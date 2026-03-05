3 lợi ích ít người biết của vỏ bưởi: Hỗ trợ hô hấp, giảm mỡ máu, hạn chế táo bón nếu dùng đúng cách

Trong nhiều gia đình, vỏ bưởi thường bị bỏ đi sau khi ăn phần múi. Tuy nhiên, theo kiến thức y khoa, phần vỏ này lại chứa nhiều tinh dầu và hợp chất có lợi cho sức khỏe. Khi được sử dụng đúng cách, vỏ bưởi có thể mang lại một số lợi ích nhất định cho cơ thể, đặc biệt là đối với hệ hô hấp, tình trạng mỡ máu và vấn đề táo bón. Dưới đây là những công dụng được Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) chia sẻ.

Vỏ bưởi chứa nhiều tinh dầu và chất chống oxy hóa, có thể mang lại một số lợi ích cho cơ thể khi sử dụng đúng cách.

Những lợi ích của vỏ bưởi mà ít ai ngờ đến

Vỏ bưởi giúp cải thiện các vấn đề về hô hấp

Sở hữu một số hợp chất và tinh dầu đặc biệt, vỏ bưởi có thể hỗ trợ sức khỏe hệ hô hấp bằng cách cải thiện và phòng ngừa một số tình trạng như viêm họng, ho khan và gắt cổ.

Để sử dụng, có thể thái nhỏ vỏ bưởi rồi đem phơi khô. Sau đó đun sôi với nước để uống. Mỗi ngày uống khoảng hai lần có thể giúp hỗ trợ cải thiện sự hoạt động của hệ hô hấp.

Vỏ bưởi giúp giảm mỡ trong máu

Một số nghiên cứu cho thấy vỏ bưởi có thể giúp giảm mỡ trong máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Điều này được giải thích bởi các hợp chất chống oxy hóa có trong vỏ bưởi như polyphenol và flavonoid. Những hợp chất này có khả năng giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL) trong máu.

Bên cạnh đó, vỏ bưởi cũng chứa chất xơ và kali. Hai thành phần này có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp và góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch.

Vỏ bưởi giúp hạn chế táo bón

Với những người đang gặp tình trạng táo bón, vỏ bưởi có thể trở thành một giải pháp hỗ trợ tự nhiên. Để cải thiện tình trạng này, có thể sử dụng khoảng 12g vỏ bưởi nấu nước uống mỗi ngày. Việc duy trì uống nước vỏ bưởi trong một thời gian có thể giúp cải thiện tình trạng táo bón.

Vỏ bưởi chứa nhiều tinh dầu và các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách.

Uống nước vỏ bưởi có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi sử dụng đúng cách và đúng liều lượng. Tuy nhiên, nếu lạm dụng uống quá nhiều hoặc dùng không đúng cách, việc này có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe.

Vì vậy, khi sử dụng vỏ bưởi để nấu nước uống, nên dùng với lượng vừa phải và theo hướng dẫn phù hợp để đảm bảo an toàn cho cơ thể.

Vỏ bưởi không chỉ là phần phụ của quả bưởi mà còn chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe. Theo chia sẻ của bác sĩ, nếu được sử dụng đúng cách, vỏ bưởi có thể hỗ trợ cải thiện hệ hô hấp, giúp giảm mỡ máu và hạn chế tình trạng táo bón. Tuy nhiên, việc sử dụng cần hợp lý, tránh lạm dụng để đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho sức khỏe.

Muốn da săn chắc, chậm lão hóa: Bác sĩ khuyên bổ sung ngay thực phẩm này, nhiều lợi ích mà ít ai biết GĐXH - Gân bò không chỉ là món khoái khẩu trong nhiều mâm cơm Việt mà còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y), collagen và protein trong gân bò có thể hỗ trợ làn da, xương khớp và hệ miễn dịch nếu sử dụng đúng cách.



