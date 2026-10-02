Người đàn ông phát hiện ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn I từ dấu hiệu nhiều nam giới dễ bỏ qua

Phát hiện ung thư tuyến tiền liệt từ dấu hiệu tiểu khó, tiểu đêm kéo dài

Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những bệnh ung thư thường gặp ở nam giới, đặc biệt ở người lớn tuổi. Bệnh có thể diễn tiến âm thầm, trong khi một số triệu chứng ban đầu dễ bị nhầm với các vấn đề đường tiết niệu thường gặp ở nam giới cao tuổi.

Vừa qua, Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long tiếp nhận bệnh nhân P.T.H., 72 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long, đến khám vì tình trạng tiểu khó, tia nước tiểu yếu, phải rặn khi tiểu và tiểu đêm nhiều lần kéo dài. Những triệu chứng này ảnh hưởng đáng kể đến giấc ngủ và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Qua thăm khám, xét nghiệm và các phương tiện chẩn đoán, bác sĩ xác định người bệnh mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn I. Sau hội chẩn, các chuyên khoa thống nhất lựa chọn phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc qua ổ bụng nhằm điều trị triệt căn phù hợp với tình trạng bệnh.

Hình ảnh phim MRI của bệnh nhân phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt. Ảnh: BVCC

Phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc

Ca phẫu thuật do BS.CKI. Lê Minh, Phó Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, trực tiếp thực hiện cùng ê-kíp phẫu thuật.

Sau khi gây mê, các bác sĩ đưa camera và dụng cụ chuyên dụng vào ổ bụng qua các đường mổ nhỏ. Hình ảnh phẫu trường được phóng đại và hiển thị rõ trên màn hình, hỗ trợ ê-kíp quan sát vị trí cần can thiệp.

Các bác sĩ tiến hành bóc tách và cắt tuyến tiền liệt tận gốc, đồng thời kiểm soát cẩn thận các mạch máu và cấu trúc quan trọng xung quanh. Ca phẫu thuật ghi nhận lượng máu mất không đáng kể, không tổn thương các tạng lân cận và kiểm soát tốt cuộc mổ.

Sau gần 7 ngày phẫu thuật, sức khỏe người bệnh hồi phục tốt, có thể ăn uống và đi lại bình thường, dự kiến xuất viện trong thời gian tới.

Kỹ thuật giúp hạn chế xâm lấn, hỗ trợ người bệnh hồi phục sớm

Theo các bác sĩ, phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc có ưu điểm là mức độ xâm lấn thấp hơn so với phẫu thuật mở truyền thống, với các đường mổ nhỏ để đưa camera và dụng cụ chuyên dụng vào bên trong. Phương pháp này có thể giúp giảm đau sau mổ, hỗ trợ người bệnh hồi phục sớm và mang lại tính thẩm mỹ tốt hơn.

BS.CKI. Lê Minh, Phó Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, chia sẻ đây là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi phẫu thuật viên có chuyên môn, kinh nghiệm cùng sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị phù hợp.

Trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt, phẫu thuật viên cần vừa bảo đảm nguyên tắc điều trị ung thư, vừa cố gắng bảo tồn các cấu trúc liên quan nhằm hạn chế ảnh hưởng đến chức năng tiểu tiện và tình dục khi điều kiện bệnh lý cho phép.

Phòng ung thư tuyến tiền liệt: Nam giới không nên bỏ qua dấu hiệu bất thường khi tiểu tiện

BS.CKII. Nguyễn Kim Tưởng, Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, cho biết việc triển khai các kỹ thuật ngoại khoa hiện đại, trong đó có phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc, góp phần mở rộng khả năng điều trị các bệnh lý tuyến tiền liệt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trường hợp người bệnh 72 tuổi cũng cho thấy những thay đổi trong thói quen tiểu tiện kéo dài cần được kiểm tra, đặc biệt ở nam giới lớn tuổi. Tiểu khó, tia nước tiểu yếu, phải rặn khi tiểu hoặc tiểu đêm nhiều lần có thể gặp trong nhiều bệnh lý khác nhau của đường tiết niệu và tuyến tiền liệt, không đồng nghĩa với ung thư.

Tuy nhiên, khi các triệu chứng kéo dài hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt, nam giới nên đi khám để được bác sĩ đánh giá nguyên nhân. Việc thăm khám, xét nghiệm và chẩn đoán phù hợp giúp phát hiện sớm các bệnh lý tuyến tiền liệt, trong đó có ung thư tuyến tiền liệt, từ đó có hướng điều trị thích hợp.