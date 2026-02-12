Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

'Hái ra tiền' nghề cắm hoa Tết, cao điểm thu 4-5 triệu đồng/ngày

Thứ năm, 10:29 12/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Song Hoàng
Song Hoàng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cận Tết, khi sắc xuân bắt đầu lan khắp phố phường, thợ cắm hoa lan thuê cũng bước vào mùa tất bật nhất trong năm. Từ sáng sớm đến tối mịt, nghề thời vụ này mang lại thu nhập tiền triệu mỗi ngày, đặc biệt ngày cao điểm có thể bỏ túi 4-5 triệu đồng.

'Hái ra tiền' nghề cắm hoa Tết, cao điểm thu 4-5 triệu đồng/ngày - Ảnh 1.

Những cửa hàng hoa lan tạm thời được dựng lên dọc các tuyến phố lớn ở TP Vinh (cũ), bày bán chủ yếu lan hồ điệp và địa lan phục vụ thị trường Tết.

Giáp Tết Nguyên đán 2026, thị trường lan hồ điệp ở Nghệ An vào mùa sôi động nhất trong năm, kéo theo nhu cầu thuê thợ cắm hoa lan hồ điệp thời vụ tăng cao.

Hoa lan vẫn là loài hoa được nhiều người ưa chuộng vì độ bền và sự sang trọng. Với mức giá đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Các mẫu hoa được trồng ở miền Bắc có giá "mềm" hơn so với các loại hoa được trồng từ Đà Lạt và nhập khẩu.

Theo Bà Phạm Thị Thủy, chủ cơ sở kinh doanh hoa lan ở phường Trường Vinh, cơ sở của bà đang có 30 lao động chính tạo đế gỗ lũa, cắm hoa và lao động thời vụ. Mỗi năm phải chi hàng trăm triệu đồng để thuê thợ cắm hoa lan. 

Hàng năm, bà Thủy phải mời thợ ngoại tỉnh về kết hoa. Ngoài "mối" thân quen, đã từng nhiều lần hợp tác thì chế độ đãi ngộ như tiền công, kinh phí ăn ở cũng là yếu tố quyết định việc lựa chọn điểm đến của các thợ kết hoa giỏi.

'Hái ra tiền' nghề cắm hoa Tết, cao điểm thu 4-5 triệu đồng/ngày - Ảnh 2.

Cận Tết Nguyên đán, các điểm bán lan hồ điệp luôn sáng đèn thâu đêm khi thợ cắm hoa tất bật chạy đua với thời gian để kịp đơn hàng.

Do được bù chi phí vận chuyển nên giá hoa cạnh tranh hơn so với lan hồ điệp Đà Lạt, thường 300.000 - 350.000 đồng/cành, hoặc có loại giá cao lên tới 450.000 - 500.000 đồng/cành. Bởi vậy, hoa lan miền Bắc cũng ngày càng được nhiều người dân lựa chọn vào các dịp lễ, Tết.

Anh Trường (chủ vườn lan đang kinh doanh ở đường Hồ Tùng Mậu) cho hay dịp Tết 2026, chúng tôi nhập về 1 vạn cây lan, giá cũng nhiều phân khúc, mỗi chậu bình dân có giá từ 200.000 - 500.000 đồng. Các dòng lan gỗ lũa hay các kiểu dáng cầu kỳ, phức tạp, kích thước lớn có giá tiền triệu, thậm chí cả chục triệu, tùy nhu cầu của khách.

Năm nay giá lan không thay đổi nhiều so với trước, dù chi phí có tăng. Đặc biệt là các chi phí vận chuyển và công cắm, trang trí lan, nên nhiều nhà vườn không đủ chi phí hỗ trợ cho khách, phải tính vào giá hoặc công cắm riêng.

'Hái ra tiền' nghề cắm hoa Tết, cao điểm thu 4-5 triệu đồng/ngày - Ảnh 3.

Với năng suất 100-200 cành/ngày, nhiều thợ cắm hoa lan có thể kiếm 4-5 triệu đồng mỗi ngày, thợ giỏi thu nhập còn cao hơn.

Một số chủ cửa hàng lan tiết lộ, tiền công trả cho thợ được đếm cành lên bình. Trung bình cắm hoa trên chậu người thợ sẽ được trả tiền công 20.000 - 25.000 đồng, lên gỗ lũa có giá từ 40.000 - 50.000 đồng. Một công nhân có thể cắm được từ 100 - 200 cành/ngày. Mỗi ngày, công nhân có thể kiếm được 4 - 5 triệu đồng, thợ giỏi có thể kiếm được nhiều hơn thế.

