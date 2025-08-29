Công an Hải Phòng giải cứu nam thanh niên bị 'bắt cóc online'

Trước đó, trưa 27/8, chị Nguyễn Thị Th (38 tuổi, ở phường Hòa Bình, TP Hải Phòng ) nhận được cuộc gọi từ số lạ yêu cầu gia đình đưa tiền chuộc con trai là Trần M.T (SN 2007).

Ngay sau đó, điện thoại chị liên tục đổ chuông từ số lạ đe dọa sẽ “cắt tay, chặt chân” con trai nếu không nhận được tiền. Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, người phụ nữ lập tức trình báo công an địa phương.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Bình phối hợp với Phòng CSHS – Công an TP Hải Phòng triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Chị Nguyễn Thị Th và em Trần M.H tại cơ quan công an.

Rà soát hệ thống camera an ninh trên địa bàn, cảnh sát phát hiện sau khi lái xe đạp điện đến một nhà nghỉ ở phường kế bên, em Trần M.T để xe máy điện lại rồi lên chiếc ô tô Xpander không rõ biển số, di chuyển hướng về phường Thủy Nguyên (TP Hải Phòng).

Quá trình xác minh, cảnh sát đã trao đổi với gia đình về phương thức, thủ đoạn của tội phạm “bắt cóc online”. Sau đó, người thân đã tìm cách liên lạc và giải thích về thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, yêu cầu em dừng làm theo chỉ dẫn của chúng.

Không lâu sau đó, cảnh sát đã xác định được manh mối về hành trình di chuyển và tiếp cận khi nam sinh này đang trên đường di chuyển sang tỉnh Quảng Ninh.

Tường trình với cảnh sát, Trần M.T cho biết, trước đó em nhận được cuộc gọi từ số lạ tự xưng là cán bộ công an. Người này thông báo em liên quan đến 2 vụ án về ma túy và mua bán dữ liệu cá nhân trái phép.

Em Trần M.T trở về nhà an toàn.

Đối tượng yêu cầu nam thanh niên nộp 200 triệu để được xóa các tội danh nêu trên, đồng thời yêu cầu truy cập vào nhóm chat trên mạng xã hội để thực hiện theo hướng dẫn của chúng.

Do quá hoảng loạn Trần M.T đã làm theo yêu cầu của các đối tượng. Rất may, em được gia đình và cảnh sát kịp thời hướng dẫn, ngăn chặn và giải cứu kịp thời, đưa về nhà an toàn.