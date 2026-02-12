Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 12/2/2026

Thứ năm, 15:51 12/02/2026
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 12/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 12/2/20265. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 12/2/2026 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 12/2/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 12/2/2026 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 12/2/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 12/2/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 12/2/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 12/2/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 12/2/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 12/2/2026 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/2/2026.

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 12/2/2026 có kết quả như sau: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 12/2/2026

  • 08

  • 17

  • 19

  • 31

  • 32

  • 46

  • 26

Giá trị Jackpot 1: 59,534,608,350 đồng

Giá trị Jackpot 2: 3,363,804,150 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O

0

59,534,608,350

Jackpot 2

O O O O O | O0

3,363,804,150

Giải Nhất

O O O O O

8

40.000.000

Giải Nhì

O O O O 

893

500.000

Giả Ba

O O O 

20,071

50.000

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 12/2/2026 - Ảnh 1.Cuối tuần giải Vietlott hơn 20 tỷ đồng đã gọi tên chủ nhân

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Thời trang y tế Mechic – Khi đồng phục ngành Y cũng cần phong cách

Thời trang y tế Mechic – Khi đồng phục ngành Y cũng cần phong cách

Sản phẩm - Dịch vụ - 57 phút trước

Trong ngành chăm sóc sức khỏe, đồng phục y tế không chỉ dừng lại ở tiêu chí sạch sẽ và chuẩn quy định mà còn trở thành yếu tố thể hiện phong cách chuyên nghiệp và hiện đại.

VietinBank Visa Cashback: "Trợ thủ" tài chính giúp tối ưu mọi chi tiêu

VietinBank Visa Cashback: "Trợ thủ" tài chính giúp tối ưu mọi chi tiêu

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Không còn nỗi lo về các hóa đơn mua sắm cuối tháng, thẻ tín dụng VietinBank Visa Cashback mang đến cơ hội nhận tiền hoàn lên đến 6% cho mỗi lần thanh toán.

Siêu thị khuyến mại dồn dập dịp cận Tết, thị trường bán lẻ sôi động trở lại, người tiêu dùng yên tâm sắm Tết

Siêu thị khuyến mại dồn dập dịp cận Tết, thị trường bán lẻ sôi động trở lại, người tiêu dùng yên tâm sắm Tết

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước

GĐXH - Càng gần Tết Nguyên đán, thị trường bán lẻ bước vào giai đoạn cao điểm khi các siêu thị, trung tâm thương mại và chuỗi cửa hàng tiện lợi đồng loạt tung ra chương trình ưu đãi quy mô lớn. Từ thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, đồ uống đến đồ gia dụng, thời trang… đều được giảm giá sâu, giúp người dân mua sắm đầy đủ cho ngày Tết mà vẫn kiểm soát tốt chi tiêu.

Cận Tết Nguyên đán 2026, giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh

Cận Tết Nguyên đán 2026, giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Chiều 12/2, Bộ Công thương chính thức công bố giá xăng dầu bán lẻ mới áp dụng từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá xăng dầu đồng loạt tăng, mức tăng cao nhất là 418 đồng/lít áp dụng đối với xăng RON95-III.

Giá bạc hôm nay (12/2): Thị trường trong nước có dấu hiệu giảm

Giá bạc hôm nay (12/2): Thị trường trong nước có dấu hiệu giảm

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 1,2 triệu đồng/kg, đưa giá bán ra trong nước lên vùng 85,6 triệu đồng/kg.

Trải nghiệm 'Hyundai Grand i10 bản SUV hạng A' giá 230 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất chuẩn 'xe sang' liệu có xứng đáng?

Trải nghiệm 'Hyundai Grand i10 bản SUV hạng A' giá 230 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất chuẩn 'xe sang' liệu có xứng đáng?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Hyundai Grand i10 bản SUV hạng A được cho là có khả năng về Việt Nam nhằm dễ dàng chinh phục những cung đường dốc cao.

Hatchback giá 399 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, trang bị an toàn cao, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng hài lòng

Hatchback giá 399 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, trang bị an toàn cao, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng hài lòng

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Hatchback WULING BINGO 2026 – phiên bản được xem là hoàn thiện nhất của dòng xe điện đô thị này, với loạt nâng cấp về thiết kế, tiện nghi và chuẩn sạc.

Cận Tết, tiền vào tài khoản dồn dập: Những khoản bắt buộc phải kê khai, nộp thuế, người dân cần lưu ý

Cận Tết, tiền vào tài khoản dồn dập: Những khoản bắt buộc phải kê khai, nộp thuế, người dân cần lưu ý

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH - Nhiều khoản thu nhập cuối năm đồng loạt chuyển về tài khoản cá nhân, không ít người băn khoăn liệu mọi khoản tiền “chạy” qua tài khoản có phải nộp thuế.

Giá vàng hôm nay 12/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay 12/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp tục có diễn biến khác hẳn với tháng đầu năm 2026. Vàng miếng SJC trụ vững ở mốc 181 triệu đồng còn vàng nhẫn cũng ‘im tiếng’.

Từ chiếc xe đạp cọc cạch đến chủ vườn hơn nghìn gốc đào giữa lòng thủ đô

Từ chiếc xe đạp cọc cạch đến chủ vườn hơn nghìn gốc đào giữa lòng thủ đô

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH - Hơn 2 thập kỷ gắn bó với cây đào, anh Trung Hào chủ một nhà vườn đào thế tại Hà Đông (Hà Nội) nay đã trở thành một trong những thợ buôn đào kỳ cựu của đất Thủ đô. Sở hữu hơn 1.000 gốc đào thế, đào cổ, anh không chỉ cung cấp cho thị trường Hà Nội mà còn đưa đào đi khắp nhiều tỉnh, thành trên cả nước mỗi dịp Tết đến xuân về.

Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