Anh Phan Quốc Tiến, (27 tuổi) thợ căm hoa lâu năm ở Đồng Nai chia sẻ, việc cắm hoa lan đòi hỏi vừa khéo léo, vừa tạo dáng nghệ thuật phù hợp với thị hiếu từng khách hàng. Cùng là mẫu hoa, nhưng có thể tạo dáng tròn, dáng thẳng hoặc dáng chùm xòe trước hình elip, xếp một tầng hoặc nhiều tầng tùy vào số lượng hoa. Đối với thợ "lên lũa", do yêu cầu về tay nghề, tính nghệ thuật và sáng tạo cao, nên tiền công cũng cao hơn.

"Vào mùa cao điểm thì các thợ cắm lan có thể ngồi cả ngày từ sáng đến đêm. Dù vất vả nhưng thu nhập cũng kha khá, tăng thêm thu nhập vào dịp Tết. Với những thợ cắm lan có tay nghề cao, cắm những bình lan to từ vài chục đến hàng trăm cành, thu nhập cả chục triệu, rất vui vì được làm ra những bình hoa đẹp cho ngày Tết", anh Tiến nói.

Vào những ngày cao điểm cận Tết, nhiều thợ chính, thợ phụ gần như ăn ngủ luôn tại những lán tạm dựng ở chợ hoa. Bữa cơm vì thế cũng vội vàng hơn, có khi đến nửa đêm mới kịp ăn sau khi hoàn tất những đơn hàng cuối ngày. Công việc cứ cuốn họ vào guồng quay tất bật từ đầu tháng Chạp, chỉ thực sự khép lại vào trưa hoặc chiều 30 Tết, khi chợ hoa vãn khách.

'Hái ra tiền' nghề cắm hoa Tết, cao điểm thu 4-5 triệu đồng/ngày - Ảnh 4.

Theo các thợ lành nghề, uốn dáng và đi màu là công đoạn khó nhất, quyết định giá trị nghệ thuật của mỗi chậu lan chơi Tết.

'Hái ra tiền' nghề cắm hoa Tết, cao điểm thu 4-5 triệu đồng/ngày - Ảnh 5.
'Hái ra tiền' nghề cắm hoa Tết, cao điểm thu 4-5 triệu đồng/ngày - Ảnh 6.
'Hái ra tiền' nghề cắm hoa Tết, cao điểm thu 4-5 triệu đồng/ngày - Ảnh 7.

Thợ cắm hoa lan làm việc gần như không nghỉ, nhiều người chỉ ngủ 4-5 tiếng mỗi ngày trong những ngày cận Tết.

'Hái ra tiền' nghề cắm hoa Tết, cao điểm thu 4-5 triệu đồng/ngày - Ảnh 8.

Lan hồ điệp "lên lũa" đòi hỏi tay nghề cao, óc thẩm mỹ và sự sáng tạo, có chậu trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng.

'Hái ra tiền' nghề cắm hoa Tết, cao điểm thu 4-5 triệu đồng/ngày - Ảnh 9.

Tiền công thợ cắm hoa được tính theo cành: trung bình 20.000-25.000 đồng/cành, riêng lên gỗ lũa từ 40.000-50.000 đồng/cành.

'Hái ra tiền' nghề cắm hoa Tết, cao điểm thu 4-5 triệu đồng/ngày - Ảnh 10.

Mỗi chậu lan được chế tác cầu kỳ, mất từ 3-4 giờ, thậm chí hơn nửa ngày để hoàn thiện, từ chọn gỗ lũa đến sắp đặt tiểu cảnh.

'Hái ra tiền' nghề cắm hoa Tết, cao điểm thu 4-5 triệu đồng/ngày - Ảnh 11.

Theo phong thủy, lan hồ điệp tượng trưng cho tài lộc, sung túc, may mắn nên được nhiều gia đình, doanh nghiệp lựa chọn trang trí dịp Tết.

'Hái ra tiền' nghề cắm hoa Tết, cao điểm thu 4-5 triệu đồng/ngày - Ảnh 12.Hoa lan giữ nhịp ổn định trên thị trường hoa Tết

GĐXH - Thị trường hoa Tết năm nay đang bước vào những ngày cao điểm. Trong đó, hoa lan tiếp tục là dòng sản phẩm được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ vẻ đẹp sang trọng, độ bền cao và phù hợp với nhu cầu trưng bày, biếu tặng dịp đầu năm.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sau 31/12 còn đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh được không?

Sau 31/12 còn đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh được không?

