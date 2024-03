Người đàn ông 52 tuổi lăng mạ, xúc phạm, chống đối CSGT khi bị yêu cầu đo nồng độ cồn

Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Đình Sơn (SN 1972, trú tại thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về tội "Chống người thi hành công vụ" quy định tại điều 330 (Bộ luật Hình sự).



Bị can Vũ Đình Sơn chính là tài xế điều khiển xe máy có hành vi chống đối, không hợp tác, chửi bới, xúc phạm Tổ công tác Cảnh sát giao thông- trật tự khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Chân dung đối tượng Vũ Đình Sơn tại cơ quan công an.

Theo đó, vào tối 29/2, trong quá trình Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông- trật tự huyện Tiền Hải đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn tại Km số 00+50 trên đường 462 (thuộc thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải) đã ra tín hiệu dừng xe máy BKS 17K2-1519 do Vũ Đình Sơn điều khiển, phía sau có chở thêm một người.

Khi Sơn dừng phương tiện, Tổ công tác yêu cầu tài xế dắt xe máy vào sát lề đường để tránh gây cản trở giao thông và kiểm tra nồng độ cồn thì Sơn không hợp tác, thách thức, dùng nhiều lời lẽ xúc phạm cán bộ thi hành công vụ. Đồng thời dùng tay gạt văng máy đo nồng độ cồn của lực lượng chức năng.

Trước thái độ, hành vi của Sơn, Tổ công tác đã báo cáo sự việc đến chỉ huy đội Cảnh sát giao thông - trật tự và lãnh đạo Công an huyện. Sau đó, Công an huyện Tiền Hải phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện và đưa Sơn về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Vũ Đình Sơn khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình; đồng thời cơ quan công an tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của tài xế, qua kiểm tra Vũ Đình Sơn có nồng độ cồn là 0,668 mg/L khí thở.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Tiền Hải tiếp tục điều tra làm rõ.

