Người dân Hà Tĩnh kịp thời giải cứu cá heo mắc cạn
GĐXH - Phát hiện con cá heo bị mắc cạn, người dân Hà Tĩnh cùng nhau giải cứu, hỗ trợ cá về với biển khơi.
Thông tin từ UBND phường Sông Trí, người dân địa phương vừa kịp thời phát hiện, hỗ trợ một con cá heo bị mắc cạn gần bờ trở lại biển khơi an toàn.
Trước đó, chiều 8/9, người dân ra khu vực dọc bờ biển thuộc địa bàn phường Sông Trí phát hiện một con cá heo đang bơi theo sóng vào gần bờ và bị mắc cạn. Thời điểm đó cá có dấu hiệu kiệt sức vì sóng liên tiếp xô dạt vào bờ. Sau đó, người dân cùng nhau hợp sức giải cứu, hỗ trợ cá heo về với đại dương.
Ước tính con cá này nặng hơn 100 kg, chiều dài khoảng 1,5m, phía trên phần lưng, đầu, miệng, vây đuôi, vây lưng, vây mang có màu xám và đen, phần dưới bụng có màu trắng nhạt xen lẫn các đốm nhạt.
Hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2025 là ai?Giáo dục - 1 giờ trước
Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc và tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, cùng sinh năm 1992 là hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025.
Vụ thiếu tá công an bị tấn công tử vong: Vợ mang thai 8 tháng, con thơ ngơ ngác chờ chaPháp luật - 1 giờ trước
Liên quan đến vụ việc một cán bộ Công an xã Xuân Lộc (Đắk Lắk) bị tấn công, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, ông Lê Đông Quân - Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc -cho biết, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt éo le.
Tin sáng 9/9: Xử phạt xe tải đi vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc ở miền Bắc; bắt khẩn cấp 4 người trong vụ ẩu đả liên quan nghệ sĩ và YouTuber ở TP.HCMXã hội - 1 giờ trước
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) sẽ triển khai giai đoạn 2 của phương án phân làn, tổ chức giao thông mới từ ngày 15/9. Điều tra vụ ẩu đả liên quan nghệ sĩ và YouTuber ở TPHCM đăng tải gây xôn xao trên mạng xã hội, công an đã bắt 4 người về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở miền Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7Thời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa ở nhiều nơi trong ngày 9-10/9 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7. Trọng tâm mưa là vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to hơn 300mm.
Bằng lái xe A1 – bằng lái xe cơ bản thấp nhất, từ 1/9/2025 muốn sở hữu người học phải thực hiện những quy định gì?Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Bằng lái xe A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW. Từ 1/9/2025, muốn sở hữu bằng lái xe A1 người học phải thực hiện những quy định gì?
Hưởng ứng Ngày vì nạn nhân da cam/dioxin: Lan tỏa yêu thương, sẻ chia nỗi đauĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - 64 năm sau thảm họa da cam, nỗi đau vẫn còn hiện hữu. Hưởng ứng Ngày vì nạn nhân da cam/dioxin (10/8), nhiều hoạt động tri ân và sẻ chia được tổ chức nhằm xoa dịu mất mát, tiếp thêm niềm tin cho những mảnh đời kém may mắn.
Con giáp khôn khéo bẩm sinh, hậu vận rực rỡ khó ai bìĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi không chỉ thông minh mà còn sở hữu sự khôn khéo, EQ cao, biết cách đối nhân xử thế nên thường được nhiều người yêu mến, tin tưởng.
Ninh Bình: Thanh thiếu niên tàng trữ súng tự chế để giải quyết mâu thuẫnPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra, phát hiện 3 đối tượng tàng trữ vũ khí tự chế trái phép.
Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Bắt 2 lãnh đạo Ban Quản lý và 12 đối tượng 'phá rừng'Pháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Ngày 8/9, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin về vụ án "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" xảy ra tại Vườn Quốc gia Ba Bể.
'Rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: 41 cây nghiến bị chặt hạ 'kinh hoàng'Thời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên cho biết, tính đến ngày 5/9, tổng số 41 cây gỗ nghiến bị chặt hạ thuộc Vườn Quốc gia Ba Bể quản lý.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người tuổi trẻ gian nan nhưng hậu vận rực rỡĐời sống
GĐXH - Ngày sinh Âm lịch không chỉ đơn thuần là cột mốc đánh dấu sự ra đời mà còn được xem là dấu hiệu phản ánh vận mệnh, tính cách và trí tuệ của mỗi người.