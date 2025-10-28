Người phụ nữ bị ngưng tim ngoại viện, huyết áp bằng 0 may mắn được cứu sống nhờ bác sĩ nhanh chóng làm việc này

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Nhân Dân Gia Định đã phối hợp thần tốc triển khai quy trình E-CPR liên viện giúp cứu sống người bệnh ngưng tim, ngưng thở trước nhập viện.

Bệnh nhân L.T.H, nữ, 69 tuổi bị tiêu chảy và nôn ói một ngày, ngày 27/10, trên đường đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, khi xe còn cách bệnh viện khoảng 5 phút, thì bất ngờ bị ngưng thở, mất ý thức.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu của BV Sài Gòn xác định bệnh nhân đã bị ngưng tim, không bắt được mạch, huyết áp bằng 0. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành hồi sức tim phổi (CPR), sau 15 phút xoa bóp tim và bóp bóng qua nội khí quản tình trạng ngưng tuần hoàn vẫn không có dấu hiệu cải thiện trở lại.

Ekip ECMO xuất phát từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau khi nhận kích hoạt E-CPR. Ảnh: BVCC

Không chấp nhận kết thúc hồi sức tim phổi, nhận định nguyên nhân có thể là nhồi máu cơ tim cấp gây ngưng tim ngoại viện, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã kích hoạt quy trình E-CPR liên viện với Bệnh viện Nhân dân Gia định, đây là một loại hình báo động đỏ liên viện đặc thù trong phối hợp hồi sức ngưng tim ngưng thở với hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể di động - một mô hình tiên tiến chỉ có tại các trung tâm hồi sức hiện đại.

Chỉ 15 phút sau kích hoạt, ê kíp chuyên trách triển khai kỹ thuật ECMO của Khoa Hồi sức tim mạch – Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã có mặt. Trong khi các bác sĩ Cấp cứu của BV Sài Gòn vẫn tiếp tục ấn tim ngoài lồng ngực (CPR), ê kíp thực hiện ECMO của BV Nhân Dân Gia Định đã tiến hành thực hiện kỹ thuật V-A ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể theo phương thức động – tĩnh mạch). Khoảng15 phút sau, tuần hoàn và tri giác của bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục.

Ngay khi hệ thống tuần hoàn và tri giác của bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục, các bác sĩ của 2 bệnh viện đã phối hợp vận chuyển người bệnh về Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục được hồi sức chuyên sâu.

Tại đây, bệnh nhân được chụp mạch vành khẩn cấp và phát hiện có nhiều huyết khối gây tắc động mạch vành phải – là nguyên nhân chính gây ngưng tim trước nhập viện. Các bác sĩ Khoa Hồi sức tim mạch của BV Nhân Dân Gia Định đã nhanh chóng đặt stent mạch vành và tiếp tục duy trì tuần hoàn ngoài cơ thể cho bệnh nhân. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp tục được theo hồi sức và dõi sát tại Khoa Hồi sức tim mạch.