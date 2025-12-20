Mới nhất
Người dân giao nộp chim công lục quý hiếm

Thứ bảy, 14:09 20/12/2025 | Xã hội
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
GĐXH - Người dân Hà Tĩnh vừa tự nguyện giao nộp cá thể chim công lục quý hiếm cho cơ quan chức năng chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Thông tin từ Công an phường Sông Trí (Hà Tĩnh), đơn vị vừa phối hợp Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn tiếp nhận một cá thể động vật hoang dã quý hiếm từ anh Lê Hồng Sơn (phường Sông Trí) tự nguyện giao nộp để thả về tự nhiên.

Bàn giao chim công lục quý hiếm - Ảnh 1.

Chim công lục có tên trong Sách Đỏ, thuộc danh mục động vật nguy cấp.

Theo lực lượng chức năng, cá thể động vật hoang dã trên là chim công lục. Đây loài động vật hoang dã quý hiếm đang được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Sông Trí cùng Hạt Kiểm lâm đã lập biên bản và bàn giao cá thể chim công lục cho Vườn quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, phục hồi và quản lý trong điều kiện tự nhiên.

Bàn giao chim công lục quý hiếm - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể chim công lục từ người dân.

Được biết, chim công lục có tên trong Sách Đỏ, nhóm 1B thuộc danh mục động vật nguy cấp, cần được bảo vệ theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành năm 2025.

Phát hiện động vật cực quý hiếm tại khu vực chợPhát hiện động vật cực quý hiếm tại khu vực chợ

GĐXH - Người dân Hà Tĩnh vừa phát hiện một cá thể tê tê tại cổng chợ. Loài này được xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp theo Sách đỏ.

