Người dân giao nộp chim công lục quý hiếm
GĐXH - Người dân Hà Tĩnh vừa tự nguyện giao nộp cá thể chim công lục quý hiếm cho cơ quan chức năng chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.
Thông tin từ Công an phường Sông Trí (Hà Tĩnh), đơn vị vừa phối hợp Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn tiếp nhận một cá thể động vật hoang dã quý hiếm từ anh Lê Hồng Sơn (phường Sông Trí) tự nguyện giao nộp để thả về tự nhiên.
Theo lực lượng chức năng, cá thể động vật hoang dã trên là chim công lục. Đây loài động vật hoang dã quý hiếm đang được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật.
Sau khi tiếp nhận, Công an phường Sông Trí cùng Hạt Kiểm lâm đã lập biên bản và bàn giao cá thể chim công lục cho Vườn quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, phục hồi và quản lý trong điều kiện tự nhiên.
Được biết, chim công lục có tên trong Sách Đỏ, nhóm 1B thuộc danh mục động vật nguy cấp, cần được bảo vệ theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành năm 2025.
