và hoàn toàn chủ động. Người dùng có thể thực hiện nhanh các thao tác như: kích hoạt thẻ, đổi mã PIN, khóa/mở thẻ, hoặc kiểm tra lịch sử hoàn tiền chỉ với vài thao tác trên điện thoại mà không cần đến quầy giao dịch.
Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ của VietinBank và mạng lưới thanh toán toàn cầu của Visa biến chiếc thẻ này thành một giải pháp tài chính bền vững. Không chỉ dừng lại ở việc chi tiêu, đây còn là giải pháp quản lý tài chính thông minh, giúp bạn vừa chi tiêu linh hoạt, vừa tiết kiệm hiệu quả.
Để đăng ký mở thẻ VietinBank Visa Cashback và tận hưởng các ưu đãi hoàn tiền, bạn có thể truy cập vào ứng dụng VietinBank iPay Mobile, liên hệ các chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900 558 868.