Đào mini giá vài chục nghìn đồng/cành hút khách chơi dịp Tết 2026

Đào mini giá vài chục nghìn đồng/cành hút khách chơi dịp Tết 2026

Giá lăn bánh Honda CR-V giảm cực mạnh bằng tiền mặt, thấp chưa từng có, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Mazda CX-5 không so về giá

Giá lăn bánh Honda CR-V giảm cực mạnh bằng tiền mặt, thấp chưa từng có, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Mazda CX-5 không so về giá

Mua sắm online bùng nổ dịp Tết, shipper quá tải

Mua sắm online bùng nổ dịp Tết, shipper quá tải

Ngày cận Tết Nguyên đán, gian hàng giò chả, bánh chưng ở Hội chợ Mùa Xuân bùng nổ doanh số

Ngày cận Tết Nguyên đán, gian hàng giò chả, bánh chưng ở Hội chợ Mùa Xuân bùng nổ doanh số

Cùng chuyên mục

Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa SH, pin bền, công suất mạnh, tải trọng lớn, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa SH, pin bền, công suất mạnh, tải trọng lớn, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với công suất mạnh, tải trọng lớn tới 260 kg, trang bị dày và định hướng sử dụng bền bỉ cho đô thị lẫn nhu cầu chở nặng.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 12 - 15/2/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 12 - 15/2/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.

Nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn, nhẫn cưới có khác nhau? Nên mua loại nào?

Nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn, nhẫn cưới có khác nhau? Nên mua loại nào?

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Nhẫn cầu hôn, nhẫn đính hôn và nhẫn cưới thường hay bị nhầm lẫn là một. Vậy chúng khác nhau như thế nào? Nên mua loại nào mới đúng? Nếu bạn đang có dự định cầu hôn, đính hôn hay kết hôn thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện để sửa chữa?

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 12 - 15/2/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện để sửa chữa?

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Loại quả dát vàng chỉ bán ngày Tết vì quan niệm mang 'lộc', 'tài', giá đắt đỏ vẫn 'cháy' hàng

Loại quả dát vàng chỉ bán ngày Tết vì quan niệm mang 'lộc', 'tài', giá đắt đỏ vẫn 'cháy' hàng

Giá cả thị trường - 16 giờ trước

GĐXH - Những ngày sát Tết Nguyên đán, bên cạnh bánh mứt, giỏ quà và thực phẩm khô, quầy trái cây chưng Tết được khách hàng tìm mua thì mặt hàng dừa dát vàng cũng rất thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Xe ga 125cc giá 52 triệu đồng của Honda đẹp sang trọng, công nghệ đẳng cấp, cốp siêu rộng, rẻ ngang Air Blade có gì đặc biệt?

Xe ga 125cc giá 52 triệu đồng của Honda đẹp sang trọng, công nghệ đẳng cấp, cốp siêu rộng, rẻ ngang Air Blade có gì đặc biệt?

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc Honda Giorno+ mới thể hiện rõ định hướng của hãng trong việc biến phương tiện di chuyển hằng ngày thành một phần phong cách sống, nơi yếu tố thẩm mỹ và cá tính cá nhân được đặt ngang với công năng sử dụng.

Lãi suất 13 tháng lên tới 9%: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi 150 triệu đồng

Lãi suất 13 tháng lên tới 9%: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi 150 triệu đồng

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 9%.

Quất cảnh giá ổn định, đa dạng mẫu mã, quất mini đắt khách

Quất cảnh giá ổn định, đa dạng mẫu mã, quất mini đắt khách

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, không khí tại các chợ hoa xuân và tuyến phố bán cây cảnh đã trở nên nhộn nhịp. Người dân tranh thủ đi sắm sửa, chọn đào, quất, hoa tươi để trang hoàng nhà cửa, trong đó quất cảnh tiếp tục là mặt hàng được săn đón nhiều nhất.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 11/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá xe Honda Lead mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, khách đua chọn thay Vision và SH Mode vì rẻ

Giá xe Honda Lead mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, khách đua chọn thay Vision và SH Mode vì rẻ

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - Giá xe Honda LEAD 125 2026 đã ra mắt tại Việt Nam với thiết kế đẹp long lanh, có phanh ABS cực xịn sò, chỉ từ 39,5 triệu đồng.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa Air Blade, Vario, trang bị hiện đại, động cơ mạnh, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 26 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế đẹp tựa Air Blade, Vario, trang bị hiện đại, động cơ mạnh, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện gây chú ý trong tầm trung nhờ thiết kế thể thao như Vario, động cơ 2.000W và mức giá chưa tới 26 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 11/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 11/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Có sự thay đổi mới về khu vực mất điện

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Có sự thay đổi mới về khu vực mất điện

Sản phẩm - Dịch vụ
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường để sửa chữa

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 11 – 15/2/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 11/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top