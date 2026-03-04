7 siêu thực phẩm mùa xuân giúp thải độc, đẹp da và tăng đề kháng: Ăn đúng là khỏe cả năm

Vì sao nên bổ sung thực phẩm theo mùa vào mùa xuân?

Mùa xuân là thời điểm cơ thể cần được "làm mới" sau những tháng thời tiết lạnh và ít vận động. Sự thay đổi nhiệt độ trong giai đoạn giao mùa khiến nhiều người dễ mệt mỏi, suy giảm đề kháng và rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, việc bổ sung thực phẩm theo mùa giàu vitamin, chất chống oxy hóa và chất xơ được xem là cách tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và duy trì năng lượng ổn định.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, 7 siêu thực phẩm mùa xuân tốt cho sức khỏe gồm măng tây, atisô, dâu tây, rau chân vịt, củ cải trắng, đậu Hà Lan và rau hẹ. Đây đều là những thực phẩm tươi, dễ tìm, giàu dưỡng chất và phù hợp với chế độ ăn uống lành mạnh. Mỗi loại mang lại lợi ích riêng như hỗ trợ tiêu hóa, tăng đề kháng, bổ sung sắt, cung cấp protein thực vật hoặc hỗ trợ chức năng gan.

Việc đưa các siêu thực phẩm mùa xuân vào thực đơn hằng ngày không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn góp phần cải thiện làn da, tăng sức bền và bảo vệ sức khỏe lâu dài. Ăn đúng thực phẩm theo mùa chính là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để cơ thể thích nghi tốt hơn với thời điểm giao mùa và duy trì trạng thái khỏe mạnh suốt cả năm.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)