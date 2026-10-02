Thấy con sốt liền săn lùng Tamiflu: Sai lầm tai hại mùa cúm và 7 khuyến cáo khẩn từ Bộ Y tế

Gom mua Tamiflu tích trữ: Lợi bất cập hại

Những ngày đầu tháng 10, phòng khám nhi và khoa truyền nhiễm tại các bệnh viện lớn ghi nhận lượng bệnh nhi đến khám vì sốt cao, ho, viêm đường hô hấp gia tăng rõ rệt. Đáng lo ngại, trên các hội nhóm mạng xã hội, nhiều phụ huynh bắt đầu chia sẻ lại các toa thuốc cũ, hỏi địa chỉ mua thuốc kháng virus Oseltamivir (Tamiflu) hoặc tự ý mua kháng sinh dự phòng để "uống chặn đầu" cơn sốt.

Tamiflu (hoạt chất oseltamivir phosphate) là một thuốc kháng virus điều trị bệnh cúm, thuốc hoạt động thông qua việc tấn công gây bệnh cúm, ngăn cản chúng không nhân lên trong cơ thể người bệnh và giúp làm giảm các triệu chứng của bệnh. Tamiflu tùy trường hợp có thể giúp phòng ngừa bệnh cúm nếu người bệnh dùng thuốc trước khi mắc bệnh.

Người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc kháng virus để điều trị cúm khi chưa có chỉ định của bác sĩ. (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ chuyên khoa Nhi nhấn mạnh, Tamiflu không phải là "thần dược" trị bách bệnh về đường hô hấp và càng không thể dùng tùy tiện. Đây là thuốc kháng virus thuộc nhóm kê đơn, chỉ định có điều kiện cho các trường hợp nhiễm cúm có biến chứng hoặc nhóm nguy cơ cao (trẻ dưới 2 tuổi, người có bệnh nền suy giảm miễn dịch, hen phế quản, tim mạch...).

BSCKI Trần Thị Minh Lý (Trạm y tế Xuân La, Hà Nội) cho biết, trong thực tế khám chữa bệnh, bác sĩ từng gặp không ít phụ huynh lo lắng trước thông tin về cúm A nên khi trẻ xuất hiện các biểu hiện như ho, sốt đã chủ động tìm mua và cho con sử dụng thuốc kháng virus.

Theo bác sĩ Lý, việc dùng thuốc kháng virus cần được thực hiện theo đánh giá và chỉ định của bác sĩ, thay vì tự mua thuốc điều trị tại nhà. Phụ huynh cũng không nên tự ý kéo dài thời gian dùng hoặc thay đổi liều thuốc. Sử dụng thuốc không đúng chỉ định có thể làm gia tăng nguy cơ kháng thuốc và khiến người bệnh gặp các tác dụng không mong muốn mà gia đình khó nhận biết, xử trí kịp thời.

Do đó, khi trẻ có biểu hiện nghi mắc cúm, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám để được xác định tình trạng bệnh và hướng dẫn điều trị phù hợp, không tự ý sử dụng thuốc kháng virus khi chưa có chỉ định chuyên môn.

Việc tự ý cho trẻ dùng thuốc khi chưa xác định rõ nguyên nhân vừa gây tốn kém, vừa khiến trẻ đối mặt với các tác dụng phụ như nôn trớ, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy. Nguy hiểm hơn, lạm dụng thuốc bừa bãi sẽ gia tăng nguy cơ kháng thuốc trong cộng đồng và làm lu mờ triệu chứng thật, khiến gia đình chủ quan, chậm trễ đưa con đi cấp cứu khi bệnh chuyển biến xấu.

Phân biệt cúm thông thường và dấu hiệu cúm chuyển nặng

Đặc điểm Cúm thông thường (Cảm lạnh) Cúm mùa (Cúm A, B) Tác nhân Hơn 200 loại virus (phổ biến là Rhinovirus). Virus cúm Influenza A hoặc B. Sốt Sốt nhẹ hoặc không sốt. Sốt cao đột ngột (38.5°C – 40°C). Triệu chứng chính Hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi, đau họng nhẹ. Đau nhức cơ khớp, mệt mỏi rã rời, ho khan, đau đầu nhiều. Thời gian khỏi Khỏi sau 5–7 ngày. Kéo dài 1–2 tuần, mệt mỏi lâu hơn.

Hãy đưa người bệnh đến cơ sở y tế lập tức nếu xuất hiện các triệu chứng nguy hiểm sau:

Sốt cao liên tục trên 39°C dùng thuốc hạ sốt không hạ, kéo dài trên 48 giờ.

Thở nhanh, thở rít, lồng ngực rút lõm khi hít vào, cánh mũi phập phồng.

Trẻ li bì, ngủ gà, khó đánh thức, quấy khóc liên tục hoặc có cơn co giật.

Nôn trớ tất cả mọi thứ, bỏ bú, bú kém, đầu ngón tay chân lạnh hoặc tím tái.

7 khuyến cáo khẩn cấp từ Bộ Y tế phòng chống cúm mùa

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong đợt chuyển mùa, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đưa ra 7 khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm túc:

Đeo khẩu trang: Luôn đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng hoặc tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Vệ sinh tay thường xuyên: Rửa tay kỹ bằng xà phòng dưới vòi nước chảy hoặc sát khuẩn bằng dung dịch có cồn, nhất là sau khi ho, hắt hơi hoặc chạm vào các bề mặt dùng chung.

Che miệng khi ho: Dùng khăn giấy hoặc khuỷu tay áo che miệng, mũi khi ho, hắt hơi; vứt bỏ khăn giấy đã qua sử dụng vào thùng rác kín.

Giữ ấm cơ thể: Giữ ấm cổ, ngực, bàn chân khi ra ngoài trời lạnh; súc miệng, họng bằng nước muối sinh lý ấm mỗi ngày.

Dinh dưỡng hợp lý: Ăn chín uống sôi, bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất qua rau củ, trái cây tươi nhằm nâng cao sức đề kháng tự nhiên.

Chủ động tiêm phòng: Tiêm vắc xin phòng cúm mùa nhắc lại hàng năm, đặc biệt ưu tiên cho trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ có thai và người có bệnh mạn tính.

Không tự ý dùng thuốc: Khi xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám. Tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc kháng virus khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

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