7 siêu thực phẩm mùa xuân giúp thải độc, đẹp da và tăng đề kháng: Ăn đúng là khỏe cả năm
GĐXH - Mùa xuân là thời điểm cơ thể dễ mệt mỏi, tích tụ độc tố và suy giảm đề kháng do thay đổi thời tiết. Theo chuyên gia dinh dưỡng, việc bổ sung các siêu thực phẩm mùa xuân như măng tây, atisô, dâu tây, rau chân vịt hay đậu Hà Lan có thể giúp thanh lọc cơ thể, cải thiện làn da và tăng sức đề kháng một cách tự nhiên.
Vì sao nên bổ sung thực phẩm theo mùa vào mùa xuân?
Mùa xuân là thời điểm cơ thể cần được "làm mới" sau những tháng thời tiết lạnh và ít vận động. Sự thay đổi nhiệt độ trong giai đoạn giao mùa khiến nhiều người dễ mệt mỏi, suy giảm đề kháng và rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, việc bổ sung thực phẩm theo mùa giàu vitamin, chất chống oxy hóa và chất xơ được xem là cách tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và duy trì năng lượng ổn định.
Theo chuyên gia dinh dưỡng, 7 siêu thực phẩm mùa xuân tốt cho sức khỏe gồm măng tây, atisô, dâu tây, rau chân vịt, củ cải trắng, đậu Hà Lan và rau hẹ. Đây đều là những thực phẩm tươi, dễ tìm, giàu dưỡng chất và phù hợp với chế độ ăn uống lành mạnh. Mỗi loại mang lại lợi ích riêng như hỗ trợ tiêu hóa, tăng đề kháng, bổ sung sắt, cung cấp protein thực vật hoặc hỗ trợ chức năng gan.
Việc đưa các siêu thực phẩm mùa xuân vào thực đơn hằng ngày không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn góp phần cải thiện làn da, tăng sức bền và bảo vệ sức khỏe lâu dài. Ăn đúng thực phẩm theo mùa chính là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để cơ thể thích nghi tốt hơn với thời điểm giao mùa và duy trì trạng thái khỏe mạnh suốt cả năm.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
GĐXH - Chỉ với biểu hiện đau bụng âm ỉ kèm vàng da nhẹ, người đàn ông 64 tuổi đi khám bất ngờ phát hiện ung thư bàng quang và ung thư ống mật chủ.
GĐXH - Về quê ăn Tết, chị Thúy chủ động sắp xếp chạy thận, không còn lo lắng như những ngày đầu mắc suy thận.
GĐXH - Gan heo giàu vitamin A và sắt, giá đỗ lại nổi tiếng vì chứa nhiều vitamin C. Thế nhưng, theo chuyên gia dinh dưỡng, việc xào chung hai thực phẩm này có thể làm hao hụt dưỡng chất. Không chỉ vậy, gan heo còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu chế biến sai cách. Dưới đây là tư vấn đầy đủ từ bác sĩ để bạn ăn đúng, ăn an toàn.
GĐXH - Một phụ nữ 40 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch chỉ sau thời gian tự ý sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc.
GĐXH - Gân bò không chỉ là món khoái khẩu trong nhiều mâm cơm Việt mà còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y), collagen và protein trong gân bò có thể hỗ trợ làn da, xương khớp và hệ miễn dịch nếu sử dụng đúng cách.
GĐXH - Trong một nghiên cứu sức khỏe dài hạn, các chuyên gia y tế đã công bố một phát hiện đáng kinh ngạc: Những người ít có nguy cơ mắc các khối u ác tính thường sở hữu những thói quen sinh hoạt rất tương đồng.
GĐXH - Sau hơn hai thập kỷ không điều trị tăng huyết áp, anh Tuấn (46 tuổi) nhập viện trong tình trạng suy tim nặng, suy thận mạn, tổn thương đáy mắt, đối mặt nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.
GĐXH - Ung thư đại trực tràng ngày càng trẻ hóa, nhưng điều ít ai để ý là bạn hoàn toàn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ngay từ bữa ăn hàng ngày. Chỉ với 4 loại thực phẩm quen thuộc, giàu chất xơ và dưỡng chất có lợi cho hệ tiêu hóa, cơ thể bạn đã được bảo vệ tốt hơn trước nguy cơ ung thư đại trực tràng. Vấn đề là: bạn đã thực sự ăn đúng và đủ chưa?
Theo chuyên gia dinh dưỡng của WHO tại Việt Nam, chế độ ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến thường đi kèm việc thay thế chế độ ăn truyền thống lành mạnh hơn, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tổng thể của người lớn và trẻ em.
GĐXH - Dù duy trì lối sống lành mạnh, không rượu bia và ăn uống điều độ suốt nhiều năm, 1 người đàn ông 44 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn II khi khám định kỳ.
