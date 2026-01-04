Người đàn ông 71 tuổi bị vỡ phình động mạch chủ bụng vì lý do chủ quan này

ThS.BS Nguyễn Hoàng Nam, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E cho biết, người bệnh nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, mạch nhanh, huyết áp tụt và có dấu hiệu sốc mất máu điển hình. Qua khai thác bệnh sử, người bệnh đã biết mình bị phình động mạch chủ bụng và được tư vấn can thiệp trước đó nhưng người bệnh đã trì hoãn việc điều trị.



Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành siêu âm và chụp chiếu, phát hiện khối phình động mạch chủ bụng rất lớn và có những vị trí nghi ngờ đã vỡ. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị vỡ phình động mạch chủ bụng sau phúc mạc và chỉ định phẫu thuật khẩn cấp do sốc mất máu. Điều đáng nói, vỡ phình động mạch chủ bụng là một cấp cứu ngoại khoa tối khẩn, tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Ngay lập tức, người bệnh được chuyển thẳng phòng mổ. Cùng với sự phối hợp đa chuyên khoa giữa kíp trực cấp cứu, gây mê hồi sức ngoại tim mạch, phẫu thuật tim mạch và lồng ngực… đã chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, vật tư và máu truyền.

Dưới sự chỉ huy của ThS.BS Nguyễn Công Hựu – Giám đốc Bệnh viện E, các bác sĩ khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực đã tiến hành phẫu thuật cho người bệnh. Trong ổ bụng có nhiều dịch màu đen, sau phúc mạc quanh động mạch chủ chậu có khối máu tụ rất lớn.

Các phẫu thuật viên tiến hành mở khối phồng động mạch chủ, xung quanh có rất nhiều máu và máu tụ, trong lòng khối phồng có nhiều máu cục đã tổ chức hóa và xơ vữa bám thành, thành bên trái có vết rách kích thước 0,5cm. Các phẫu thuật viên đã cắt bỏ đoạn động mạch bị phình vỡ và thay thế bằng mạch máu nhân tạo.

"Mổ phình động mạch chủ bụng chưa có biến chứng đã khó, mổ phình động mạch chủ bụng vỡ càng khó hơn rất nhiều" – BS Nam chia sẻ. Sau hơn 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, ca đại phẫu đã thành công nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các kíp chuyên môn. Hiện tại, sức khỏe người bệnh ổn định, vết mổ liền tốt, gia đình vui mừng vì người thân đã được cứu sống khỏi lưỡi hái tử thần.

Phình động mạch chủ là bệnh lý nguy hiểm nhưng thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi xảy ra biến chứng vỡ, gây sốc mất máu, đe dọa tính mạng người bệnh. BS Nam ví túi phình động mạch chủ như một "chiếc săm xe bị phồng", khi vỡ sẽ gây chảy máu ồ ạt trong ổ bụng, dẫn đến đau bụng quanh rốn dữ dội và choáng ngất. Đặc biệt, với những khối phình có đường kính trên 5cm thì tỷ lệ vỡ từ 10-20% và 80% trường hợp người bệnh tử vong trước khi kịp đến bệnh viện không kịp đến viện. Do đó, việc người bệnh được phát hiện và điều trị kịp thời rất quan trọng giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Các bác sĩ khuyến cáo, đối tượng nguy cơ cao thường mắc căn bệnh nguy hiểm này bao gồm: người cao tuổi, nam giới, người có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc người hút thuốc lá lâu năm. Do vậy, để phòng ngừa, người dân (đặc biệt là nhóm đối tượng nguy cơ) cần: Đi khám chuyên khoa tim mạch định kỳ để tầm soát bằng siêu âm. Khi phát hiện túi phình có đường kính từ 5cm (đối với nữ) hoặc 5,5cm (đối với nam) cần xem xét can thiệp phẫu thuật chủ động để tránh nguy cơ vỡ đột ngột. Tuyệt đối không chủ quan khi có các triệu chứng đau bụng âm ỉ nếu đã biết mình có khối phình động mạch giống như người bệnh trên.