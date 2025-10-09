Mới nhất
Người đàn ông 43 tuổi bị biến chứng bệnh gout nặng, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Thứ năm, 20:03 09/10/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Người đàn ông bị biến chứng bệnh gout nặng, nổi hạt tophi khắp tứ chi, biến dạng cấu trúc giải phẫu... do chủ quan, tự ý điều trị tại nhà mà không tuân theo chỉ định của bác sĩ.

Người đàn ông bị biến chứng nặng do tự mua thuốc chữa bệnh gout

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, vừa qua, các bác sĩ nơi đây đã tiếp nhận một trường hợp gout biến chứng nghiêm trọng. Người bệnh là H.X.T (43 tuổi, Yên Lập, Phú Thọ) nổi hạt tophi khắp tứ chi, biến dạng cấu trúc giải phẫu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động, cầm nắm và đi lại. 

Nguyên nhân do chủ quan, tự ý điều trị tại nhà mà không tuân theo chỉ định của bác sĩ.

Người bệnh phát hiện mắc gout từ năm 20 tuổi. Thay vì đi khám và điều trị theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, người bệnh đã chủ quan, tự mua thuốc về uống tại nhà.

Người đàn ông 43 tuổi bị biến chứng bệnh gout nặng, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải - Ảnh 1.

Hình ảnh hạt Tophi nổi khắp tay chân người bệnh. Ảnh: BVCC

Cách đây một thời gian, người bệnh bắt đầu xuất hiện các hạt tophi ở tay và chân. Tuy nhiên, do điều kiện khó khăn và tâm lý chủ quan, người bệnh không đi khám mà tiếp tục tự điều trị. Chỉ đến khi xuất hiện các triệu chứng nặng như: đau nhức toàn thân, tê bì tứ chi, đau nhiều ở khớp gối, bàn tay, bàn chân hai bên, vận động hạn chế, mệt mỏi thường xuyên… người bệnh mới đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để thăm khám.

Tại đây, sau khi thăm khám và chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ đã kết luận người bệnh bị biến chứng gout nặng với hạt tophi nổi khắp tứ chi, biến dạng cấu trúc giải phẫu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động, cầm nắm và đi lại. 

Người bệnh được chỉ định điều trị tại Khoa Nội Thần kinh – Cơ xương khớp với mục tiêu kiểm soát acid uric máu, kiểm soát các cơn gout cấp và hạn chế tối đa các biến chứng.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, người bệnh đã kiểm soát được đợt gout cấp, tình trạng đau nhức thuyên giảm, vận động cải thiện. Tuy nhiên, quá trình điều trị duy trì và kiểm soát lâu dài vẫn cần được tuân thủ nghiêm ngặt để tránh tái phát và ngăn ngừa biến chứng.

Biến chứng đáng sợ của bệnh gout

Theo Thạc sỹ- BSNT Nguyễn Thị Minh Ngọc: Bệnh gout nếu không được điều trị đúng cách, các tinh thể urat lắng đọng sẽ hình thành hạt tophi, làm biến dạng khớp, tổn thương xương và sụn. 

Trường hợp người bệnh H.X.T là minh chứng rõ ràng cho hậu quả của việc không thăm khám và điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Nếu tình trạng này kéo dài, người bệnh có nguy cơ cao gặp phải các biến chứng nguy hiểm như:

Suy thận, sỏi thận do acid uric lắng đọng lâu ngày.

Vỡ, nhiễm trùng hạt Tophi dẫn đến hoại tử mô.

Sốc nhiễm khuẩn, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Không dừng lại ở đó, gout còn là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm khác: tăng nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ, suy thận, sỏi thận… Đây chính là lý do người bệnh tuyệt đối không được tự ý điều trị hoặc bỏ điều trị giữa chừng.

Người bệnh gout cần biết điều này

Người bệnh gout cần tuân thủ điều trị lâu dài theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý bỏ thuốc hoặc thay đổi liều lượng. Khám và tái khám định kỳ để được theo dõi nồng độ acid uric máu, kịp thời điều chỉnh phác đồ điều trị.

Kết hợp điều trị thuốc với chế độ sinh hoạt, ăn uống khoa học: Hạn chế bia rượu, không ăn nhiều thực phẩm giàu purin (như hải sản, phủ tạng động vật, thịt đỏ), uống đủ nước, duy trì cân nặng hợp lý và tập luyện thường xuyên.

Người bệnh gout có phải kiêng đường không?Người bệnh gout có phải kiêng đường không?

Đường tinh luyện có mặt trong rất nhiều thực phẩm như đồ uống, thực phẩm chế biến sẵn... Vậy đường có ảnh hưởng đến bệnh gout và người bệnh có cần phải kiêng đường không?

M.H (th)
