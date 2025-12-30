Phát hiện khỉ đuôi lợn quý hiếm trong vườn nhà người dân

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Đồn Biên phòng Hương Quang (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể khỉ đuôi lợn từ gia đình anh Hải.

Trước đó, anh Lê Thanh Hải (thôn 1, xã Vũ Quang) phát hiện cá thể khỉ đuôi lợn có trọng lượng 7kg tại khu vực vườn của gia đình nên trình báo cơ quan chức năng.

Khỉ đuôi lợn (tên khoa học Macaca leonina) là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, cần được bảo tồn nghiêm ngặt.

Sau khi tiếp nhận, Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp tục theo dõi, chăm sóc để đảm bảo an toàn trước khi thả về môi trường tự nhiên.