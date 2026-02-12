Mới nhất
Cận Tết, tiền vào tài khoản dồn dập: Những khoản bắt buộc phải kê khai, nộp thuế, người dân cần lưu ý

Thứ năm, 13:26 12/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Nhiều khoản thu nhập cuối năm đồng loạt chuyển về tài khoản cá nhân, không ít người băn khoăn liệu mọi khoản tiền “chạy” qua tài khoản có phải nộp thuế.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, nghĩa vụ thuế không được xác định dựa trên việc tiền có "chạy" qua tài khoản hay không, mà phụ thuộc vào bản chất của khoản tiền đó có phải là thu nhập chịu thuế theo Luật  Thuế thu nhập cá nhân hay không. Nói cách khác, không phải cứ có tiền vào tài khoản là phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.

Trước hết, các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh khi chuyển vào tài khoản cá nhân thuộc diện phải kê khai và  nộp thuế theo quy định. Tuy nhiên, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Dịp cuối năm, nhiều khoản thanh toán dồn về cùng lúc có thể khiến doanh thu tăng cao đột biến, vì vậy người kinh doanh cần rà soát tổng doanh thu cả năm để xác định chính xác nghĩa vụ thuế của mình.

Đối với tiền lương, tiền công và thưởng Tết nhóm thu nhập phổ biến nhất vào thời điểm cuối năm đây là các khoản chịu thuế thu nhập cá nhân. Các khoản thưởng, phụ cấp mang tính chất tiền lương khi được chuyển vào tài khoản vẫn phải tính thuế theo quy định. Tuy nhiên, nếu thuế đã được khấu trừ đầy đủ tại thời điểm chi trả thì sẽ không bị tính thuế trùng lặp khi tiền được chuyển về tài khoản. Riêng các khoản trợ cấp, phụ cấp không mang tính chất tiền lương theo quy định của pháp luật sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế.

Bên cạnh đó, thu nhập từ đầu tư vốn như lãi cho vay, cổ tức, lợi tức góp vốn khi chuyển vào tài khoản cá nhân cũng thuộc diện chịu thuế. Riêng lãi từ trái phiếu Chính phủ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Cuối năm, nhiều người nhận cổ tức cùng thời điểm nhận thưởng Tết nên cần phân biệt rõ từng nguồn thu để kê khai chính xác.

Các khoản tiền từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng phần vốn góp khi thanh toán qua tài khoản cá nhân cũng là căn cứ xác định nghĩa vụ thuế. Tương tự, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất, dù được thanh toán một lần hay nhiều lần qua tài khoản, đều phải kê khai và nộp thuế theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, tiền trúng thưởng từ xổ số, khuyến mại, trò chơi có thưởng hoặc các cuộc thi có thưởng nếu vượt ngưỡng chịu thuế cũng phải kê khai, nộp thuế. Các khoản thu từ bản quyền, chuyển giao công nghệ hoặc nhượng quyền thương mại khi chuyển vào tài khoản cá nhân cũng thuộc diện chịu thuế.

Cơ quan thuế nhấn mạnh, các khoản chuyển tiền mang tính chất dân sự như cho, tặng, hỗ trợ người thân, vay mượn hoặc hoàn trả tiền vay không được xem là thu nhập chịu thuế. Do đó, việc tiền vào tài khoản không đồng nghĩa với việc phát sinh nghĩa vụ thuế.

Trước bối cảnh dòng tiền tăng mạnh dịp cuối năm, người dân được khuyến nghị cần phân biệt rõ bản chất từng khoản thu nhập để chủ động kê khai, thực hiện đúng nghĩa vụ thuế, tránh hiểu sai chính sách và không cần thiết phải hoang mang khi tài khoản có nhiều giao dịch.

Thu nhập từ tiền sinh nhật, tiền mừng tuổi của công đoàn có phải thu nhập chịu thuế?Thu nhập từ tiền sinh nhật, tiền mừng tuổi của công đoàn có phải thu nhập chịu thuế?

GĐXH - Tết Nguyên đán 2026 sắp đến gần, tiếp đó kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cũng gần tới, nhiều người có thắc mắc tiền sinh nhật, tiền mừng tuổi từ công đoàn có phải chịu thuế thu nhập cá nhân?

Chưa đến ngưỡng phải nộp thuế, thì có cần phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?Chưa đến ngưỡng phải nộp thuế, thì có cần phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân không?

