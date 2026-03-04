Nam giới ngoài 40 tuổi đừng chủ quan: 7 dưỡng chất quan trọng giúp giữ phong độ và phòng bệnh sớm

Vì sao nam giới ngoài 40 tuổi cần quan tâm đến dinh dưỡng?

Sau tuổi 40, cơ thể nam giới bắt đầu suy giảm tự nhiên về nội tiết, khối cơ và mật độ xương. Đây cũng là giai đoạn nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, huyết áp, mỡ máu và rối loạn chuyển hóa tăng cao. Việc bổ sung đầy đủ dưỡng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì phong độ, bảo vệ sức khỏe lâu dài và phòng ngừa bệnh mạn tính.

Các chuyên gia khuyến nghị nam giới trung niên cần đặc biệt chú ý đến 7 dưỡng chất quan trọng gồm: vitamin D giúp tăng hấp thu canxi và hỗ trợ nội tiết; omega-3 bảo vệ tim mạch và giảm viêm; magie hỗ trợ giấc ngủ và giảm căng thẳng; kẽm giúp duy trì miễn dịch và chức năng sinh lý; vitamin B12 hỗ trợ thần kinh và năng lượng; canxi giúp xương chắc khỏe; và chất xơ giúp kiểm soát cân nặng, ổn định đường huyết.

Duy trì chế độ ăn cân bằng từ thực phẩm tự nhiên như cá béo, thịt nạc, trứng, sữa, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt là giải pháp an toàn và bền vững. Trước khi sử dụng thực phẩm bổ sung, nam giới nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế để tránh thừa hoặc thiếu vi chất.

Chăm sóc dinh dưỡng đúng cách từ tuổi 40 không chỉ giúp giữ phong độ mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống và kéo dài tuổi thọ.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)