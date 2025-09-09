Thông tin từ UBND phường Sông Trí, người dân địa phương vừa kịp thời phát hiện, hỗ trợ một con cá heo bị mắc cạn gần bờ trở lại biển khơi an toàn.

Người dân Hà Tĩnh kịp thời giải cứu cá heo mắc cạn.

Trước đó, chiều 8/9, người dân ra khu vực dọc bờ biển thuộc địa bàn phường Sông Trí phát hiện một con cá heo đang bơi theo sóng vào gần bờ và bị mắc cạn. Thời điểm đó cá có dấu hiệu kiệt sức vì sóng liên tiếp xô dạt vào bờ. Sau đó, người dân cùng nhau hợp sức giải cứu, hỗ trợ cá heo về với đại dương.

Cá heo được đưa ra vùng nước sâu để bơi trở lại biển an toàn.

Ước tính con cá này nặng hơn 100 kg, chiều dài khoảng 1,5m, phía trên phần lưng, đầu, miệng, vây đuôi, vây lưng, vây mang có màu xám và đen, phần dưới bụng có màu trắng nhạt xen lẫn các đốm nhạt.