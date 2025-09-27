Mới nhất
Người đàn ông 47 tuổi vỡ bàng quang do làm việc này sau khi uống bia

Thứ bảy, 17:47 27/09/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Trượt ngã trong nhà vệ sinh sau khi nhịn tiểu lâu trong lúc uống rượu bia khiến bệnh nhân vỡ bàng quang và chấn thương gan.

Vỡ bàng quang do trượt ngã sau khi uống bia

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết đã tiếp nhận và phẫu thuật thành công một trường hợp vỡ bàng quang hiếm gặp do tai nạn sinh hoạt.

Bệnh nhân nam, sinh năm 1979, nhập viện trong tình trạng đau tức hạ vị, bí tiểu. Trước đó, bệnh nhân nhịn tiểu lâu sau khi uống rượu bia, trong lúc vào nhà vệ sinh đã bị trượt ngã, va đập vùng hạ vị vào thành bồn cầu. 

Người đàn ông 47 tuổi vỡ bàng quang do làm việc này sau khi uống bia - Ảnh 1.

Chụp CT bụng và Xquang cho thấy tình trạng dịch tự do trong phúc mạc và vỡ bàng quang ở vòm bàng quang. Ảnh: BVCC

Khoảng 4 giờ sau, bệnh nhân được người nhà đưa vào Bệnh viện Nhân dân 115. Qua thăm khám lâm sàng và chụp XQuang ghi nhận: Vỡ bàng quang trong phúc mạc kèm chấn thương gan độ I.

Ê kíp phẫu thuật khoa Ngoại niệu - Ghép thận - Nam khoa của Bệnh viện Nhân dân 115 đã khẩn trương tiến hành mổ khâu phục hồi bàng quang hai lớp, đặt dẫn lưu ổ bụng và đặt sonde tiểu lưu. 

Về vấn đề chấn thương gan độ I được ekip Ngoại Tổng hợp thăm khám và quyết định điều trị bảo tồn. Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân cải thiện tốt: ống dẫn lưu được rút sau 2 ngày, xuất viện sau 7 ngày. Rút sonde tiểu sau 14 ngày, bệnh nhân đi tiểu bình thường trở lại.

Vỡ bàng quang có nguy hiểm không?

Theo y văn: Vỡ bàng quang là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, nếu chậm trễ sẽ gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng, đe dọa tính mạng người bệnh. 

Nghiên cứu tại BV Việt Đức (2021) cho thấy nguyên nhân thường gặp gây ra vỡ bàng quang bao gồm:

- Tai nạn giao thông chiếm 86,6% (đa số do uống rượu bia, bàng quang căng đầy).

- Tai nạn lao động chiếm 13,4%.

- Tai nạn sinh hoạt (té ngã trong nhà vệ sinh, bị húc bụng khi bàng quang căng) rất hiếm gặp.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên nhịn tiểu sau khi uống rượu bia. Đặc biệt cẩn thận khi di chuyển trong nhà vệ sinh để tránh té ngã. Trong trường hợp, sau chấn thương vùng bụng, nếu có biểu hiện đau bụng, bí tiểu, tiểu máu cần đến bệnh viện ngay lập tức để được cấp cứu kịp thời.

Trường hợp vừa qua may mắn được đưa vào viện sớm và phẫu thuật đúng phương pháp nên đã hồi phục tốt.

Người đàn ông 47 tuổi vỡ bàng quang do làm việc này sau khi uống bia - Ảnh 2.Sỏi bàng quang có nguy hiểm không? Những sự thật gây sốc về sỏi bàng quang

GĐXH - Sỏi bàng quang có thể tấn công bạn từ những thói quen nhỏ nhất, khiến sức khỏe suy sụp nhanh chóng nếu bỏ qua dấu hiệu ban đầu.

M.H (th)
