Người phụ nữ 61 tuổi bị u bàng quang từ dấu hiệu nhiều người hay chủ quan
GĐXH - Do chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo, bệnh nhân được đưa đến viện ở giai đoạn muộn, được chẩn đoán u bàng quang xâm lấn niệu quản.
Mới đây, thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận một bệnh nhân bị u bàng quang xâm lấn niệu quản do chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo.
Theo đó, bệnh nhân nữ, 61 tuổi được đưa đến viện trong tình trạng tiểu buốt, tiểu ra máu kèm theo đau mỏi vùng thắt lưng.
Khai thác tiền sử được biết, người bệnh không có thói quen đi khám sức khỏe định kỳ. Trước khi vào viện 2 ngày, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng trên và ngày càng nặng nên được gia đình đưa đến viện thăm khám.
Tại đây, qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, hình ảnh siêu âm cho thấy thành bàng quang dày không đều, tại đáy bên phải (tam giác bàng quang) xuất hiện một khối tổ chức đặc có xơ hóa, vôi hóa, kích thước 53x54x50mm (khoảng 76 gram). Khối này sùi vào lòng bàng quang, bờ không đều, ranh giới rõ, đồng thời xâm lấn vào niệu quản bên phải gây giãn đài bể thận.
Trên cửa sổ Doppler, khối u có hình ảnh tăng sinh mạch, nước tiểu quan sát không đồng nhất. Với các kết quả thu được, bác sĩ thống nhất chẩn đoán: u bàng quang xâm lấn niệu quản phải. Sau khi giải thích rõ tình trạng bệnh, người bệnh cùng gia đình đã được tư vấn và hướng dẫn lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.
Không chủ quan với tiểu buốt, tiểu ra máu
Theo các bác sĩ, tiểu ra máu có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm nhiễm trùng đường tiết niệu như viêm bàng quang, viêm thận - bể thận thường kèm tiểu buốt, tiểu rắt hoặc sốt; sỏi tiết niệu như sỏi thận, sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang gây tổn thương niêm mạc, dẫn đến chảy máu...
Đây cũng có thể là dấu hiệu của u bàng quang, u thận, ung thư đường tiết niệu, thường gặp ở người lớn tuổi, hút thuốc lá. Tiểu ra máu cũng cảnh báo tổn thương thận hoặc bàng quang do tai nạn; dị dạng thông động tĩnh mạch thận; rối loạn đông máu hoặc tác dụng phụ của thuốc như thuốc chống đông.
Ngoài tiểu máu, bệnh nhân có thể gặp các dấu hiệu sau: Tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu nhiều lần; đau tức vùng hông lưng (gợi ý sỏi thận) hoặc đau bụng dưới (viêm bàng quang); sốt, ớn lạnh (nhiễm trùng); sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài (nghi ngờ ung thư).
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là nhiều người thường bỏ qua các triệu chứng ban đầu như tiểu ra máu, tiểu buốt, tiểu rắt hay đau vùng hông lưng, dẫn đến việc bệnh chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn.
Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, người dân, đặc biệt là những người trên 50 tuổi, cần chủ động đi khám sức khỏe định kỳ để sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh lý đường tiết niệu cũng như các bệnh mạn tính khác, tránh trường hợp bệnh phát triển đến giai đoạn muộn, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng người bệnh.
Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạchBệnh thường gặp - 11 giờ trước
GĐXH - Nhiều người lạm dụng cà phê để tỉnh táo nhưng uống sai thời điểm, sai cách có thể làm tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và nguy cơ đột quỵ.
Hoại tử vô mạch: Ăn sai một món cũng khiến bệnh nặng hơn - danh sách thực phẩm nên và không nên dùngBệnh thường gặp - 13 giờ trước
GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo người bị hoại tử vô mạch cần kiêng rượu bia, đồ chiên rán và tăng cường thực phẩm giàu canxi, omega-3 để hỗ trợ xương khớp.
Ăn đủ mà vẫn đói: Nam thanh niên 27 tuổi đi khám phát hiện hội chứng hiếm gặpBệnh thường gặp - 13 giờ trước
GĐXH - Dù ăn đủ 3 bữa/ngày, có ăn vặt thêm và có tập gym đều đặn, anh H. vẫn chỉ nặng 38kg. Nghĩ mình gầy do cơ địa, nhưng đi khám mới biết mình mắc hội chứng tiêu hóa hiếm gặp.
Người mắc bệnh xoang mũi cần làm gì để phòng ngừa tái phát?Bệnh thường gặp - 14 giờ trước
GĐXH - Bệnh xoang mũi mặc dù không đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhưng nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thở, khứu giác và chất lượng cuộc sống.
Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3Bệnh thường gặp - 19 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ đã điều trị thành công cho bệnh nhân 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp nhưng tự điều trị bằng thuốc nam khiến bướu tăng gấp ba, di căn hai bên hạch.
Cô gái 20 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện vì sai lầm khi đeo kính áp tròngY tế - 22 giờ trước
GĐXH - Sau 4 năm thường xuyên đeo kính áp tròng cả ngày, chỉ tháo ra khi ngủ, bệnh nhân được chẩn đoán loét giác mạc.
Đừng bỏ qua những thay đổi trên da: Lời cảnh báo sớm của cơ thể về viêm mao mạch hoại tửBệnh thường gặp - 22 giờ trước
GĐXH - Từ những chấm đỏ nhỏ đến loét da khó lành, cơ thể luôn có cách báo động về viêm mao mạch hoại tử. Nhận biết sớm là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe.
5 tư thế ngủ tốt nhất giúp bảo vệ cột sốngSống khỏe - 1 ngày trước
Tư thế ngủ không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe cột sống. Ngủ đúng tư thế giúp giảm áp lực lên lưng, hạn chế cứng khớp và hỗ trợ quá trình phục hồi tự nhiên của cơ thể, từ đó duy trì cột sống khỏe mạnh...
'Ngược quy trình' cứu 3 mẹ con sản phụ bị sa dây rốn nguy hiểmSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Các bác sĩ nhận định, đây là một trường hợp rất nguy cấp, nguy cơ tử vong cho thai nhi rất cao nên sản phụ được đưa thẳng vào phòng mổ, bỏ qua thủ tục giấy tờ.
Bất ngờ với biểu hiện của viêm mao mạch hoại tử: Căn bệnh hiếm nhưng ai cũng có nguy cơ mắcBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Viêm mao mạch hoại tử là bệnh tự miễn hiếm gặp, nguyên nhân liên quan đến nhiễm khuẩn, stress và miễn dịch, với biểu hiện dễ bị bỏ qua.
Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống nàyBệnh thường gặp
GĐXH - Thực phẩm nhiều dầu mỡ, uống rượu bia hay ăn quá ngọt… chính là những thói quen âm thầm khiến gan nhiễm mỡ ngày càng trầm trọng.