GĐXH - Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, không phải mọi cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đều phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Quy định nêu rõ các trường hợp được ủy quyền, được miễn hoặc không cần thực hiện thủ tục quyết toán, giúp người nộp thuế tránh sai sót và giảm thủ tục hành chính.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 12/2/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 12/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 5/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Siêu thị khuyến mại dồn dập dịp cận Tết, thị trường bán lẻ sôi động trở lại, người tiêu dùng yên tâm sắm Tết

Siêu thị khuyến mại dồn dập dịp cận Tết, thị trường bán lẻ sôi động trở lại, người tiêu dùng yên tâm sắm Tết

Bảo vệ người tiêu dùng - 10 phút trước

GĐXH - Càng gần Tết Nguyên đán, thị trường bán lẻ bước vào giai đoạn cao điểm khi các siêu thị, trung tâm thương mại và chuỗi cửa hàng tiện lợi đồng loạt tung ra chương trình ưu đãi quy mô lớn. Từ thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, đồ uống đến đồ gia dụng, thời trang… đều được giảm giá sâu, giúp người dân mua sắm đầy đủ cho ngày Tết mà vẫn kiểm soát tốt chi tiêu.

Cận Tết Nguyên đán 2026, giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh

Cận Tết Nguyên đán 2026, giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh

Giá cả thị trường - 54 phút trước

GĐXH - Chiều 12/2, Bộ Công thương chính thức công bố giá xăng dầu bán lẻ mới áp dụng từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá xăng dầu đồng loạt tăng, mức tăng cao nhất là 418 đồng/lít áp dụng đối với xăng RON95-III.

Giá bạc hôm nay (12/2): Thị trường trong nước có dấu hiệu giảm

Giá bạc hôm nay (12/2): Thị trường trong nước có dấu hiệu giảm

Giá cả thị trường - 55 phút trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 1,2 triệu đồng/kg, đưa giá bán ra trong nước lên vùng 85,6 triệu đồng/kg.

Trải nghiệm 'Hyundai Grand i10 bản SUV hạng A' giá 230 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất chuẩn 'xe sang' liệu có xứng đáng?

Trải nghiệm 'Hyundai Grand i10 bản SUV hạng A' giá 230 triệu đồng thiết kế thể thao, nội thất chuẩn 'xe sang' liệu có xứng đáng?

Giá cả thị trường - 57 phút trước

GĐXH - Hyundai Grand i10 bản SUV hạng A được cho là có khả năng về Việt Nam nhằm dễ dàng chinh phục những cung đường dốc cao.

Hatchback giá 399 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, trang bị an toàn cao, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng hài lòng

Hatchback giá 399 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế hiện đại, trang bị an toàn cao, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng hài lòng

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Hatchback WULING BINGO 2026 – phiên bản được xem là hoàn thiện nhất của dòng xe điện đô thị này, với loạt nâng cấp về thiết kế, tiện nghi và chuẩn sạc.

Giá vàng hôm nay 12/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay 12/2: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng hay giảm?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp tục có diễn biến khác hẳn với tháng đầu năm 2026. Vàng miếng SJC trụ vững ở mốc 181 triệu đồng còn vàng nhẫn cũng ‘im tiếng’.

Từ chiếc xe đạp cọc cạch đến chủ vườn hơn nghìn gốc đào giữa lòng thủ đô

Từ chiếc xe đạp cọc cạch đến chủ vườn hơn nghìn gốc đào giữa lòng thủ đô

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH - Hơn 2 thập kỷ gắn bó với cây đào, anh Trung Hào chủ một nhà vườn đào thế tại Hà Đông (Hà Nội) nay đã trở thành một trong những thợ buôn đào kỳ cựu của đất Thủ đô. Sở hữu hơn 1.000 gốc đào thế, đào cổ, anh không chỉ cung cấp cho thị trường Hà Nội mà còn đưa đào đi khắp nhiều tỉnh, thành trên cả nước mỗi dịp Tết đến xuân về.

Ngày càng nhiều người chọn du lịch nghỉ dưỡng, du xuân tâm linh dịp đầu năm 2026

Ngày càng nhiều người chọn du lịch nghỉ dưỡng, du xuân tâm linh dịp đầu năm 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Thay vì đón Tết theo cách truyền thống, ngày càng nhiều gia đình và người trung niên tại khu vực phía Bắc lựa chọn du lịch nghỉ dưỡng, du xuân lễ chùa đầu năm để cầu an, tái tạo năng lượng và cân bằng tinh thần.

'Hái ra tiền' nghề cắm hoa Tết, cao điểm thu 4-5 triệu đồng/ngày

'Hái ra tiền' nghề cắm hoa Tết, cao điểm thu 4-5 triệu đồng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Cận Tết, khi sắc xuân bắt đầu lan khắp phố phường, thợ cắm hoa lan thuê cũng bước vào mùa tất bật nhất trong năm. Từ sáng sớm đến tối mịt, nghề thời vụ này mang lại thu nhập tiền triệu mỗi ngày, đặc biệt ngày cao điểm có thể bỏ túi 4-5 triệu đồng.

